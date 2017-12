TNS Janet Nguyễn Lên Án CSVN Y Án 10 Năm Tù Đối Với Mẹ Nấm

(Garden Grove, CA) Hôm nay Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn tuyên cáo về quyết định của Tòa Án Việt Nam giữ nguyên bản án 10 năm tù đối với cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm, như sau:“Tuyên bố giữ nguyên bản án này chứng tỏ rõ ràng việc lạm dụng quyền lực của chính quyền Cộng Sản Việt Nam đối với cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cô Quỳnh là một nhà báo và là đồng sáng lập Mạng Lưới Blogger Việt Nam chỉ đơn giản viết những bài để thông tin về nhân quyền, những cái chết của người dân và vụ cá chết dạt vào bờ biển vì ô nhiễm do nhà máy Formosa Plastics Corp. gây ra.Quyết định của tòa án cho thấy Việt Nam cố tình bịt miệng những tiếng nói can đảm như cô Quỳnh, người dám đưa ra những quan điểm chân thật mà chính quyền Cộng Sản cho là không thích hợp . Tôi mạnh mẽ lên án phán quyết này và đòi cô Quỳnh phải được trả tự do ngay lập tức để về nhà đoàn tụ với hai đứa con thơ.Người dân Việt Nam phải được quyền tự do phát biểu quan điểm của họ và Tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho sự Tự do và cho tất cả tù nhân nhân quyền tại Việt Nam.”Kể từ khi cô Quỳnh bị bắt vào Tháng Mười, 2016, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã liên tục đòi hỏi Cộng Sản Việt Nam trả tự do cho cô. Trong Tháng Mười, 2016 và Tháng Mười, 2017, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã viết nhiều thỉnh nguyện thư đến Tổng Thống Barack Obama và Tổng Thống Donald Trump, yêu cầu các Ông kêu gọi chính quyền Cộng Sản Việt Nam trả tự do cho cô Quỳnh và tất cả tù nhân nhân quyền.