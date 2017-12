(Xem: 156)

Báo The Leader ghi rằng Việt Nam dự kiến sẽ thu về 31 tỷ USD từ xuất cảng hàng dệt may năm nay, tăng trưởng hơn 10% so với năm trước. Trong đó, trong năm 2017, xuất cảng sang Hoa Kỳ đạt 12,53 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm 2016; thị trường EU ước đạt 3,7 tỷ USD, tăng 5,4%; thị trường Nhật Bản đạt 3,05 tỷ USD, tăng 5,2%.