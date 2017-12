Kinh Tế VN Tăng Tốc

Bản tin CafeF/Tri Thức Trẻ ghi rằng Ngân hàng Phát triên Á châu ADB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2018 rơi vào khoảng 6,7%. Mức này được xem là cao hơn nhiều so với trung bình các nước trong khu vực.... Việt Nam sẽ tiếp tục hưởng lợi từ việc tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Đối với Hiệp định TPP, nay đổi thành CPTPP, ngay cả khi không có Mỹ, Việt Nam vẫn được hưởng lợi, dù thấp hơn ban đầu. Cụ thể, do tác động của cắt giảm thuế quan, CPTPP có thể giúp GDP tăng thêm 1,32%, tương đương 1,7 tỷ USD (trong TPP12, con số này là khoảng 6,7%).