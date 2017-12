Gỗ VN Tăng Tóc Đi Toàn Cầu

Báo VnEconomy ghi rằng theo Tổng cục Hải quan, tính từ 1/1 đến 15/12/2017, xuất cảng gỗ thu về 7,252 tỷ USD, ước cả năm đạt 7,6 tỷ USD, vượt mục tiêu Bộ Công Thương đề ra, và nếu cộng cả giá trị xuất cảng sản phẩm nội thất từ gỗ thì kim ngạch ngành gỗ sẽ là 8,525 tỷ USD. Theo đó, tháng 11/2017, kim ngạch xuất cảng gỗ tăng gần 3% so với tháng 10, đạt 695,3 triệu USD - đây là tháng tăng thứ hai liên tiếp - nâng kim ngạch gỗ và sản phẩm 11 tháng 2017 lên 6,9 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016. Hoa Kỳ là thị trường số 1 với kim ngạch xuất cảng 11 tháng qua đạt 2,957 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ 2016. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc đạt 964,4 triệu USD, tăng 6,76%.