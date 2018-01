Bị Thăng Khai, Dũng Khó Bình An

HANOI -- Có vẻ như Cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng khó bình yên...Bản tin RFA ghi rằng lời khai của ông Đinh La Thăng trước tòa đã dẫn đến cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Chính Trị.Ông Đinh La Thăng, cựu quan chức cấp cao đang phải ra tòa, khai rằng những quyết định của ông khi còn đứng đầu Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) là do đường lối của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.Ông Thăng trả lời như vậy trong phiên tòa xử ông vào ngày 9 tháng 1/2018, khi tòa hỏi ông tại sao lại chỉ định thầu một dự án quan trọng cho công ty con của Tập đoàn dầu khí Việt Nam là Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).RFA dựa theo hãng tin Reuters loan tin này từ Hà Nội, và cho biết vào thời điểm ông Thăng đứng đầu PVN, ông không phải là ủy viên Bộ Chính trị, và lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng Chính phủ.Giới phân tích chính trị đưa ra nhận định ông Nguyễn Tấn Dũng là một đối thủ chính trị của đương kim Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng. Ông Dũng đã ra khỏi Bộ Chính trị trong Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 vào đầu năm 2016, và ngay sau đó ông không còn làm Thủ tướng nữa.Reuters cho biết đã tìm cách liên lạc với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để bình luận về việc này nhưng không được.Vụ xử ông Đinh La Thăng, từng là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ ngày 8 tháng Một, 2018 và dự định kết thúc vào ngày 21 tháng này.Ông Thăng bị cáo buộc là cố ý làm trái những nguyên tắc quản lý nhà nước vào thời kỳ ông đứng đầu Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng.Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng không dừng lại ở vụ ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, giữa lúc cựu ủy viên Bộ Chính trị từng làm bí thư thành ủy TP SG khai rằng một quyết định gây tranh cãi hiện nay từng được cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “chấp thuận”, theo các nhà quan sát.Liên quan tới cáo buộc gây thiệt hại hơn trăm tỷ đồng khi cho Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC (công ty con của Tập đoàn dầu khí, PVN) làm tổng thầu thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 dù không đủ năng lực, ông Thăng hôm 9/1 khai rằng đó là “chủ trương đúng”, được thủ tướng [Nguyễn Tấn Dũng] “chấp thuận” từ năm 2009 và “theo chủ trương của Bộ Chính trị”.Bản tin VOA cũng ghi lời giáo sư Carl Thayer nói rằng vụ bắt giữ và xử cựu ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực khiến ông “bất ngờ” vì nó “chưa từng có tiền lệ”.“Nó cho thấy lãnh đạo đảng coi việc quản lý yếu kém khi còn đương nhiệm là một tội nặng”, ông nói.Ngoài ra, nhà nghiên cứu về chính trường Việt Nam cho rằng Tổng bí thư Trọng “nghiêm túc xử lý tình trạng tham nhũng lan tràn” và “sẽ nhắm vào những ai trực tiếp liên quan và những người không điều hành tốt”.VOA cũng ghi lời bình từ giáo sư Thayer nói: “Rõ ràng là trong thời kỳ 10 năm khi ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, có tình trạng tham nhũng lớn, làm thất thoát tài chính nghiêm trọng cho nhà nước và ảnh hưởng tới danh tiếng của Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra, cũng rõ ràng rằng tham nhũng gây thiệt hại hàng triệu đôla cũng đủ là lý do để xử lý những người liên quan trực tiếp. Tôi cho rằng các lý do về pháp lý và kinh tế là động cơ chính”.Trong khi đó, có điều đê suy nghĩ: tòa án sẽ xử theo chỉ đạo vụ án?Trong bản tin nhan đề “Việt Nam: Chỉ đạo án không hẳn là xấu?” Luật sư Ngô Ngọc Trai gửi đến BBC từ Hà Nội nhận xét, trích:“...cái mà tôi cần đó là sự giám sát, can thiệp từ bên ngoài vào quy trình giải quyết, để làm sao giảm tránh đi sự tiêu cực của tòa án khiến công lý bị bẻ cong. Khi đó cái mà tôi cần là một sự chỉ đạo án thay vì tư pháp độc lập.Vụ án Hàn Đức Long mà tôi đã thành công trong việc minh oan là một ví dụ. Tử tù Hàn Đức Long với 11 năm đi tù oan và 4 bản án tử hình, tôi có 6 năm trời ròng rã theo đuổi minh oan mà không hề có kinh phí thù lao.Nếu như để các cơ quan tư pháp tỉnh Bắc Giang tự nguyện độc lập xem xét tính chất pháp lý của vụ án và đưa ra phán quyết thì không bao giờ họ chấp nhận là oan.”Trong trường hợp các đại án như Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thăng, người ta không rõ có vấn để xử án theo chỉ đaọ hay không trong khi các bị can đều xuất thân từ các gia tộc và thế lực rất lớn.