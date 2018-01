Trọng Dùng Sang Đánh Dũng

Vi AnhPhương ngôn Việt Nam có câu “Mèo khen mèo dài đuôi, Chuột khen chuột chạy hay”. Nên mới đây Cựu Chủ Tịch Nước VNCS Trương tấn Sang lên tiếng ca ngợi hết lời chiêu bài cái gọi là đốt củi tham nhũng để gián tiếp binh vực Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng.Trọng là người bắt chước quan thầy Tập cận Bình bên TC dùng chiến dịch bài trừ tham nhũng để hạ tàn dư cuả Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng vốn là đối thủ của Trọng. Và hiện tại Trọng thừa thắng xông lên, bắt chước Chủ Tịch Bình của TC, mưu toan diệt sạch tàn dư của địch thủ Dũng để tóm thâu đảng quyền, công quyền, quân quyền, cảnh quyền vào một mình y qua chiêu bài “nhất thể hoá” Đảng, Nhà Nước, Quân đội, và công an cảnh sát do Trọng nắm trọn vẹn như Tập cận Bình bên TC.Ngay khi cuộc xét xử bắt đầu và khi hai bị can vốn thân tín với TT Dũng bắt đầu khai nội vụ tham nhũng mà Trọng cho là lớn nhứt, Đinh la Thăng và Trịnh xuân Thanh có trình và được TT Dũng vụ thầu gây thất thóat cả ngàn tỷ đồng VN, thì Cựu Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang lên tiếng khen chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Trọng. Trong khi đó Cựu Thủ Tướng Dũng hoàn toàn im lặng ở Miền Nam, mà TP HCM hiện do Nguyễn thiện Nhơn một người Nam có du học Mỹ làm Bí Thư thành uỷ thay Đinh la Thăng. Trọng cần một đại cán CS gốc Nam lên tiếng để đỡ mang tiếng kỳ thị Nam Bắc. Trọng chưa đủ tin và chưa dám xài Nguyễn thiện Nhơn vì Nhơn vào Bộ Chánh trị là do TT Dũng đề bạt. Nên con gà mà Trọng xài là Cựu Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang vốn là người Nam nhưng theo phe Trọng khi TT Dũng nắm chức thủ tướng, cái chức mà Sang rất muốn mà không đạt được vì Sang là người Nam và không theo ý hướng của các người CS phía Nam chủ trương xích lại gần Mỹ và kiên quyết đổi mới kinh tế. Tức là Sang đi theo Trọng.Nên trong trận “đào tận gốc, móc tận rễ” tàn dư của TT Dũng, Tổng Trọng phải dùng Cựu Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang. Sang xuất hiện binh vực chiến dịch chống tham nhũng của Trọng như Trọng là một người trị tham nhũng mạnh nhứt chớ không phải người kỳ thị đảng viên CS miền Nam và dân Miền Nam mà Tổng Trọng có lần tuyên bố là dân không ‘lý luận’, không thể làm Tổng bí Thư Đảng được khi Trọng vận động hạ Thủ Tướng Dũng.Sang viết một bài tham luận gián tiếp binh vực Trọng một cách hết sức coi thường công luận. Y hết lời ca ngợi chiêu bài chống tham nhũng của Tổng Trọng. Bài gần 2.000 chữ đăng báo Việt Express ngày 8/1 là ngày ra toà của hai bị can Thăng và Thanh. Sang viện lịch sử VN, lịch sử Đảng, toàn nói chuyện bài trừ tham nhũng. Nào “đất nước sẽ đồng lòng, chung sức diệt trừ giặc nội xâm” tham nhũng. Nào “Nếu tình hình tham nhũng và suy thoái không được loại trừ, Đảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu?” “Đảng và những người nắm giữ vai trò chèo lái đất nước phải kiên quyết hành động”.Không cần xem, đi sâu vào “tham luận” binh vực Tổng Trọng của Ô Sang, người dân Việt trong ngoài nước đã thừa biết bản tánh thượng đội hạ đạp, lừa thầy phản bạn của Tư Sang. Blogger Người Xe Ôm gọi y là ‘Tư Sang Nham Hiểm’. Người Miền Nam gọi y là Tư Sang Ngang, Sang Nhượng. Điều này có thể thấy khi Tư Sang bỏ con đường của Phe Đối Mới của cán bộ đảng viên gốc Miền Nam ‘bắc tiến’ cứu nguy kinh tế VN, và Sang trở cờ bước qua theo phe thủ cựu gốc CS Bắc Việt. Tư Sang nói ngược lại những lời tuyên bố trước đây cứng rắn đối với TC để lấy lòng dân, khác với bây giờ đang có thái độ cúc cung tận tuỵ thần phục TC trong chuyến đi Bắc Kinh diện kiến Thiên Triều, do Chủ Tịch Nước và Đảng TC Tập cận Bình triệu hồi qua Tàu nhận ‘chiếu chỉ’. Và cũng có thể thấy Tư Sang sang nhượng biển đảo VN cho quân Tàu Cộng qua thái độ, hành động ký, tên đề dấu đóng trên cả chục hiệp ước do Tập cận Bình đưa ra như sắc lịnh của thiên tử.Với người như Sang tánh lừa thầy phản bạn mưu lợi cho mình đã thành bản tánh, người Việt thường có câu, ăn quen mà nhịn không quen, người Tàu nói nhất bất tín, vạn bất tín. Tư Sang là người ở Đức Hoà xứ khóm Bến Lức nổi tiếng ngon ngọt, lên học Saigon, theo sinh viên thân Cộng đấu tranh bị bể trốn ra bưng biền, theo CS đến khi ra thành, Saigon Gia định đổi tên thành phố Hồ chí Minh. Tư Sang được Ông Võ văn Kiệt từng là bí thư thành uỷ Saigon Gia Định cất nhắc và kéo theo ra bắc, vào Hà nội nắm đảng quyền với chức vụ Trưởng Ban Kinh tế rồi Trưởng Ban Bí Thư Trung Ương Đảng, trước Ba Dũng rất lâu. Nhưng khi thấy Ba Dũng dân Cà mau lên làm thủ tướng rất ‘ngon ăn’, Sang khoái làm thủ tưởng ‘muốn chết’ nên ‘bẻ chỉa’ sang ngang chạy theo CS Bắc Việt, ăn công ký kết bè với Nguyễn Phú Trọng để cưa cẳng ghế của Ba Dũng.Sang chuyên phò thịnh, nên sang ngang từ lập trường cứng rắn với TC sang thần phục TC trong chuyến triều kiến Thiên Triều. Tư Sang sang nhượng biển đảo của VN cho TC. Tin thông tấn xã AFP của Pháp trích dẫn nguồn tin của thông tấn xã của TC là Tân Hoa Xã, cho biết ngày 19/06/2013, Chủ Tịch Nước VNCS là Trương tấn Sang đã thỏa thuận với Tập cận Bình, giải quyết mọi tranh chấp về lãnh thổ giữa hai nước phải được thông qua đàm phán song phương. Những thoả hiệp mà Tư Sang thò tay trái, đặt tay mặt ký với TC là biến VN thành con trừu trước con sói. Giải quyết biển đảo song phương tay đôi với TC là bó tay VN.Tư Sang giải quyết song phương biển đảo của VN cho TC qua tay Tập cận Bình là tạo hố sâu chia rẽ nội bộ Đảng giữa phe thủ cựu thân Tàu thêm sâu sắc với phe Đổi Mới thiên theo Mỹ.Và hố sâu ngăn cách chia rẽ thêm trầm trọng giữa đảng quyền do Trọng Sang cầm đầu và nhà nước do Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng nắm. Đó là mưu sâu kế độc, vòng vo tam quốc của Tập cận Bình của TC./.(VA)