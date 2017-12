CSVN Mơ Hồ Vụ Trịnh Xuân Thanh

HANOI -- Có vẻ như chính phủ Hà Nội cũng lúng túng về hồ sơ Trịnh Xuân Thanh với các thông tin nói ra rất mơ hồ.Báo Lao Động hôm Thứ Sáu 1/12/2017 viết:“Chiều 1.12, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 11, báo giới đã đặt câu hỏi: “Liên quan đến việc thất lạc hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh, Bộ đã kết luận việc Thứ trưởng lộ văn bản Trịnh Xuân Thanh không phải là mật, còn việc lộ thông tin họp kỷ luật Thứ trưởng mới là lộ mật. Sau vụ việc này, Bộ có bài học kinh nghiệm gì?".Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: Về thất lạc hồ sơ, phiên họp báo Chính phủ tháng 7, 8 lãnh đạo Bộ Nội vụ đã trả lời. Quy định về quản lý hồ sơ trước hết phải thực hiện theo Pháp luật về lưu trữ, theo quy chế làm việc của Bộ Nội vụ và các bộ. Theo tinh thần đó, cơ quan trình phải chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ theo quy định....”Trong khi đó, báo VietnamNet tường thuật:“Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, về thông tin mất hồ sơ liên quan việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh, tại phiên họp báo Chính phủ tháng 7, 8, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã trả lời.Quy định về quản lý hồ sơ trước hết thực hiện theo pháp luật về lưu trữ, theo quy chế làm việc của Bộ Nội vụ và các bộ.Theo đó, cơ quan trình chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ và nộp lưu hồ sơ theo quy định. Khi UB Kiểm tra TƯ kết luận có nêu Bộ Nội vụ, nếu cần thiết mới Bộ Công an vào điều tra.”Ngôn ngữ cán bộ lúc nào cũng mơ hồ, có vẻ như không muốn dân chúng hiểu rõ.Cũng nên nhắc rằng Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13 tháng 2 năm 1966 tại Hà Nội, là Tỉnh ủy viên (2015 - 2020), nguyên Phó Chủ tịch phụ trách công nghiệp - thương mại Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, đắc cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV.Năm 2016, ông Thanh bị Hội đồng bầu cử Quốc gia không công nhận tư cách Đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong buổi họp thứ 4 và thứ 5 dưới sự chủ trì của Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương theo chỉ đạo của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, với lý do là có nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong thời gian công tác tại Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.Ngày 6 tháng 9 năm 2016, ông Thanh đã gửi đơn xin ra khỏi Đảng đến báo Thanh niên và blog Người Buôn Gió với lý do ra khỏi Đảng là "không còn tin vào sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư", còn bản thân ông đã trốn đi đâu không rõ.Ngày 16 tháng 9 năm 2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Sau khi xác định Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn, Bộ Công an ra Quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.Thanh trôn sang Đức và bị mật vụ CSVN từ Hà Nội sang bắt cóc ngay giữa Berlin, áp giải về VN.Tội nặng nhất của Thanh là thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng tại PVC.Bản tin VOA ghi nhận rằng phía chính phủ Đức hôm 27/11 đã phản hồi sau khi Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng muốn “khẩn trương” xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh.Hai ngày trước đó, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu phải nhanh chóng đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh, mà ông nói là “đặc biệt”, ra “xét xử công khai trước Tết”, tức trước tháng Hai năm 2018, theo Đài Tiếng nói Việt Nam.Trả lời VOA tiếng Việt, một nguồn tin không muốn nêu tên trong Bộ Ngoại giao Đức nói rằng chính quyền Berlin “hiện vẫn trao đổi với chính phủ Việt Nam” về vụ ông Thanh.Khi được hỏi phía Hà Nội đã hồi đáp như thế nào trước các đề nghị Berlin đưa ra hồi tháng Chín, trong đó có yêu cầu Việt Nam xin lỗi và cam kết không lặp lại việc vi phạm pháp luật của Đức, nguồn tin ngoại giao này nói: “Việt Nam biết cần phải làm gì để sửa chữa thiệt hại đã gây ra và để từng bước đưa mối bang giao song phương trở lại quan hệ đối tác chiến lược”.Khi bùng lên tin Việt Nam “bắt cóc” ông Thanh ở Berlin, Đức từng yêu cầu Việt Nam cho ông Thanh quay trở lại quốc gia Tây Âu này để tiếp tục quá trình xin tị nạn.Nhưng trong tuyên bố tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược hôm 22/9, Berlin yêu cầu phiên xử ông Thanh “phải được tiến hành theo pháp quyền và mở cửa cho các quan sát viên quốc tế”.Thực tế, không ai tin là tòa án CSVN sẽ tôn trọng pháp quyền.