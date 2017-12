Năm Mậu Tuất

letamanhTừ khi lọt lòng mẹ, ai cũng được mang một cái tên, cùng đeo theo một hàng dài giờ và ngày sanh tháng đẻ. Đó là nói về Dương Lịch, nhưng là người Việt Nam thì còn phải "chuyển lịch" theo "Bà Nàng". Lịch "Bà Nàng" là Âm Lịch, tính theo mười hai con vật. Mỗi năm được tượng trưng bằng một con vật và người sanh nhằm vào năm nào thì sẽ mang tuổi của con vật đó.Tại sao người Việt Nam bình dân gọi mặt trăng là "Bà Nàng" thì chỉ có trời mới biết được. Nhưng suy ra thì cũng có thể đoán rằng: Ánh sáng dịu dàng mát lạnh của mặt trăng, tròn trịa, duyên dáng nên thơ... Những đêm trăng vàng mộng mị tình yêu đôi lứa dưới ánh trăng; đúng là nàng tiên tròn như cái đĩa có sức quyến rũ vô cùng. Nên người bình dân Việt bèn đặt tên trìu mến cho "Nàng" và kính cẩn gọi "Bà Nàng", giống như một người con gái tuyệt đẹp trong huyền sử tình yêu của loài người!Mười hai con vật của Âm Lịch, mỗi con đều tượng trưng cho tánh khí và bản chất của người sanh nhằm năm đó. Có thể nói, người xưa cố tình đặt tên từng con vật đã lựa chọn, đặt tên từng năm rất ý nghĩa. Nhưng nhìn chung, ta thấy có một ẩn ý cao siêu về tổng thế của cả mười hai con giáp họp lại. Nói cách khác, trong mỗi chúng ta đều chứa đựng tánh khí của cả mười hai con vật tượng trưng.Chúng ta có sự khôn ngoan lanh lợi và thông minh của con chuột, cần cù nhẫn nại, chịu đựng như con trâu, hung tợn can đảm bất cần đời như con cọp, mềm mại nhũn nhặn ủy mị như con mèo, lúc nào cũng muốn có quyền lực phá trời đạp đất như con rồng, hèn mọn hạ tiện lươn lẹo thâm độc như loài rắn, hùng tráng hiên ngang chinh phục như loài ngựa, sung mãn cường tráng như loài dê, rong chơi đùa cợt yêu đời như loài khỉ, háo sắc phỉnh lừa giờ giấc giống con gà, trung thành tận tụy như loài chó, bản năng tham lam thụ hưởng tha hóa theo dục tính của loài heo!Tất cả những tánh khí và bản năng của mười hai con vật tượng trưng trong Âm Lịch rất độc đáo. Ông cha ta đã nghiên cứu từng con vật tiêu biểu để gói trọn, miêu tả toàn vẹn tánh khí và bản chất của con người. Trong mỗi người chúng ta, nếu thành tâm tự soi rọi chính mình, sẽ thấy rằng mười hai con vật tiêu biểu ấy chính là chúng ta vậy!Khổng Tử cho rằng con người khởi thủy, sinh ra vốn là tốt, nhưng vì xã hội bôi bẩn vào đầu óc nên quay ra có tính ác: "Nhân chi sơ tính bản thiện". Mạnh Tử thì trái lại, ông cho rằng con người mới sinh ra có tính ác độc và chỉ qua giáo dục của xã hội thì mới quay về tính tốt: "Nhân chi sơ, tính bản ác". Nghĩ cho cùng, con người là tổng hợp của toàn thể những loài vật hoang dã mà ông cha ta lựa chọn đặt tên cho mười hai tuổi là đúng nhất. Khi sống trong môi trường nào, sẽ học hỏi và trở nên thuần theo môi trường đó. Có triết gia cận đại đã viết rằng: " Xã hội nào con người đó"!Nếu người sinh ra trong một xã hội theo tôn giáo nào, thì người đó sẽ mãi mãi trong đời họ, sẽ theo tôn giáo đó. Điều nầy rất đúng khi ta thấy những ai sinh ra trong gia đình Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo hay bất cứ tôn giáo nào... Hơn thế nữa, chúng ta cũng từng thấy lý thuyết Cộng Sản đã "giáo dục" các thể hệ trong thời đại chúng ta như thế nào và ảnh hưởng ra làm sao thì đủ biết sức mạnh của giáo dục và xã hội chung quanh!Trở lại tánh khí của con người mang tuổi con vật nào trong mười hai con giáp. Người mang tuổi con giáp nào, sẽ tin rằng mình giống tính khí và thời vận mà con vật đó tiêu biểu. Ví dụ như cá nhân người viết sanh năm Quý Mùi. Ngay từ lúc còn nhỏ đã nghe cha mẹ, bà con họ hàng cứ rót vào tai: " Mầy mang tuổi con Dê thì dê phải biết! suốt đời tán gái và sẽ khổ vì đàn bà!..." Nghe hoài cái điệp khúc đó đâm ra mình tưởng thiệt, nhưng thực tế suốt cuộc đời đâu có đúng như vậy.Bà Xã tôi sanh nhằm năm con Trâu, từ khi quen biết rồi cưới nhau, vợ tôi lúc nào cũng than: "Kiếp con trâu cứ phải nai lưng ra cày cho con dê ngồi tán gái và hưởng...". Thế ra ai ở tuổi nào thì cứ đinh ninh rằng mình giống như con vật tuổi ấy. Mà anh chàng tuổi con lợn, xem ra đâu có sướng như tưởng tượng, đâu thấy nằm ngủ rồi có đồ ăn sẳn đút vào miệng, không cần làm việc! Chàng gà cồ thường dụ gà mái bằng cách mổ đại một cục sạn và kêu gọi con gà mái bằng tiếng cục cục rất hấp dẫn... Nàng gà tưởng là chàng gọi đến tặng cho miếng ăn ngon, nên xáp lại... Tức thì chàng ta dùng cường lực hiếp liền tại chỗ! Trên thực tế, người nào tuổi con Gà cũng phải lao đao lận đận làm việc kiếm tiền mua quà. Quà cáp thực tế có giá trị đàng hoàng chứ không như anh chàng gà trống ngoài đời dụ mái bằng sạn đất!Chàng gà 2017 ra đi với rất nhiều biến cố long trời lở đất. Thế giới nhìn chung giống như sắp đến hồi tận thế! Khắp nơi bảo tố, động đất, lũ lụt, kỳ thị chủng tộc, dọa nhau bomb nguyên tử... Hành tinh trái đất, ngôi nhà chung đang rên la vì ô nhiễm môi trường, con người càng ngày càng gây thảm họa cho nhau...! Riêng nước Mỹ, một Tổng Thống vừa đắt cử, không giống bất cứ Tổng Thống nào, đang nắm vận mệnh cả thế giới rất "ngông, ngang tàng" rất "hoang tưởng và kiêu căng". Năm con gà đi qua trong biết bao nhiêu hồi hộp.Tổng Thống Trump sinh năm 1946, nếu tính theo Âm Lịch, nhằm vào tuổi Bính Tuất. Tổng Thống Trump tuổi con chó. Năm 2018 nhằm vào năm Mậu Tuất, là năm tuổi của người lảnh đạo Hoa Kỳ! Lên ngôi năm con Gà và tiếp theo vào năm tuổi của mình, không biết con người đặc biệt nầy sẽ dẫn dắt nhân loại vào xa lộ hay vào đường hẽm thì còn phải hỏi quý thầy Lốc Cốc sờ mu rùa của Việt Nam ta!Bản chất của con chó là thông minh, có tài về khứu giác, rất trung thành với chủ. Nhưng nếu ở trong môi trường rừng rú thì cũng rất là dã man. Người mang tuổi Tuất thường rất siêng năng cần mẫn, hay giúp ích và thơm thảo... không keo kiệt! Nhưng người tuổi tuất lại có tánh tự cao tự đại, hay nghi kỵ, thường thì xem ai cũng đáng nghi ngờ là họ không tốt trước khi tìm hiểu thêm. Vì hay nghi ngờ nên người mang tuổi con chó lúc nào cũng hay phòng bị và rất ít có bạn thân. Trường hợp nầy hình như cũng hao hao giống tánh khí ông Tổng Thống thứ 45 của nước Mỹ!Bàn luận lanh quanh về mười hai con giáp ông cha ta đặt tên cho từng năm, cứ sáu chục năm lại quay vòng tròn trở lại. Nếu nói cách khác là một "thế kỷ sáu chục năm" Âm Lịch. Ngoài mười hai con vật, chúng ta còn có mười cang: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỹ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Lúc nào các chữ nầy cũng nằm phía trước tên các con vật. Ví dụ như năm Đinh Dậu 2017, tiếp theo là Mậu Tuất 2018, Kỹ Hợi 2019... Vòng thế kỷ 60 năm: Ví dụ năm Mậu Tuất 2018, sáu mươi năm nữa mới trở lại năm Mậu Tuất 2078.Thế giới ngày nay đã tiến lên vượt bực để sống một nửa là đời thường và một nửa khác trong thế giới ảo. Hầu như mọi người đều cầm trên tay một vật "bất ly thân" và yêu quý nó, cần nó hơn người tình ở bất cứ thời gian. Đó là chiếc điện thoại cầm tay. Hiện tượng xử dụng bằng điện thoại đã đến mức báo động, ra đường không ai nói chuyện với ai ngay trên xe, trên đường, trong cửa hàng... hai mắt cứ chăm chú vào màng ảnh, xem tin hay gởi thư cho nhau! Ngay trong gia đình cũng thế, mỗi người mỗi tư thế, mỗi góc nhà chăm chú vào laptop, vào Iphone. Tuyệt nhiên ít nghe cha mẹ con cái chuyện trò với nhau như thời chưa có kỷ nghệ tân tiến nầy.Có thể một ngày không xa, trong tương lai, tiếng nói không còn cần thiết nữa. Cha mẹ muốn nói gì với con, ngay khi nó đang ngồi trước mặt, cũng Text, chat hay Email cho nó. Bạn bè hay cha mẹ cũng chỉ cần bấm messages (facebook) để liên lạc. Hai bên vừa nói chuyện với nhau vừa thấy mặt nhau. Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ không cần đến thăm nhau mà chỉ gọi phone trong chương trình Massages là thấy nhau rồi! Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi đi ngoài đường thấy mọi người, hai chân thì đi mà hai mắt thì dán vào phone. Không ai buồn nhìn ai, không ai cần nói với ai bằng ngôn ngữ, bằng tiếng nói. Ôi! Một khung cảnh đầy bí ẩn và tuyệt vời kinh khủng!Năm Mậu Tuất, 2018, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều biến chuyển kinh hoàng về mọi mặt. Chưa chi cả miền Nam California bị bà hỏa thiêu rụi không biết bao chiêu nhà cửa và các công trình to lớn trong những khu vực gọi là giàu có... Tình hình thế giới biến chuyển hàng ngày với những tin tức không có gì tốt đẹp về Trung Cộng khống chế cả biển Đông mà Hoa Kỳ chỉ đứng ngó. Trung Đông đang có khuynh hướng gia tăng nguy hiểm và nghiêng về phía Nga.Hoa Kỳ dưới cảng hiệu "Làm cho nuốc Mỹ hùng mạnh trở lại" bằng cách co đầu rút cổ với chuyện thế giới về biến đổi khí hậu và các việc trọng đại mà từ bao lâu nay Hoa Kỳ là nước đàn anh bao thầu...! Nước Do Thái tí tẹo ở Trung Đông, tuy xa với Hoa Kỳ ngàn dậm, nhưng hình như trên thực tế: Do Thái là nước chỉ đạo cả Hoa Kỳ! Toàn thể các ngân hàng lớn nhỏ của Mỹ từ trước đến giờ đều nằm trong tay người Do Thái. Người xưa có câu: "Cầm tiền là cầm quyền", nên bao nhiêu thời tổng thống Mỹ, bao nhiêu thời đại Quốc Hội Mỹ vẫn xem Do Thái là quan trọng... Những biến chuyển lịch sử cận đại, nghĩ cho cùng đều có những anh chàng chủ nhà bank Mỹ gốc Do Thái thò tay! Việc Hoa Kỳ công nhận thành phố Jesusalem là thủ đô của Do Thái chính thức, phủ quyết các nghị quyết của LHQ về thành phố "quốc tế" của ba tôn giáo lớn... là bước nhãy vọt nguy hiểm. Năm Mậu Tuất sẽ trả lời các diễn biến tốt hay xấu nầy. Tổng Thống Trump cho rằng đối thủ chính của Hoa Kỳ trước mắt là Trung Cộng và Nga. Ông cương quyết sẽ bằng mọi cách đưa nước Mỹ hùng mạnh trở lại với ý niệm "thương mại và quân sự" không khoang nhượng toàn thế giới! Chúng ta hãy chờ xem!Việt nam Cộng Sản càng ngày càng ngã đầu vào lòng Trung Cộng trong hầu hết các vấn đề sinh tử có cơ mất chủ quyền và mất nước. Chữ viết tiếng Việt có nguy cơ thay đổi theo ý của Trung Cộng để tiêu diệt toàn bộ lịch sử Việt và văn hóa Việt. Tương lai mờ mịt trước mắt. Không biết năm Mậu Tuất 2018 nầy số phận nước ta sẽ về đâu! Thôi thì ta vẫn cứ hy vọng và hướng về tổ quốc thân yêu nguyện cầu...letamanhXuân 2018