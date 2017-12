Thái Lan trong tháng 11/2017 đón 3 triệu du khách ngoại, tức là tăng 23.2% so cùng tháng năm ngoái. Tông cộng Thái Lan đón 31.85 triệu du khách ngoại từ tháng 1 tới tháng 11/2017, tăng 8.1% so cùng kỳ năm ngoái. Bộ Du Lịch & Thê Thao nói Thái Lan dự kiến đón 35.4 triệu du khách ngoại trong toàn năm 2017, tăng 9% so với năm ngoái. Khoảng 10 triệu du khách trong đó là từ Trung Quôc.