Biển Đông Năm Mới

Trần KhảiNăm 2018 đã tới... Sẽ có những biến động lớn nào tới với Biển Đông? Nếu cuộc chiến ở Bắc Hàn bùng nổ và lan rộng, có thể đoán là Trung Quốc sẽ có thể thùừa cơ tấn công một số đảo ở nhiều vùng biển Châu Á, trong đó bao trùm cả Biển Đông, đê xem như chuyện đã xong... Vì qua thời điểm đó, sẽ khó có cớ động binh mà không bị chú ý.Thậm chí, khi động binh, có thể TQ sẽ lấy cớ là đóng quân nhiều nơi để giúp trị an, lấy cớ chiếm nhiều đảo Trường Sa để giữ an ninh hải lộ thương mại Biển Đông. Trong khi đó, thí dụ, quân lực TQ sẽ tuyên bô thiết quân luật toàn bộ Hồng Kông để lấy cớ là Châu Á chiến tranh, đang cần tổng động viên toàn lực TQ. Và khi bắt lính, tức là tổng động viên, TQ có thê sẽ băt đi lính tâ cả những ngưoòi tích cực nhất trong phong trào Dù Vàng từng khởi động biểu tình đòi dân chủ.Hăn là nhiều nước trong vùng cũng đoán trước âm mưu của TQ. Việt Nam, Philippines, Nhật Bản đều tăng cường vũ trang Hải quân.Trường hợp Việt Nam lâu nay chủ lực là vũ trang từ Nga.Bản tin từ thông tấn Nga Sputnik News kể: Trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự trực tiếp với Việt Nam, năm 2017 đã được đánh dấu bằng một số sự kiện quan trọng.Sputnik ghi rằng trong tháng 10/2017 tại Cam Ranh đã tiếp nhận tàu khu trục tên lửa thứ ba "Gepard-3.9", được xây dựng cho Hải quân Việt Nam tại Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk (Liên bang Nga, Cộng hòa Tatarstan). Ngày 28 tháng 11/2017 tàu Rolldock của Hà Lan khởi hành từ Novorossiysk mang theo trên boong tàu "Gepard" thứ tư. Dự kiến ​​con tàu sẽ đến Cam Ranh vào giữa tháng 1/2018.Bản tin này cũng kê rằng vào ngày 09 Tháng 10/2017 đã tổ chức lễ tiếp nhận vào trang bị của Hải quân Việt Nam hai tàu tên lửa nhỏ mới lớp "Molniya" (số tàu 382 và 383), được đóng tại nhà máy đóng tàu Ba Son (Tp. SG). Đây là những con tàu cuối cùng được đóng theo hợp đồng xây dựng sáu tàu tên lửa dự án 12418 với tên lửa chống tàu "Uran-E", được ký với Rosoboronexport từ năm 2006.Trong khi đó, thông tấn IB Times trong ngày đầu năm 2018 nói rằng TQ đã thiết lập mạng lưới theo dõi tín hiệu dưới mặt nước (underwater surveillance network) để nhận diện mục tiêu trong vùng biển Ấn Độ Dương.Hãy suy nghĩ, khi TQ gài mạng lưới dò tin dưới Ấn Độ Dương, có nghĩa là Thái Bình Dương cỉ còn là chuyện nhỏ, đã nằm trong túi áo Tập Cận Bình.Mạng lưới dò tin ở Ấn Độ Dương dựa vào mạng lưới mô hình thu thập dữ kiện từ Biển Đông, và các biển Tây Thái Bình Dương.Như thế là sao? Chúng ta có thể ngờ vực rằng cuộc chiếns ắp tới sẽ là chiến tranh taù ngầm?Bản tin IB Times nói các tàu ngầm TQ sẽ được trơ5ợ giúp từ mạng lưới dò tin dưới mặt biển để nhận dạng, định vị, theo dõi các tàu mục tiêu trong các vùng biển nêu trên.Mạng lưới này, theo South China Morning Post, sẽ nhận ra biến đôi môi trường vùng biên, nhiệt độ biển, mức nồng độ muối vùng biển. Nghĩa là, khi các dữ kiện biến đổi, khác với bình thường, là có những tàu lạ đang vào và làm xao động môi trường biển.IB Times nói diên biến này đang gay lo ngại cho các chính phủ Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ.Báo Washington Post nói rằng mạng lưới dò tìm dữ kiện dưới biên đó có 3 trung tâm đặt ở Đảo Hoàng Sa (Biển Đông), một ở tỉnh Guangdong, và một đặt ở Nam Á Châu.Mạng lưới dữ kiện tình báo nôi kết nhiều nguồn dữ kiện thu thập từ các phao nổi thả ngoài biển, từ các tàu trên mặt biển, từ vệ tinh và từ các robot chạy dưới mặt biên (underwater gliders).Dù vậy, các chuyên gia TQ thú nhận là vẫn không cân sức vơi Mỹ.Yu Yongqiang, một trong các chuyên gia chỉ huy mạng lưới dò tin dưới nước này, nói mạng lấy tin này chưa tinh vi như mạng của Hoa Kỳ.Vấn đề là, TQ đang tuyên bô chủ quyền 90% vùng Biển Đông, nơi thương mại hải hành hàng năm trị giá 5 ngàn tỷ đôla đi qua. Và các nước tranh chấp lại là: Việt Nam, Philippines, Mã Lai, Brunei và Đài Loan.Nhưng nên bi quan, vì thấy rõ, TQ không sợ gì ai... Báo Úc châu Sydney Morning Herald hôm 1/1/2018 nói rằng Úc châu bị TQ tố cáo tội “bợ Mỹ”...Bài báo TQ cảnh cáo Úc là nếu Úc cứ mãi can thiệp vào Biển Đông, TQ sẽ phản ứng mạnh để gây thiệt hại kinh tế Úc...Zhang Ye, nhà nghiên cứu ở Chinese Naval Research Institute (Viện Nghiên Cứu Hải Dương TQ) bản doanh ơ3ở Bắc Kinh, viết trên tờ Global Times rằng Úc Châu cứ “bơ5ợ Mỹ” là sẽ “nhà độc dược vào quan hệ với TQ và sẽ làm lay động nền tảng cân bằng chiến lược [của Úc] giưã TQ và Mỹ.”Hung hiểm là thế.TQ hăm dọa Úc châu như thế.Như thế, TQ chẳng coi Việt Nam và Philippines ra gì. Năm 2018 hiển nhiên là bất định...