Biển Đông Nguy Lớn

Trần KhảiCó phải êm sóng chỉ là tạm êm? Trong khi Trung Quốc bày thêm những mưu đồ khác? Hay là TQ chờ xem Hoa Kỳ phản ứng với Bắc Hàn ra sao, nhà nước TQ mới lộ ra những nước cờ sắp tới: lặng lẽ xây dựng các đaỏ nhân tạo ở Biển Đông, xây trạm radar trên các đaỏ, và thò tay sang siết dần Lào quốc và Cam Bốt?Trong khi đó, một giáo sư ngành luật Philippines nói rằng kể như TQ vĩnh viễn khống chế Biển Đông rồi, hết mưu nào cứu nổi, và như thế TQ sẽ không lùi bước nữa ở Biển Đông.Báo Kaplan Herald ghi nhận rằng mới đây, TQ xây thêm nhiều dự án nơi Biển Đông trong đó có các đaì radar có tầm quan sát rộng 290,000 mét vuông (72 acres)... Đó là tin chính thức từ Bắc Kinh.Trong khi đó, TQ cũng xây các sân bay trên một sô đảo Biển Đông, theo Kaplan Herald.Còn những dự án xây dựng khác vẫn chưa rõ là gì, vì trông như các kho chứa đặt ngầm dưới đất và các tòa nhà hành chánh.Trong khi đó, Hải quân TQ tăng cường đi tuần Biển Đông, theo baó này, dựa vào nhiêủ thông tin chính thức từ Hoa Lục, kể cả từ báo Global Times.Có vẻ như tình hình vũ khí nguyên tử Bắc Hàn gây sự chú ý toàn cầu là cơ hôi để TQ lặng lẽ xây dựng ở Biển Đông, theo phân tích của Center for Strategic and International Studies (Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế) bản doanh ở Washington DC, qua bản tường trình cho thấy TQ xây dựng trong khu vực rộng 72 acres (29 hectares) của quần đào Trường Sa và Hoàng Sa.Trong khi đó, nhà bình luận Emily Rauhala trên tờ The Straits Times hôm 3 tháng 1/2018 viết rằng bình yên ở Biển Đông sẽ chỉ ngắn ngủi thôi.Bài bình luận naỳ dẫn ra bản tường trình của viện Asia Maritime Transparency Initiative cho biết TQ xây ở Biển Đông nhiều nhà trú phi cơ, hầm che phi đạn, radar và đủ thứ...Giáo sư luật Julian Ku từ đaị học Hofstra University School of Law và là chuyêng ia về Biển Đông nói rằng trong chính phủ Trump không lộ ra vẻ gì chú ý về Biển Đông, “và như thế sẽ giúp cho TQ nhiều thêm...”Tiến sĩ Jay L. Batongbacal, Giám đốc viện Hải Dương và Luật Biển ở đại học University of the Philippines, nói rằng:“Nếu người TQ đưa tàu tới và đưa thêm vũ kh1i tới, vậy là hoàn tất kế hoạch TQ, và TQ vĩnh viễn chiếm đóng, khống chế Biển Đông. Bởi vì một khi họ làm như thế, họ sẽ không lùi lại.”Trong khi đó, TT Trump không mở miệng gì về Biển Đông. Kể cả khi họp với Tập Cận Bình hồi tháng 11/2017 ở Việt Nam, Trump không công khai nói gì với Tập về Biển Đông.Tại VN, Trump đề nghị VN nên thương thuyết với TQ, và Trump nói là Trump tình nguyện làm trung gia để VN nói với TQ. Không ai hiểu rõ thực tâm Trump muốn gì.Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Richard Javad Heydarian, một nhà phân tích vê an ninh bản doanh ở Manila:“Bộ Quốc Phòng Mỹ, không như chính phủ Trump, quan ngại lớn về Biển Đông. Ngũ Giác Đaì đang nhìn về nhiều phương án tác chiến với TQ khi hữu sự.”Nhiều chuyên gia nói rằng TQ sẽ không làm gì quá mức để bùng nô chiến tranh, trong khi tiếp tục chiến lược tằm ăn dâu: xây các dự án cả quân sự và dân sự.Một suy đoán từ bài bình luận trên nói rằng TQ có thể tuyên bố đường căn bản thẳng đối với quần đảo Trường Sa ("straight baselines" in the Spratlys).TQ đã làm như thế với quần đảo Hoàng Sa (Paracel island chain) trong năm 1996 và mấy năm gần đây cho thấy TQ có thể làm như thế với Trường Sa. Nếu làm thế, người ta đoán là Mỹ phải phản ứng. Vì nếu không, kể như các nước khác không bàn chủ quyền được gì trong khu vực đó. Nhưng nào ai biết được, vì tính khí Trump không ai đoán nổi.Trong khi đó, một bản tin từ báo Tuổi Trẻ cho thấy một độc chiêu của Hoa Lục. Bản tin TT có nhan đề là một câu hỏi: Sông Mekong sẽ là Biển Đông thứ hai?Kế hoạch 5 năm phát triển sông Mekong thuộc cơ chế Hợp tác Mekong - Lan Thương (LMC) do Trung Quốc khởi xướng đang gây lo ngại trong giới chuyên gia, đặc biệt là về động cơ chính trị của Bắc Kinh.Tháng 12-2017, ngoại trưởng 6 nước khu vực sông Mekong nhóm họp ở thành phố Đại Lý thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để thông qua đề cương kế hoạch 5 năm phát triển dòng sông này. Dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ chốt lại đề xuất trong cuộc họp dự kiến diễn ra cuối tháng 1-2018 ở Campuchia.Phát biểu kết thúc hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương (LMC), Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố dưới sự dẫn dắt của Trung Quốc, LMC có thể "thúc đẩy phát triển kinh tế" ở tất cả 6 nước khu vực Mekong, dẫn chứng rằng Bắc Kinh đã chi tiền cho hàng chục dự án dọc theo con sông này.Bản tin báo Tuổi Trẻ cũng ghi nhận bàn tay TQ đã nắm gọn linh hồn Campuchia:“Tham gia họp báo cùng ông Vương là Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn - người đã lên tiếng "cảm ơn" Bắc Kinh vì vai trò dẫn dắt trong LMC và mô tả những gì tổ chức này đạt được là "chưa từng có tiền lệ"...”Biển Đông nguy lắm vậy.Lại thêm Mekong nguy lắm vậy.