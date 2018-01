Bắc Hàn: Bụng Đói Phải Bò

Vi AnhTin ít ai dè. Kim Jong un lâu nay hung hăng, nói nóng như hoả tiễn, độc như bom nguyên tử, bỗng Tết Dương lịch 2018 đọc bài diễn văn tỏ ý muốn ‘hoà giải hoà hợp’ với Hàn Quốc. Và hai bên đã có nhiều chuyển động đi đến hội nghị. TT Hàn Quốc cũng tuyên bố sẵn sàng tham dự hội nghị. Phải chăng CS Bắc Hàn bụng đói thì đầu gối phải bò.CS Bắc Hàn lần này bị trừng phạt, cấm vận nặng nề nhứt từ trước tới giờ. Quân đội, nhà cầm quyền thiếu thốn đủ mọi bề, dân chúng đói lạnh trong mùa đông, bao nhiêu tội lỗi Đảng Nhà Nước và Kim Jong un phải chịu. Tức nước sẽ bể bờ, nếu tình trạng bi đát này kéo dài có thể có cuộc nổi dậy lật đổ nhà cầm quyền. Kim Jong un đành phải hạ mình lên tiếng đề nghị đàm phán với Hàn Quốc, hy vọng vì tình đồng bào chánh quyền Hàn Quốc sẽ giúp cho CS Bắc Hàn không bị đột quỵ vì lý do kinh tế.Phải nói kỳ cấm vận kinh tế này do Mỹ vận động, TC hứa tiếp tay tại Liên hiệp Quốc, là một cuộc cấm vận tổng hợp kinh tế, chánh trị, tài chánh, lao động, xăng dầu, hàng hải lớn nhứt và nặng nhứt đối với CS Bắc Hàn. Hàng hóa như dệt may, than đá, thủy sản, lao động là các mặt hàng xuất cảng mũi nhọn đóng góp lớn nhất cho GDP của Bắc Hàn đã bị cấm.Cuốn sách "Tiết lộ nền kinh tế Bắc Hàn", của Ô. Byung-Yeon Kim cho biết xuất cảng của Bắc Hàn có thể giảm "khoảng 30% so với năm ngoái." Xuất cảng sang Trung Quốc giảm tới 35%. TQ là đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Hàn và là lý do nhiều người tin rằng giúp Bình Nhưỡng tồn tại. “Lao động xuất khẩu” của CS Bắc Hàn mỗi năm đem về khoảng 1 tỷ USD, cũng bị cấm; các nước không mướn nữa, phải trở về Bắc Hàn. Kiều hối từ những công nhân này là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của Bình Nhưỡng. Một số ngân hàng cho chuyển ngân lậu cho CS Bắc Hàn cũng bị chận. Và một số người dự đoán rằng các lệnh trừng phạt mới có thể cắt giảm nguồn thu tiền tệ của Bình Nhưỡng lên tới 80%.Ngành du lịch của CS Bắc Hàn không bị cấm, nhưng du lịch Bắc Hàn là vô cùng phiêu lưu nguy hiểm, dễ bị CS Bắc Hàn chụp đủ thứ mũ để cầm tù không bản án hay đòi tiền chuộc.Tuy nhiên, CS Bắc Hàn vẫn cố gắng mở rộng cửa du lịch. Nhưng Nam Hàn và các nước, trong đó có Mỹ đã khuyên dân Mỹ coi chừng các hiểm nguy an ninh, chánh trị.Đến đỗi việc CS Bắc Hàn mua xăng dầu lậu ngoài biển cũng bị Mỹ phát giác và tố giác TC vi phạm lịnh cấm vận mà chính TC đã biểu quyết ở Hội Đồng Bảo An LHQ.Quan trọng nhứt, khác với các kỳ trước, kỳ này sau nhiều lần CS Bắc Hàn lấy việc phóng hoả tiễn làm nư để 6 bên đến họp để vòi vĩnh Mỹ. Đến đỗi Kim Jong un hăm doạ sẽ tấn công đảo Guam của Mỹ bằng hoả tiễn mang đầu đạn nguyên tử, nhưng Ông Già Gân Trump hăm lại, Bắc Hàn "sẽ gặp hoả hoạn và thịnh nộ mà thế giới chưa bao giờ nhìn thấy" nếu đe dọa Hoa Kỳ một lần nữa.Vì cá nhân Kim Jong un là một người giết bà con, anh em, tướng tá dễ như ăn cháo, giết một cách tàn bạo ngoài sức tưởng tượng của thủ đoạn ám sát chánh trị. Như cho gián điệp giết anh cùng cha khác mẹ bằng chất độc hoá học cực mạnh, cho pháo binh bắn, cho chó cắn banh thây tướng lãnh mà y ghét hay nghi. Và làm cho dân đói khổ, bị tù đày quá nhiều.Còn đối với quốc tế y hành động như một chế độ cực kỳ côn đồ bất chấp luật pháp quốc tế hạn chế hoả tiễn và nguyên tử. TC là “quan thầy” của CS Bắc Hàn mà còn bực tức cái thằng ăn cơm của tao mà hại tao, trong khi TC muốn hoà dịu với tân chánh quyền Mỹ mà Kim Jong un lại chọc giận Mỹ. Bắc Kinh phải biểu quyết và thi hành nghị quyết ngưng mua than của CS Bắc Hàn, mỗi năm CS Bắc Hàn mất 1 tỷ Mỹ kim.Còn quân lực Mỹ đang chuẩn bị sẵn trận đồ tấn công CS Bắc Hàn khi cần, nghi binh dưới hình thức một cuộc tập trận của Hải Quân Mỹ và Hàn Quốc. Bộ Quốc Phòng và Tổng Tham Mưu Mỹ điều binh thêm vào vùng chiến. Chiến đoàn tấn công tinh nhuệ Carl Vinson được lịnh hoả tốc đổi lộ trình đi Úc, chuyển hướng trực chỉ về vùng biển Hoa Đông. Hiện tại Mỹ có non 100.000 quân đang trú đóng ở Nhựt và Nam Hàn.Hai hàng không mẫu hạm khác đã sẵn sàng tham chiến chống CS Bắc Hàn. USS Ronald Reagan (CVN 76) đang có mặt tại căn cứ Yokosuka, Nhật Bản. USS Nimitz (CVN 68) – đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu (COPTUEX) trên Thái Bình Dương.Ngoài ra 4 tàu lặn nguyên tử mang hoả tiễn hành trình Tomahawk, thuộc nhóm tàu nguyên tử sẵn sàng tập trung trên biển Triều Tiên; đó là các tàu lặn lớp Ohio (SSGN-726), Michigan (SSGN-727), Florida (SSGN-728) và Georgia (SSGN-729), mỗi chiếc có thể mang đến 154 hoả tiễn hành trình UGM-109 Tomahawk.Phía TC muốn Nga giúp làm dịu tình hình Bắc Triều Tiên. TC không muốn có chiến tranh giữa Mỹ và CS Bắc Hàn không phải vì tình đồng chí đồng rận CS với CS Bắc Hàn. Mà TC lo ngại có chiến tranh thì CS Bắc Hàn sẽ thua, Triều Tiên sẽ thống nhứt dưới chế độ tự do, dân chủ của Nam Hàn là đồng minh của Mỹ. Lúc đó TC mất trái độn CS Bắc Hàn, ảnh hưởng Mỹ sẽ sát TC. Và TC phải gánh chịu làn sóng di cư từ CS Bắc Hàn tràn qua tạo thành bài toán an sinh, lao động và xã hội khó khăn cho TQ.Hết có thể làm nư kiếm cháo, và sợ bị quân đội đảo chánh, sợ bị tình báo Mỹ, Hàn quốc, và cận vệ ám sát, Kim Jong un dùng cuộc đàm phán với Hàn Quốc để hạ nhiệt căng thẳng và có thể kiếm ăn phần nào, nếu nhờ được Hàn Quốc giúp vận động cuộc đàm phán 6 bên đã ngưng cả hai năm nay. Nhưng nhiều dấu chỉ cho thấy Mỹ và đồng minh Hàn Quốc, Nhựt đòi hỏi điều kiện tiên quyết là CS Bắc Hàn phải từ bỏ chương trình nguyên tử là cái chánh.Mỹ không lọt kế nguỵ hoà của CS Bắc Hàn. Mỹ đã chủ trương và vận động một hội nghị quốc tế ngày 16/01/2018, tại thành phố Vancouver (Canada), gồm ngoại trưởng từ 20 quốc gia trên thế giới để bàn cách gia tăng áp lực ngoại giao, và nhất là kinh tế lên Bắc Triều Tiên nhằm kềm chế tham vọng nguyên tử của nước này. Brian Hook, quan chức chuyên trách chính sách ở bộ Ngoại Giao Mỹ tiết lộ rằng hội nghị Vancouver sẽ xem xét cách siết chặt cấm vận hàng hải xung quanh Bắc Triều Tiên, ngăn chận mọi con tàu đang cố gắng chống lại trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, đồng thời cắt đứt nguồn tài trợ nước ngoài cho chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. TC và Nga không được mời dự.