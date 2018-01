Đại Cán CS Quá Hèn Nhát

Vi AnhNgày 17-01-2018, trước khi vào trong nghị án Toà cho hai bị can nói lời chót trong vụ án “Tham ô, cố ý làm trái” xảy ra tại Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (PVN) thiệt hại của công cả ngàn tỷ bạc VNCS. Phân tích thái độ, hành động và lời nói của đại cán Đinh La Thăng là một uỷ viên Bộ Chánh trị, một bộ ít người mà quyền hành lớn nhứt VNCS, và đại cán Trịnh Xuân Thanh là đảng viên cao cấp của CS từng nắm ngành dầu khí ‘tiền rừng bạc biển’ của CS -- bàn dân thiên hạ VN không thể không lắc đầu chê đại cán CS quá thoái hoá, quá hèn nhát. Lúc lên thì thượng đội hạ đạp, lúc xuống thì hèn nhát khóc lóc, van xin.Bằng chứng. Đinh la Thăng nói, “Hôm nay, đứng trước tòa nói lời sau cùng, đối mặt với án phạt nghiêm khắc, xin một lần nữa cúi đầu xin lỗi.” Y còn viện dẫn cha ông già, năm nay 87 tuổi vừa đi cấp cứu vài ngày trước tại bệnh viện Bạch Mai và mong hội đồng xét xử thay đổi hình thức ngăn chặn để có điều kiện thăm bố. Y cũng xin cho y được về “ăn cái Tết cuối cùng với gia đình, với bạn bè, với người thân. Sau đó, xin chấp hành án phạt tù mà chưa biết đến bao giờ mới có thể ra được,"Còn Trịnh Xuân Thanh "khóc nấc, nghẹn ngào xin lỗi Đảng, Nhà nước và đặc biệt là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng." Thanh nói hai năm qua đã bị vướng vào kỷ luật, như đi ô tô biển số xanh, tạo dư luận không tốt…. Khi trốn sang Đức, cũng đã viết thư gửi cho Bộ Chính trị vì bản thân cảm thấy rất ân hận." Y mong hội đồng xét xử sau khi kết thúc vụ án cho phép y được quay trở lại Đức lần cuối cùng để thăm vợ con, sau đó về chịu án tù." Y nói y "thực sự nhiều đêm không ngủ, rất hối hận. Y còn gia đình ở bên Đức, vợ không biết tiếng và chăm sóc hai con nhỏ." Bị cáo rất ân hận, rất hối hận. “Cháu muốn gửi lời xin lỗi bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất mong bác tha thứ cho cháu cũng như người con, người cháu trong gia đình, tạo điều kiện để cháu được gặp bố mẹ, vợ con".Người dân Việt trong ngoài nước theo dõi vụ án thấy hai đại cán CS, còn tệ hơn sâu dân mọt nước nữa.Còn Tổng Trọng cho đem vụ này ra xử và cho phổ biến công khai bị phản tác dụng về công luận, bị phản tuyên truyền nặng nề. Đảng CSVN nắm quyền đảng trị toàn diện, mà đảng viên thoái hoá, hèn nhát như vậy, thì Đảng và đảng viên làm sao khỏi bị nhục lây, mang thêm tai tiếng xấu, theo thói thường ‘một con sâu làm rầu nồi canh.’Thực vậy, tin VOA ngày 21-1, “Trong khi ông Thăng “nghẹn ngào” nói rằng “cảm nhận được sự nhân văn sâu sắc của tổng bí thư” với tuyên bố “xử lý cán bộ không phải dập cho người ta không ngóc lên được” thì ông Thanh lại “rưng rưng” xưng “cháu” và “bác” để “xin lỗi” ông Trọng, theo báo chí Việt Nam.Luật sư Trần Thu Nam nói với VOA Việt Ngữ rằng hành động của các bị cáo từng có thời “thét ra lửa” có gì đó “không bình thường”…Luật sư Hà Huy Sơn nói, “Tôi là luật sư trong nhiều vụ án của những người bất đồng chính kiến thì tôi thấy rằng mặc dù những người đó họ bị giam giữ rất là khắc nghiệt nhưng khi ra tòa thì họ vẫn rất thanh thản, và có những người họ còn hát ở tòa, chứ người ta không có khóc như ông Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh.”Dân chúng VN và các nhà quan sát quốc tế thấy rõ mục đích của vụ án này do Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng dàn dựng và cho đưa ra công khai, phổ biến tổng quát. Mặt này là muốn đào tận gốc bốc tận rễ, bôi tro trét trấu phe cánh của cựu Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng. Mặt kia Tổng Trọng muốn chứng tỏ y là tổng bí thư quyết bài trừ tham nhũng. Nên Tổng Trọng cho báo chí phổ biến tổng quát. Kể cả cái quyết định cho mật vụ qua Berlin bắt Trịnh xuân Thanh về, quá trái luật quốc tế, tập tục ngoại giao mà Tổng Trọng cũng làm.Hậu quả quá nặng, quá hại cho Đảng Nhà Nước CSVN. Trên phương diện công luận những lời nói sau cùng của Thăng và Thanh, là một ‘thật thà khai báo’, rằng Đảng viên CS, cán bộ CS cao cấp của CS mà đã thoái hoá, hèn nhát đến như vậy, thì những người cấp dưới ít được “đào bồi” còn bệ rạc, hèn nhát hơn cỡ nào nữa. Chắc chắn đa số đảng viên CS sẽ bi nhục lây, vì không một đảng viên, các bô CS nào không ăn hối lộ, không tham nhũng; không ăn làm sao sống, vì tiền lương và phụ cấp không đủ ăn sáng kia mà.Dân chúng VN thấy cán bộ cao cấp, đại cán CS quá hèn nhát, thua xa những nhà đấu tranh chống CS với tinh thần sĩ khí can đảm đấu tranh của người dân trong nước và can trường trong thất bại khi vào tù ra khám. Nhiều năm theo dõi những phiên toà CS xử tử hình, chung thân khổ sai, biệt xứ đối với những nhà đấu tranh võ trang, đấu tranh bất bạo động chống Đảng Nhà Nước CS, chưa thấy một anh chị em nào mở miệng xin xỏ Toà như hai cán bộ cao cấp CS này.Hàng mấy trăm ngàn quân dân các chính VN Cộng Hoà đi tù cải tạo của CS, bị CS bỏ đói trơ xương,‘tẩy não’ hàng ngày, đánh đập bừa bãi nhưng không ai có lời xin xỏ, viện cha già lớn tuổi, vợ dại con thơ như hai đại cán CS Thăng và Thanh.Thăng và Thanh hèn nhát, khóc lóc, xin xỏ làm cho quốc tế thấy rõ, trong chế độ VNCS, Đảng là độc tài đang trị toàn diện, toà án là tay sai của Đảng nên Thăng và Thanh xin Bác Trọng, “bác Tổng bí thư” ân huệ được về nhà ăn Tết, được về nhà thăm cha già bịnh hoạn, được đi Đức thăm vợ con.Thái độ, hành động, lời nói khóc lóc, xin xỏ, nịnh hót của Thăng và Thanh chứng tỏ đảng viên CS một số lớn, một số cao cấp đã mất tính đấu tranh là điều kiện tiên quyết và căn bản nhứt của một đảng viên chánh trị. Điều đó cho thấy Đảng CS và một số lớn và đảng viên cao cấp đã trở thành tổ chức tranh quyền, cố vị, như tổ chức tội phạm có tổ chức là Mafia. Nhưng tệ hơn Mafia vì Mafia thà chết vẫn tuân theo qui luật Omerta, không xin xỏ đối thủ, không khai bạn đồng hành. Còn Thăng, Thanh thì khai “bố già” Nguyễn tấn Dũng là người đỡ đầu Thăng và Thanh khi lên sân khấu, có dính líu đến vụ thất thoát cả ngàn tỷ của PVN này.Vu án này cho thấy rõ Nguyễn phú Trọng là “đệ tử” của Chủ Tịch Tập cận Bình. Nguyễn phú Trọng bám sát TC hạ phe muốn xích lại gần Mỹ, buộc đối thủ Nguyễn Tấn Dũng cũng hèn nhát, không dám can trường chống đối Trọng mà im lìm về hưu hưởng cuộc đời trọc phú, bỏ tay chân bộ hạ bị tù đày.Còn Tổng Trọng thì thừa thắng xông lên, nắm đuôi Tập cận Bình càng ngày càng cứng rắn hơn, vừa thi hành kỷ luật trong đảng, vừa trấn áp giới bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động dân chủ. Tổng Trọng bắt chước Tập cận Bình mở chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ chưa từng thấy, đánh vào cả các lãnh đạo quyền thế ở TP HCM và Đà Nẵng, cũng như tại PetroVietnam, tập đoàn dầu khí quốc gia khổng lồ. Báo The Economist còn cho biết «một số người nói ông Dũng sẽ bị truy tố»./.(VA)