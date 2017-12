Đồng Tâm: CSVN Siết Bàn Tay Sắt

HANOI -- Nhà nước Hà Nội đang ra tay trả thù: Chủ tịch HĐND Đồng Tâm bị bãi nhiệm...Nên nhắc rằng Đồng Tâm là nơi đã dựng rào tử thủ, vây bắt giam gần 40 cảnh sát cơ động khi cảnh sát tiến vào giải tỏa để chiếm đất ruộng.Bản tin RFA ghi rằng Hội đồng Nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội sáng 13/12 đã quyết định bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng này đối với bà Nguyễn Thị Lan, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm.Nguyên nhân được nói là do bà Lan không thực hiện chỉ đạo của cấp trên về khu đất đang xảy ra tranh chấp tại xã Đồng Tâm. Cụ thể, bà Lan không tham gia tuyên truyền về kết luận thanh tra đất tại Đồng Tâm, và không chỉ đạo cán bộ, người dân làm theo các văn bản của cấp trên. Bà Lan từng nói tại một cuộc họp chi bộ rằng bản thân bà chưa xác định đây là đất quốc phòng hay đất của dân Đồng Tâm.Ngoài ra, khi xảy ra sự việc người dân Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ, cảnh sát cơ động vào tháng 4 vừa qua, bà Lan đã bỏ trống vị trí lãnh đạo trong 3 ngày. Bà Lan trước đây từng bị khai trừ khỏi Đảng vì để xảy ra sự việc này.RFA nhắc rằng, mâu thuẫn đất đai giữa người dân xã Đồng Tâm và chính quyền đã xảy ra nhiều năm nay khi dân thì nói chỉ có một phần khu đất tranh chấp là đất quốc phòng còn lại là đất nông nghiệp của họ. Nhưng chính quyền lại nói rằng cả khu đất đó là đất quốc phòng và đòi thu hồi lại giao cho Tập đoàn Viettel.Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào tháng 4 vừa qua khi người dân bắt giam 38 cán bộ, cảnh sát làm con tin, đáp trả lại hành động cơ quan chức năng cho bắt giam 4 người dân mà họ nói là vô tội. Lúc bấy giờ ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Thành phố Hà Nội đã phải về tận thôn Hoành để thương lượng với người dân và viết bản cam kết sẽ không truy tố dân vì tội bắt giữ cán bộ. Tuy nhiên ngay sau đó Hà Nội cho khởi tố vụ án bắt người trái phép và phá hoại tài sản tại xã Đồng Tâm.Tháng 8 vừa rồi, cơ quan chức năng đã tuyên án 14 nguyên cán bộ Đồng Tâm vì các sai phạm liên quan đến đất đai. Nhưng người dân Đồng Tâm đã cho RFA biết rằng những cán bộ này không hề liên quan đến khu đất tranh chấp giữa dân và chính quyền bấy lâu nay mà sai phạm ở khu đất khác.Hiện tại mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết dứt điểm tại xã Đồng Tâm vì dân phản đối kết luận thanh tra cho rằng cả khu đất là của quốc phòng.Ngoài bà Lan bị bãi nhiệm, 4 cán bộ khác của xã này bị kỷ luật cảnh cáo trong đó có Chủ tịch và các phó Chủ tịch xã.Tình hình dân Đồng Tâm bắt giam 38 cán bộ, cảnh sát được BBC ghi lời các nhà bình luận so sánh với sự kiện tương tự ở Ô Khảm, Trung Quốc.Tự điểm Bách khoa Mở ghi rằng nguyên nhân của vụ này xuất phát từ việc người dân xã Đồng Tâm không đồng tình việc chính quyền huyện Mỹ Đức giao đất đanh canh tác của họ cho Tập đoàn viễn thông Viettel do Quân đội quản lý.