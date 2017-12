Peter V. Lee: Tổng Giám Đốc, Covered California

Peter V. LeePeter V. Lee là Tổng Giám Đốc Đầu Tiên của thị trường phúc lợi sức khỏe của California, "Covered California." Được bổ nhiệm một cách nhất trí bởi Hội Đồng Quản trị của thị trường vào ngày 23 Tháng 8, 2011, ông Lee giám sát kế hoạch, sự phát triển và quản lý hành chính cũng như đánh giá liên tục của Covered California và những nỗ lực nhằm cải thiện giá thành cũng như sự tiếp cận của người dân California với bảo hiểm sức khỏe chất lượng.Thị trường phúc lợi sức khỏe đầu tiên của California được tiểu bang thành lập vào tháng 9 năm 2010 để ủng hộ sự mở rộng của bảo hiểm sức khỏe thông qua Bộ Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền. Là tiểu bang đầu tiên tạo ra thị trường phúc lợi sức khỏe sau khi bộ luật của liên bang được thông qua, California chịu trách nhiệm tạo ra một thị trường bảo hiểm mới, nơi các cá nhân và doanh nghiệp có thể mua các gói bảo hiểm sức khỏe với giá cạnh tranh và sử dụng các trợ cấp và tín dụng từ tháng 1 năm 2014.Trước khi bắt đầu trong vai trò hiện tại là Tổng Giám Đốc của Covered California, ông Lee là Phó Giám Đốc của Trung Tâm Đổi Mới Medicare và Medicaid (Center for Medicare and Medicaid Innovation) tại Trung Tâm Dịch Vụ Mediacre và Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services - CMS) ở Hoa Thịnh Đốn. Trong vai trò đó ông đã dẫn đầu các dự án mới nhằm tìm ra, thử và ùng hộ các mô hình chăm sóc mới trong chương trình Medicare and Medicaid, mang lại chất lượng chăm sóc cao hơn và giảm giá thành.Trước đó ông Lee là giám đốc về cải Tạo Hệ Thống Phục Vụ cho Cơ Quan Cải Tạo Sức Khỏe của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, nơi ông đã quản lý các nỗ lực cải tạo dịch vụ của Bộ Trưởng Kathleen Sebelius và giúp đỡ trong việc chuẩn bị cho Chiến Lược Chất Lượng Quốc Gia. Trước khi tham gia và chính quyền của Tổng Thống Obama, ông Lee đã phục vụ từ năm 2000 đến 2008 với tư cách CEO và Tồng Giám Đốc về Chính Sách Sức Khỏe Quốc Gia của Pacific Business Group on Health (PBGH), một trong những liên minh hàng đầu của người mua bảo hiểm tư nhân và công cộng trên toàn quốc. Ông Lee cũng đã là Tổng Giám Đốc của Trung Tâm Quyền Bảo Hiểm Sức Khỏe (Center for Health Care Rights), một tổ chức ủng hộ người tiêu dùng có trụ sở tại Los Angeles từ năm 1995-2000; và từng là Giám Đốc Chương Trình của Hệ Thống AIDS Quốc Gia (National AIDS Network).Trước khi bắt đầu làm việc trong lãnh vực dịch vụ công cộng, ông Lee là luật sư tại Los Angeles. Sinh ra và lớn lên tại California, ông có bằng Luật từ trường Đại Học Nam California và bằng cử nhân từ trường đại học California, Berkeley.