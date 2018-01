Chả Lụa, Xúc Xích… Giá Mắc Là Không Hợp Lý

Sản phẩm chế biến từ thịt heo có giá cao bất hợp lý dù giá nguyên liệu rất thấp.SAIGON -- Trong cả năm qua, heo rớt giá thê thảm, có thời điểm 1 kg heo hơi còn rẻ hơn 1 kg gà công nghiệp. Thế nhưng giá thịt heo bán lẻ trên thị trường cũng như các sản phẩm chế biến từ thịt heo, như: chả lụa, giò thủ, chả chiên, lạp xưởng, xúc xích, chà bông..., chỉ thấy tăng giá chứ không hề giảm giá, theo Người Lao Động online (NLĐO).Vào các năm trước 2017, giá các sản phẩm chế biến từ thịt heo chỉ trên dưới 120,000 đồng/kg nhưng suốt năm 2017, trong khi giá heo tại trại uôi giảm liên tục thì những mặt hàng này vẫn tăng giá đều đều và hiện đã lên tới 150,000-200,000 đồng/kg và khi vào siêu thị, trung tâm thương mại, còn bị đẩy giá thêm 30,000-40,000 đồng/kg nữa.NLĐO dẫn lời ông Nguyễn Khắc Hùng, chuyên sản xuất chả lụa, giò thủ, chả chiên, chả quế tại Sài Gòn, cho biết thông thường 1 kg nguyên liệu thịt heo sẽ cho ra thành phẩm còn khoảng 800 g. Ngoài thịt heo, cơ sở chế biến chả lụa, giò thủ còn dùng mỡ heo, da, lỗ tai heo… có giá rẻ hơn. Mặt khác, thông thường các cơ sở này đặt mua nguyên liệu từ lò giết mổ hoặc chợ đầu mối nên được mức giá sỉ. Do đó, giá thành 1 kg sản phẩm chung chung chỉ khoảng 80,000-90,000 đồng nhưng bán ra 150,000-200,000 đồng/kg. Chưa kể không ít lò chả có khi còn sử dụng cả thịt heo bẩn, giá rẻ mạt cũng như cho thêm một số loại bột vào sản phẩm để lãi nhiều hơn.Còn theo bà Lê Hồng Hạnh - chủ một cơ sở chế biến thực phẩm ở quận 8, Sài Gòn, nguyên liệu chỉ chiếm một phần trong giá bán và để có giá thành, phải tính cả tiền nhân công, quản lý, nguyên phụ liệu, các loại thuế, bảo quản và nhiều loại phí không tên khác. "Cơ sở sản xuất tạo ra được sản phẩm phải qua nhiều công đoạn, công sức nhưng mức lợi nhuận thu được rất thấp so với khâu lưu thông, phân phối. Chẳng hạn một sản phẩm ra tới thị trường phải qua nhiều trung gian từ đại lý cấp 1, 2, 3 mới đến tay người bán lẻ. Cho nên giá đến tay người tiêu dùng bị đội lên rất cao" - bà Hạnh phân trần.Bên cạnh đó, một số chủ doanh nghiệp chế biến thực phẩm từ thịt heo cho biết sở dĩ họ không thể điều chỉnh giá hàng chế biến giảm theo giá heo ở các trại chăn nuôi là do họ vẫn phải mua heo từ các trại với giá cao theo hợp đồng đã được ký kết cả năm. Còn với hợp đồng ký mới, họ lại bảo là do yêu cầu mới là heo thu mua phải truy xuất được nguồn gốc, heo nuôi phải được chứng nhận VietGAP... nên khó có khả năng giảm giá.Trước lập luận trên, ông Nguyễn Kim Đoán, phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng họ giải thích như vậy là không thuyết phục vì giá heo nuôi bình thường với nuôi theo chứng nhận VietGAP cũng tương đương nhau, không có chênh lệch nhiều.Mặt khác, các doanh nghiệp chế biến cũng như nhà bán lẻ thừa nhận theo quy luật thì khi giá nguyên liệu giảm giá sản phẩm phải giảm theo, nhưng trên thực tế, việc điều chỉnh giảm giá bán là rất khó. Bởi việc giảm giá thì dễ nhưng khi muốn điều chỉnh tăng giá trở lại sẽ gặp ngay khó khăn với cả dây chuyền phân phối cũng như với khách hàng. "Cho nên tốt nhất là không giảm giá bán cho dù giá nguyên liệu xuống" - đại diện một doanh nghiệp nói thẳng.Theo ông Nguyễn Kim Đoán, việc giá heo ở trại thấp, khi ra thị trường lại cao ngất là điều bất hợp lý, ai cũng thấy. Thực phẩm chế biến có mức giá cao gấp 2-3 lần giá thịt thì lại càng vô lý hơn. Để giải quyết được vấn đề này, theo ông Đoán, không còn cách nào khác phải hoàn chỉnh được chuỗi nhà sản xuất - nhà phân phối - người tiêu dùng. "Phải làm sao cho người tiêu dùng không phải mua với giá cao, người sản xuất không phải bán với giá quá thấp, còn nhà phân phối chỉ hưởng lời đúng mức hợp lý" - ông Đoán đề nghị.