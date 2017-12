VC Hành Hung HT Không Tánh

SAIGON -- Một email từ Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại gửi lơ2ời báo động khẩn cấp rằng HT Thích Không Tánh vừa bị công an tấn công, hành hung, uy hiếp ngăn cản và bây giờ không biết sức khỏe hiện nay ra sao...Điện thư của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại có link tới một băng hình ngắn, trong đó video clip trên FB Ngọc Tuyên cho thấy hình ảnh công an vây cửa chùa, uy hiếp và hành hung.Bản tin nói rằng một video clip đã dược đưa lên mạng ngày (9 tháng 12, 2017 ​ghi lại cảnh công an bao vây hành hung ngăn cản không cho Hòa Thượng Thích Không Tánh rời Chùa Giác Hoa nơi tạm trú của Thầy.​Công an hành hung HT Thích Không Tánh.​Trước cảnh xô đẩy uy hiếp Hòa Thượng la lớn:“Vô đây bắt người ta đi? Tại sao tôi đi không cho tôi đi. Ông là cái gì, ông là gì?“Chùa tôi đã bị ủi rồi. Việt Cộng nó ủi rồi, nó cưỡng chế chùa tôi rồi.“Bây giờ tôi đi ở nhờ. Chết thì thôi.“Còn không, mấy anh bắt tôi về đi…. Camera nó quay suốt ngày đêm.“Các anh biết bữa nay là ngày gì không? Đó là ngày nhân quyền quốc tế, cả thế giới người ta kỷ niệm ngày này, mà mấy anh lại cản trở…..”Công an xét người hòa thượng. Thầy la lên: “tại sao lại không cho tôi đi?CA ôm hòa thượng, rồi vuốt người thầy như khám xét hoặc làm gì đó, rồi vỗ vai HT, HT quỵ xuống không đứng được, công an ôm chặt HT, tiếp tục vuốt lưng Thầy. Thật rất nguy hiểm không hiểu công an đã làm gì trên thân thể Thầy?HT cố nói giọng yếu ớt: “Chùa tôi mấy anh ủi rồi, Việt cộng ủi rồi. Chế độ gì kỳ vậy. Giờ tôi đi ở nhờ. Các anh lấy đất bán chia nhau... ““Chế độ gì kỳ vậy, chỉ có chế độ cộng sản mới như vậy. Mấy ông còn trong tôi chết….”Hòa thượng mệt mỏi nói không ra tiếng.Thật là cảnh dã man, công an hiếp đáp một thầy tu không tấc sắt, cả ngôi chùa để thờ phượng cũng không còn, ngăn cản đi lại.Mọi người lo ngại cho sức khỏe của Thầy, cho sự an nguy của Thầy, người ta nghĩ lại Kim Jun Un ám hại người anh em họ là Kim Jung Nam bằng cách cho người đầu độc.Trên mạng YouTube cũng loan tin này.