Khởi Tố 2 Nhà Dân Chủ Lật Đổ

SAIGON -- Nhà tù CSVN y hệt như một hộp đen bưng bít...Bản tin RFA ghi rằng gia đình nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh đang bị cầm tù cho biết họ vẫn chưa được thông báo ngày ông Vịnh ra tòa là ngày nào, dù hơn một năm đã trôi qua kể từ khi ông Vịnh bị bắt với cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.Bà Lê Thị Thập, vợ của nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh, người bị bắt với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ cho biết đài Á Châu Tự Do biết thông tin như sau:“Bên Viện Kiểm sát họ chuyển hồ sơ qua tòa nhưng họ cũng không thông báo với luật sư hay gia đình, thành ra họ chưa thông báo ngày nào xử. Luật sư cũng chưa được tiếp xúc với hồ sơ kết tội của anh Vịnh mà họ chuyển qua tòa. Bây giờ luật sư đang đến để tìm hiểu và tiếp xúc hồ sơ nên gia đình chưa nắm bắt được gì.Sức khỏe của chồng tôi thì nói chung là gầy, yếu hơn hôm bị bắt đi nhiều nhưng tinh thần của anh vẫn ổn định và vẫn cương quyết là anh bị bắt oan nên anh ấy không sợ.Họ khép anh vào một tội danh quá hoang tưởng vì anh chưa hoạt động gì cả mà họ kết anh vào tội nặng nhất là âm mưu lật đổ chính quyền. Tôi thấy quá hoang đường, không thể kết tội như thế. Tôi thấy ở trong chế độ độc tài này họ thích khép ai thì khép. Mình có kháng án hay thế nào thì họ vẫn thích khép như vậy, mình chẳng làm gì được họ vì quyền hành nằm trong tay họ.”RFA nhắc rằng Ông Lưu Văn Vịnh bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái.Trước đó vào tháng 7 năm 2016, ông ra tuyên bố thành lập ‘Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự Quyết’. Mục tiêu của tổ chức mà ông Lưu Văn Vịnh đưa ra là đòi đảng cộng sản Việt Nam trao trả quyền lực lại cho người dân; cho trưng cầu dân ý những vấn đề hệ trọng của đất nước.Bản tin VOA ghi lời một luật sư bào chữa vừa tiếp xúc với hai nhà tranh đấu Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm nói rằng cả hai ông đều “vô tội.”Luật sư Đặng Đình Mạnh, thành viên của Đoàn Luật sư Tp. SG, nói với VOA rằng cả hai ông Vịnh và Độ đều cho rằng mình bị “truy tố oan.”“Tựu chung thì cả hai người đều cho rằng mình bị oan so với tội danh mà Viện Kiểm sát và Cơ quan Điều tra truy tố.”Luật sư Mạnh cho biết rằng ông đã vào trại giam Chí Hòa ở thành phố SG, gặp hai thân chủ của mình vào trung tuần tháng 12 dưới sự giám sát chặt chẽ và ghi chép cẩn thận của hai công an viên. Luật sư nói tình hình sức khỏe hai ông ổn định, tinh thần vững vàng và cả hai đều bác bỏ cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ Luật Hình sự.“Đối với ông Lưu Văn Vịnh, ông cho rằng việc ông có ý kiến thành lập tổ chức vận động thay đổi chính trị, xã hội, các vấn đề mang tính nền tảng của đất nước là trách niệm của mỗi công dân… là hết sức bình thường. Hơn nữa, theo ông, đây mới là những ý tưởng ban đầu và chỉ họp bàn với một số người mà cho rằng ông có ý định lật đổ cả một chính quyền là không đúng và không phù hợp.”VOA ghi rằng trước khi bị bắt vào tháng 11 năm 2016, ông Lưu Văn Vịnh làm nghề xây dựng. Ông được cho là người tổ chức và kêu gọi để xây dựng “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” với mong muốn thay đổi nền tảng chính trị trong nước.Luật sư Mạnh thuật lại lời của ông Vịnh: “Những việc làm của ông liên quan đến Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết là hành vi của công dân có ý thức trước vận mệnh của đất nước. Ông mong muốn có những sự thay đổi về chính trị theo cách mà ông cho là tốt nhất, trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh đến sự bảo toàn lực lượng công an để duy trì trật tự an ninh xã hội và và lực lượng quân đội để bảo vệ biên cương đất nước.”VOA cũng ghi rằng về ông Nguyễn Văn Đức Độ, luật sư Mạnh kể lại rằng: “Ông Độ nói ông không có liên quan gì đến Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết.”“Về phần ông Đức Độ, chính ông Vịnh nói rằng ông chưa trao đổi ý kiến với Độ, cũng chưa chia sẻ cho ông biết về việc gì cả, chỉ là có mặt trong một buổi uống cà phê chung. Ông Độ cho rằng ông chưa hề được ai trao đổi ý kiến về việc thành lập, và ông có tham gia hay không. Ông chưa tham gia, và ông chưa hiểu gì cả thì làm gì phân công cho ổng làm phó chủ tịch liên minh. Ông cho rằng việc truy tố ông với tội danh như vậy là oan cho ông.”Ông Nguyễn văn Đức Độ, hành nghề thợ điện lạnh, bị bắt cùng thời điểm với ông Lưu Văn Vịnh.Theo luật sư Mạnh, Viện Kiểm Sát Nhân dân TP.SG đã ra cáo trạng cho cả hai nhà tranh đấu, hồ sơ đã chuyển qua tòa án chờ xét xử và ông sẽ phải liên lạc với Tòa án thành phố để tiếp cận hồ sơ vụ án. Luật sư cho biết cả hai ông đều bị truy tố theo khoản 1 điều 79 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.