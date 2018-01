HANOI -- Nhiều ngàn công nhân đình công... theo tin từ nhiều báo trong nươ1ớc.Báo Tài Nguyên & Môi Trường ghi nhận rằng vào sáng ngày 12/1, công nhân của Công ty Panko Tam Thăng, và Công ty Moon Chang Vina (KCN Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã đồng loạt ngưng việc làm để đình công đòi quyền lợi.Tại công ty Panko Tam Thăng có hơn 4.000 công nhân đã ngưng việc tập và đòi quyền lợi. Theo phản ánh của công nhân thì phía công ty cam kết với công nhan rằng hợp đồng lao động trên 1 năm thì tết sẽ thưởng bằng 100% lương tháng cuối cùng. Nhưng chiều ngày 11/1, công ty thông báo đến công nhân chỉ thưởng hơn 30% mức lương tháng cuối cùng, nên công nhân đã đồng loạt đình công để phản đối.Sáng cùng ngày, cũng có hơn 600 công nhân của Công ty TNHH MTV Moon Chang Vina đã không vào các xưởng may để là việc mà tập trung trước cổng và hành lang của công ty này để phán đối một số chính sách và việc tăng ca quá giờ của công ty này.Bản tin ghi rằng theo nhiều công nhân Moon Chang Vina, lý do nhiều công nhân tổ chức đình công là, “do chúng tôi đi làm luôn cả ngày chủ nhật mà phía công ty không tính thêm tiền lương cho công nhân. Và bắt đi làm cả tuần, mỗi ngày chúng tôi tăng ca 3,5 tiếng đồng hồ. Đặc biệt, mới đây, công ty công bố 2 phương án nghỉ tết như: Một là nghỉ Tết từ ngày 26 tháng Chạp đến ngày mùng 6 tết đi làm lại, nhưng bù lại công nhân buộc phải làm việc liên tục trong 3 ngày chủ nhật trước kỳ nghỉ tết; thứ hai là công nhân không làm ngày chủ nhật, nhưng phải làm việc đến ngày 30 tháng Chạp mới được nghỉ đến ngày mùng 5 tết đi làm lại. Sau đó, công nhân chúng tôi không đồng ý và đã đồng loạt đình công này.”Bản tin TN&MT cũng ghi rằng nhiều công nhân kể là tại công ty Moon Chang Vina nhiều chị em công nhân đi làm cả năm nhưng Tết Dương lịch không có tiền thưởng gì cả. Vừa qua, công ty thông báo Tết Âm lịch cũng không có tháng lương thứ 13 cho chúng tôi. Còn việc đưa ra quy định đi vệ sinh cũng phải đúng giờ, mở cửa mới được đi, không mở cửa không được đi, mà cả chuyền hơn 60 chỉ có 3 thẻ đi vệ sinh. Ai bí quá chịu không nổi tự ý đi vệ sinh không có thẻ sẽ bị trừ tiền lương. Ngoài ra, ai hợp đồng làm việc 1 năm mà xin nghỉ sớm thì phải đền bù 10 triệu đồng.Báo Thanh Niên ghi nhận:“Gần 7.000 công nhân của 2 công ty may mặc tại Khu công nghiệp Tam Thăng (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đồng loạt đình công vì cho rằng họ thường xuyên bị ép tăng ca dịp giáp tết, trong khi tiền thưởng tết lại bị cắt giảm.Vào khoảng 7 giờ 30 ngày 12.1, gần 7.000 công nhân Công ty TNHH May mặc MTV Moon Chang Vina và Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (Cụm CN Tam Thăng, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) đồng loạt ngừng việc.”Trong khi đó, Báo Tuổi Trẻ ghi rằng vào năm 2017, xu hướng ngừng việc tập thể lại có dấu hiệu gia tăng. Cả nước đã xảy ra 314 cuộc ngừng việc tập thể (tăng 28 cuộc so với 2016) và các cuộc ngừng việc đều liên quan đến tiền lương, thưởng…Ông Trần Thanh Hải - phó chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn lao động Việt Nam - cho biết thông tin trên tại hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam sáng 12-1.Theo ông Hải, không chỉ tăng về số cuộc, việc ngừng việc tập thể đang có sự dịch chuyển về địa bàn.Cụ thể, trong khi Đồng Nai, TP.SG, Long An, Nghệ An… giảm về số vụ, thì nhiều địa bàn như Bình Phước, Bến Tre, Quảng Nam, Phú Thọ, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Thái Bình tăng rất nhanh.