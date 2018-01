Quốc Tế: VN Đàn Áp Nhân Quyền

HANOI -- Nhân quyền VN vẫn liên tục thê thảm...Bản tin RFA ghi nhận rằng Tổ chức Theo dõi Nhân quyền-Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc đối với nhà hoạt động nhân quyền Hoàng Đức Bình cùng Nguyễn Nam Phong và phóng thích họ ngay lập tức.Thông cáo báo chí của Human Rights Watch phổ biến trong ngày 24 tháng Một cho biết như vậy, một ngày trước khi phiên tòa xét xử Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong được dự kiến diễn ra tại Tòa án Nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.Nhà hoạt động nhân quyền Hoàng Đức Bình là thành viên của phong trào Lao Động Việt, một tổ chức xã hội dân sự độc lập hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động tại Việt Nam. Kể từ sau khi biến cố thảm họa môi trường biển xảy ra hồi đầu tháng 4 năm 2016, do nhà máy Formosa thải độc tố ra biển, anh Hoàng Đức Bình đã giúp các nạn nhân thảm họa môi trường Fomosa trong việc khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại, cũng như lên tiếng kêu gọi nhà máy Formosa phải ngừng hoạt động tại Việt Nam.Vào ngày 15/05/2017, anh Hoàng Đức Bình bị một nhóm công an, mặc sắc phục lẫn thường phục, bắt giữ bất ngờ khi đang đi cùng xe với Linh mục Nguyễn Đình Thục, tại địa phận huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sau đó Công an tỉnh Nghệ An thông báo anh Hoàng Đức Bình bị khởi tố theo Điều 258 “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước” và Điều 257 “chống người thi hành công vụ.Trong thông cáo báo chí của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền-Human Rights Watch, ông Brad Adams, Giám đốc đặc trách khu vực Châu Á nói rằng thật là bi hài khi Chính quyền Việt Nam cáo buộc công dân tội lợi dụng quyền tự do dân chủ trong khi họ chẳng hề có tự do, dân chủ hay nhân quyền tại Việt Nam.RFA ghi rằng Ông Brad Adams còn nhấn mạnh Việt Nam không có dấu hiệu nào cho thấy giảm bớt tình trạng đàn áp nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền trong vòng 14 tháng qua; đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế cần lên tiếng mạnh mẽ đối với những vi phạm nhân quyền của Chính phủ Việt Nam.Theo thống kê của Human Rights Watch hiện có hơn 100 nhà hoạt động vì xã hội, nhân quyền và môi trường bị giam giữ tại Việt Nam.Bản tin khác của RFA ghi nhận rằng Tổ chức Ân xá Quốc tế-Amnesty International đã kêu gọi Thái Lan không trục xuất những người đến từ Việt Nam và Campuchia được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn, vì họ có thể sẽ bị bắt bớ khi trở về nước.Lời kêu gọi này được phổ biến trong thông cáo báo chí của Tổ chức Ân xá Quốc tế, được công bố vào ngày 23 tháng Một, trong bối cảnh Thái Lan bị cáo buộc vi phạm luật quốc tế quy định không được cưỡng bức trục xuất đối với những người được cấp quy chế tị nạn.Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Chính phủ Thái Lan cần thực hiện trách nhiệm bảo vệ những người có quy chế tị nạn một cách hiệu quả và lâu dài.Hai trường hợp bị Cảnh sát Thái Lan kết án trong những ngày đầu tháng Một năm 2018 gồm nhà hoạt động bảo vệ người lao động, thuộc Đảng đối lập ở Campuchia, ông Sam Sokha và Mục sư A Ga đến từ Việt Nam với cáo buộc ở lại Thái Lan vượt quá thời hạn được cho phép trong thị thực nhập cảnh. Cả hai người này đều được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn.Theo Luật Di trú của Thái Lan thì cả ông Sam Sokha và Mục sư A Ga bị kết án 2 tháng tù giam và mỗi người bị phạt 3000 baht Thái. Vợ của Mục sư A Ga bị cáo buộc tội “nhập cảnh trái phép”.RFA ghi thêm rằng Thái Lan đã ký kết với Campuchia về thảo thuận dẫn độ vào năm 1998 và đồng ý thảo luận với Việt Nam về dẫn độ vào cuối năm 2016.