Bão Tembin Vào VN Yếu Dần

SAIGON -- Sau khi trận bão Tembin tàn phá Philippines, làm chết hơn 240 người nơi đó, bão này tiến vào Việt Nam và giảm cường độ.Bản tin Báo Người Lao Động ghi rằng tâm bão số 16 (bão Tembin) dự báo sẽ ở trên vùng biển Trà Vinh-Cà Mau vào sáng sớm mai 26-12 với sức gió mạnh nhất giật cấp 11, gây gió giật mạnh cùng mưa lớn ở các tỉnh miền Tây.Theo thông tin mới phát lúc 21 giờ của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện bão số 16 (bão Tembin) tiếp tục có xu hướng yếu dần; hoàn lưu bão đang gây mưa cho các tỉnh Nam Bộ, tại Côn Đảo đã có gió giật mạnh cấp 7.Hồi 19 giờ ngày 25-12, vị trí tâm bão số 16 ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 130 km về phía Đông.Trong khi đó, bản tin Kênh 14 ghi rằng cho dù bão Tembin có xu hướng yếu dần, được dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và hướng di chuyển lệch hẳn khỏi Việt Nam, tuy nhiên nhiều cửa hàng, quán ăn ở Sài Gòn đã đóng cửa sớm, thậm chí cho nhân viên nghỉ làm từ 19h.Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Tembin, trong sáng nay Sài Gòn và một số tỉnh Nam Bộ đã có mưa vừa đến mưa to. Được dự báo là cơn bão muộn và mạnh nhất trong lịch sử, do đó suốt những ngày qua, người dân vô cùng lo lắng và liên tục cập nhật tình hình về đường đi cũng như cường độ của siêu bão Tembin.Trong khi đó, báo Công An ghi nhận dân Côn Đảo đã cảm nhận rõ bão đổ bộ.Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 22 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở ngay gần khu vực Côn Đảo. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8 (50-75km/giờ), giật cấp 9.Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, tốc độ di chuyển 15-20km/h, đến 10 giờ ngày 26/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển Cà Mau-Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu thành một vùng áp thấp, tốc độ di chuyển khoảng 20km/h, đến 22 giờ ngày 26/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực vịnh Thái Lan, cách Thổ Chu khoảng 140km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).Trong đêm 25/12/2017, vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo) có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7-8, giật cấp 9.Báo Công An cũng ghi rằng vào lúc hơn 22 giờ ngày 25-12-2017, người dân huyện Côn Đảo đã bắt đầu cảm nhận rõ rệt sức mạnh của cơn bão. Anh Nguyễn Quốc Việt (cư dân đảo) cho biết: “Từ chiều đến khoàng 22 giờ gió cũng bình thường, chỉ có mưa nhẹ trên khắp đảo. Tuy nhiên khoảng 22 giờ 15, gió bất ngờ thổi mạnh, theo loa thông tin thông báo gió khoảng cấp 7-8 trở lên. Người dân được khuyến cáo không nên ra đường nếu không có việc cần thiết. Lực lượng chức năng cũng sẵn sàng dùng biện pháp mạnh với những ai xem thường chỉ đạo phòng chống bão của lãnh đạo huyện”.