Sài Gòn: Con Hẻm 100 Tuổi Thu Hút Các Tay Săn Ảnh

Hẻm 206 đường Trần Hưng Đạo B, quận 5 Sài Gòn.Vừa có kiến trúc cổ kính vừa phong phú sắc màu, lâu nay một con hẻm nhỏ ở vùng Chợ Lớn vẫn thu hút những người hoài cổ hay săn ảnh nghệ thuật, theo Khỏe Plus 24h.Là một trong những cụm kiến trúc cổ hiếm hoi còn sót lại giữa lòng thành phố Sài Gòn vốn đã hơn 300 tuổi, con hẻm 206 đường Trần Hưng Đạo B (quận 5) cũng đã hơn 100 tuổi. Ban đầu trong hẻm chỉ có toàn người gốc Hoa sinh sống, dần dần một số người chuyển đi, bán nhà lại cho người Việt. Do vậy, trong một khung cảnh vẫn giữ nguyên nét cổ kính, những tập tục, nét văn hóa trong sinh hoạt của người dân trong hẻm cũng có phần thay đồi và đa dạng hơn xưa.Theo Khỏe Plus 24h, hẻm 206 còn được biết đến với tên gọi hẻm Hào Sĩ Phường. Về căn nguyên cái tên “Hào Sỹ Phường”, có người diễn giải rằng “Hào” là được lấy từ chữ “hào hiệp”, “Sỹ” trong từ “văn sỹ” và Phường là “phường buôn bán”. Cả cụm từ có nghĩa là khu phố buôn bán mang tinh thần của người hào hiệp và có tâm hồn thi sĩ. Nhưng cũng có người nói rằng trước đây, người sống trong hẻm hầu hết làm công cho một ông chủ có tên là Hào Sĩ, còn chữ “Phường” được dịch là một nhóm người làm công cho chủ, từ đó mà có cái tên “Hào Sỹ Phường”.Để vào hẻm, người ta phải băng qua một con ngõ tối dài chừng 20m với mảng tường có màu xanh ngọc bích đã cũ. Đầu ngõ nằm ngay mặt tiền đường Trần Hưng Đạo B nhưng nếu không để ý, người lạ có thể lướt qua luôn…Theo Khỏe Plus 24h nhận xét, khi bước sâu vào hẻm Hào Sỹ Phường, người ta mới nhận ra suốt con hẻm bề ngang chừng 4m này chỉ có một khu cư xá nhỏ rất cũ kỷ, cất theo kiểu một trệt một lầu, tức chỉ gồm hai dãy nhà đối diện nhau nhưng kiểu kiến trúc rất độc đáo. Màu nguyên thủy từ xa xưa của các bức tường cư xá ở đây là màu vàng. Theo thời gian, những mảng tường bị bong tróc nên các hộ dân tự sơn lại và một số chủ nhà cố tình sơn giống màu ban đầu, như thể muốn gợi nhớ khung cảnh xưa cũ. Còn các song sắt ở những hàng lan can thì được sơn màu xanh cobalt dịu mát kết hợp với phần mái nhà uốn lượn mềm mại, tạo nên một góc phố thanh bình.Toàn cảnh cư xá với cách bố trí tầng, dãy căn hộ khít vách nhau, nhìn đâu cũng thấy lan can sắt ngang dọc, quần áo treo tứ phía… đã làm nhiều người liên tưởng đến hình ảnh bát nháo của những khu cư xá bình dân, chật chội nhưng chật ních người nghèo cư ngụ trong những phim tình cảm xã hội Hồng Kông. Có lẽ đây là nguyên do khiến hẻm 206 đường Trần Hưng Đạo B, hay hẻm Hào Sỹ Phường, sau tháng 4-75 lại có thêm một tên gọi nữa cũng rất…Tàu, đó là “hẻm Hồng Kông”.Được biết, đã hơn một thế kỷ trôi qua, bởi cơ sở vật chất của những ngôi nhà trong hẻm Hào Sĩ Phường đã bắt đầu xuống cấp, người dân cho biết hẻm đang trong diện chờ giải tỏa. Dù sao, còn tồn tại ngày nào thì con hẻm này vẫn cứ là một địa điểm độc đáo, đã lọt vào tầm ngắm của nhiều bạn trẻ Sài Gòn mê nhiếp ảnh, cần tìm nguồn cảm hứng sáng tác, nhất là những pô ảnh đậm chất phim ảnh TVB Hồng Kông.