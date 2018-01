Dân Mỹ Nợ Thẻ Tín Dụng Lên Tới 1.023 Ngàn Tỉ Đô

Ký giả John Crudele của báo The New York Post nói rằng ông ấy đang nhìn thấy một số dấu hiệu cảnh báo kinh tế mà đã nhắc nhở ông hồi năm 2008.Crudele viết trong báo The New York Post rằng, “Quỹ Dự Trữ Liên Bang cho biết hồi tuần trước rằng nợ chưa trả của người Mỹ đã lên tới mức kỷ lục trong tháng 11 năm rồi. Và việc đánh giá từ chứng cứ được cung cấp bởi các công ty bán lẻ, tháng 12 có thể có sự thông suốt tốt.”Tín dụng của người tiêu dùng tại Hoa Kỳ gia tăng trong tháng 11 là cao nhất trong 16 năm khi tiền của thẻ tín dụng đã gia tăng, theo tài liệu của Quỹ Dự Trữ Liên Bang gần đây cho thấy, với 11.2 tỉ đô la, lên tới 1.023 ngàn tỉ đô la.“Đó là trở lại kỷ lục trước vào tháng 4 năm 2008,” theo Crudele viết. “Bạn còn nhớ năm 2008, phải không? Đó là khi tất cả khó khăn bắt đầu,” theo Crudele viết trong việc trưng ra khủng hoảng tài chính năm 2008, thường được nhiều nhà kinh tế xem là cuộc khủng hoảng tài chánh tồi tệ nhất từ Đại Suy Thoái của thập niên 1930s.Sự tăng tốc nợ quay vòng cho thấy tiền thẻ tín dụng lên cao trong thời gian mùa mua sắm mùa lễ, theo Bloomberg tường trình cho biết.Trong khi tài sản gia đình đang gia tăng nhờ giá nhà cao hơn và trị giá chứng khoán cao kỷ lục, nguy cơ đối với kinh tế là điều mà khách tiêu thụ với tài sản ít hơn có thể phải giảm bớt chi tiêu cho đến khi gánh nợ nần có thể kiểm soát được dễ hơn.Chris Markowski của Newsmax Finance Insider gần đây cảnh báo rằng việc tăng vọt tiền nợ thẻ tín dụng có thể đánh thức người Mỹ.