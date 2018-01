Năm Mới Bình An

Mục sư Cao Mỹ PhượngThế giới ngày hôm nay thay đổi nhanh chóng không ngừng, mỗi ngày người ta lại còn cứ khám phá ra nhiều điều mới lạ để đáp ứng cho nhu cầu đang tiến lên của xã-hội. Nhiều khi chúng ta cũng bị cuống vào trong cái vòng bận rộn, lo lắng của cuộc sống.Sự cạnh tranh của nền kinh-tế hiện-đại và sự phát triển không ngừng của khoa học kỷ thuật khiến cho công việc làm của mọi người càng cần phải làm việc khó khăn hơn. Chiến tranh cũng còn đang xảy ra trong một số quốc gia. Thiên tai, động đất, hạn hán, lụt lội, đói kém cũng đang xảy ra khắp nhiều nơi.Năm mới mọi người đều ao ước sẽ có được sự bình an, vui vẻ thỏa lòng cho mình và cho gia đình. Trong Ngày Đầu năm tôi xin giới thiệu cho quý vị về một sự bình an thật mà không ai có thể cho quý vị được. Đó là sự bình an từ nơi Chúa Giê Xu.Chúa Giê Xu là Con của Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật trong đó có quý vị và tôi. Ngài đã xuống thế gian hầu có thể cảm thông được những khổ đau, khó khăn mà loài người phải chịu. Vì yêu thương nhân gian Ngài đã hi-sinh hầu cho cứu vớt được mọi người. Khi quý vị biết mình là người có tội và cần có sự cứu rỗi thì Ngài sẳn sàng sẽ ban cho quý vị. Chúa sẽ trở nên người Cha, người Mẹ chăm sóc cho quý vị. Ngài cũng sẽ trở nên người bạn của quý vị nếu quý vị muốn Ngài làm bạn với quý vị. Có những điều quý vị không thể nói cho ai nhưng quý vị có thể nói với Ngài.Chúa đã trở về trời và Ngài để lại lời hứa cho những ai tin theo Ngài. Một ngày gần đây Ngài sẽ trở lại đem họ đi sống đời đời với Ngài trên thiên-đàng. Nơi không có khóc lóc, đắng cay, nơi không có đau buồn hay bịnh tật. Chúa sẽ lau ráu hết nước mắt của những ai tin. Quý vị có muốn ở nơi đó với Ngài không? Rất đơn gian, quý vị chỉ cần cầu xin, Lạy Chúa xin tha tội cho con, xin tiếp nhận con là con của Ngài, con xin nguyện sẽ đi theo Ngài trọn cuộc đời con.Chúa để lại và ban sự bình an cho chúng ta, Chúa cho chúng ta sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng ta chớ hề bối rối và đừng sợ hãy.Trong năm mới đây tôi cầu xin Chúa của sự bình an sẽ ban cho quý vị sự bình an. Quý vị có muốn được sự bình an không? Hãy kêu xin lên Ngài, thì Chúa ắt sẽ nghe tiếng quý vị. Quý vị không nói, không xin thì Chúa không làm. Quý vị hãy thử kêu Chúa đi thì Ngài sẽ làm cho quý vị.Thế giới cho dù có rộng lớn bao la đến đâu những Chúa Ngài rất quan tâm đến từng con người nhỏ bé tầm thường như chúng ta. Đó là tại sao Chúa đã đến trong thế gian trong một nơi nhỏ bé tầm thường nhất. Vì ấy là Ngài đã đến tìm và muốn cứu quý vị.Khi có Chúa trong lòng, quý vị sẽ không còn lo sợ, bối rối gì nữa bởi vì những sợi tóc trên đầu quý vị Chúa cũng đã biết rồi. Điều đó có nghĩa là những chi tiếc trong cuộc đời của quý vị Ngài đều biết tất cả. Những bông hoa đẹp đẽ mọc ngoài đồng không có ai chăm sóc cho nó mà nó còn đẹp lắm thay huống chi quý vị khi đã trở nên là con cái của Ngài.Khi có Chúa sống trong đời sống quý vị, mọi lo lắng sẽ không còn nữa mà sẽ được thay thế bằng sự vui mừng, bình an, hạnh phúc mà Chúa đã hứa ban cho những ai muốn đi theo Ngài.Việc làm, gia đình, con cái tương lai của quý vị sẽ được che chở dưới sự bảo vệ của Vua trên muôn vua, Chúa trên các chúa. Thật còn gì bằng phải không quý vị. Chúng tôi mong mỏi và cầu chúc những lời chúc tốt lành, bình an cho tất cả quý vị khi đọc bài viết hôm nay.Nhân Ngày Đầu Năm chúng tôi tại ĐIỂM HẸN KC xin Kính Chúc quý vị Một Năm Mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc.Chúng tôi Kính Mời quý vị đển điểm nhóm của chúng tôi tại Kevin’s Auto Body (vâng anh Kevin đã mở cửa cơ-sở thương mại ra mời Chúa vào và Ngài đã chúc phước rất nhiều cho anh), 9265 Bishop Place. Westminster. CA 92683Tối Thứ Ba lúc 6:29pm và Tối Thứ Sáu 6:29pmChúng tôi có Buổi Trà Đàm. Cầu Nguyện. Học Lời ChúaXin quý vị gọi cho chúng tôi hoặc xin gặp quý vị tại địa chỉ trên.Tôi là Mục sư Cao Mỹ Phượng 714 603 4481và nhà tôi là Mục sư Cao Hữu Trí 714 657 9726.Hẹn gặp lại quý vị.