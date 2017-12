Cẩm Nang Gia Đình: Máy Lạnh Trong Xe...

Ngọc Quỳnh (st)Không nghi ngờ, hơn bao giờ hết, ngày càng có nhiều người chết vì ung thư. Chúng tôi tự hỏi, vấn đề này đến từ đâu, đây là một ví dụ giải thích trong nhiều nguyên nhân gây ung thư.Phần đông người ta vào xe của họ, điều đầu tiên là vào buổi sáng, và điều cuối cùng vào ban đêm, 7 ngày một tuần.Vui lòng đừng bật máy lạnh ngay sau khi bạn mới vào xe hơi.Việc đầu tiên khi bước vào xe là mở cửa sổ và sau đó một vài phút, vặn máy lạnh lên.Đây là lý do: Theo nghiên cứu, bảng đặt các đồng hồ đo tốc độ, mức dầu mỡ… ở phía trước xe, chỗ ngồi, ống dẫn khí lạnh, trong thực tế tất cả các đồ làm bằng nhựa trong xe của bạn, tỏa ra Benzen, một độc tố gây ung thư – một chất gây ung thư mạnh nhất. Hãy để ý, quan sát mùi nhựa nóng trong xe của bạn khi bạn vừa mở cửa, và trước khi bạn bắt đầu nổ máy. Ngoài việc gây ra ung thư, chất Benzen độc hại cho xương, gây thiếu máu và làm giảm các tế bào máu trắng. Tiếp xúc lâu dài có thể gây ra bệnh bạch cầu và làm tăng nguy cơ một số bệnh ung thư. Nó cũng có thể làm sẩy thai ở phụ nữ đang mang thai.Độ Benzen trong nhà “được cho phép” là: 50mg mỗi sq.ft (bộ vuông).Một chiếc xe đậu trong nhà, với các cửa sổ đóng, sẽ chứa 400-800 mg Benzen – 8 lần so với mức cho phép.Nếu đậu dưới ánh mặt trời, ở nhiệt độ trên 60 độ F, mức Benzen sẽ lên đến 2.000-4.000 mg, 40 lần so với mức chấp nhận.Người bước vào xe, khi các cửa sổ khép kín, sẽ hít phải quá nhiều lượng độc tố Benzen.Benzen là một chất độc có ảnh hưởng đến thận và gan của bạn. Tệ hại hơn, là vô cùng khó khăn để trục xuất những thứ độc hại này ra khỏi cơ thể.Vì vậy, bạn hãy mở cửa sổ và cửa ra vào của xe hơi của bạn – cho nó một thời gian để thông thoáng – (xua tan những thứ chết người) – trước khi vào xe.Ngọc Quỳnh (st)