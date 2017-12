Cộng Đoàn Westminster Tổ Chức Đại Lễ Giáng Sinh 2017

Trong Lễ Giáng Sinh.Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017 tại nhà thờ Blessed Sacrament Church, Cộng Đoàn Westminster do Cha Xứ Linh Mục Phê rô Nguyễn Văn Tuyên, Cha Phó Linh Mục Phan Khởi đã long trọng tổ chức Đại lễ Giáng Sinh 2017 với sự tham dự của hàng ngàn qúy vị Linh Mục, Nữ tu và giáo dân, nhà thờ chính không đủ chổ ngồi nên Ban tổ chức đã tổ chứcthêm một Lễ bên hội trường.Chủ Tế buổi lễ do Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành. Phụ Tá Giáo Phận Orange.Mở đầu buổi lễ vị đại diện Cộng Đoàn Westminster lên Chúc mừng Giáng Sinh, ông nói: “Trọng kính Tân Giám Mục Thômas Nguyễn Thái Thành, Cha Chánh Xứ Phêrô Nguyễn Văn Tuyên, qúy Cha đồng tế và qúy tu sĩ Nam Nữ, quan khách… Cộng Đoàn Thánh Phêrô Westminster chúng ta cùng hân hoan mừng chúa giáng trần, ngày vinh danh Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, ngày mà chúng ta đón nhận ơn cứu độ và cầu xin cho Công Đoàn Giáo Xứ chúng ta được an bình, yêu thương và hiệp nhất trong sự quan phòng của Chúa hài đồng Giêsu.Trong tâm tình nầy con xin được kính chúc Đức Cha, qúy Cha và qúy vị một mùa Giáng Sinh vui tươi Thánh Đức An Bình cùng một năm mới sức khỏa dồi dào bội phần thành công và tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa…”Mở đầu Ca Đoàn Hiển Linh hát bài Dâng Lên Chúa, tiếp theo đoàn rước Chúa Hài Đồng vào Thánh Đường và Thánh đường, trong lúc nầy vị Giám Mục và Linh Mục Chánh Xứ cùng làm lễ đặt Chúa Hài Đồng vào máng cỏ.Tiếp theo Ban Thiếu Nhi trình diễn hoạt cảnh mừng Chúa Sinh ra đời.Sau Màn Vũ Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành lên phát biểu, mở đầu Giám Mục cảm ơn Cộng Đoàn cùng tất cả mọi người đã cho Giám Mục có dịp tham dự buổi thánh lễ hôm nay, cảm ơn về buổi lễ phong Giám Mục vừa qua và xin mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện để Giám Mục hoàn thành nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã giao phó.Sau đó là nghi thức dâng lễ, sau phần dâng lễ Đức Giám Mục giảng về sự ra đời của Chúa Giêsu, Giám Mục khuyên mọi người nên buông bỏ những gì không cần thiết để trước khi ra về cùng chia xẻ với nhau. Xin chúc lành đến toàn thể qúy vị …Nghi thức lễ tiếp tục, sau đó có chương trình văn nghệ trong đó Hoạt cảnh Mừng Chúa Giáng Sinh do giới trẻ Cộng Đoàn trình diễn, kết thúc buổi lễ phần rước Chúa Hài Đồng ra hang đá lớn được thiết kế bên ngoài nhà thờ.