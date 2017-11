VC Nhờ Kiều Hối Cứu Nguy

Trần KhảiVà rồi, như nhiều thập niên qua cho thấy, ngân sách chính phủ CSVN cứ thủng liên tục, và rồi Việt Kiều lại rủ nhau gửi tiền về để cứu nguy.Trong khi chúng ta chỉ còn một tháng nữa là hết năm 2017, nhưng ngân sách VN thu vào không như ý, và viễn ảnh là sẽ thiếu, không cân bằng thu chi nổi.Báo Tuổi Trẻ hôm 26/11/2017 kể rằng thu ngân sách cả nước 10 tháng mới đạt 74,3%...Đó là con số bin thảm, thậm chí có nơi còn gian nan hơn nữa, theo báo này: Kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách trung ương cả nước 10 tháng qua mới chỉ đạt 74,3% dự toán, trong đó những địa phương trọng điểm như Hà Nội, TP.SG, Bình Dương… mới đạt 60-70% dự toán.Tại công văn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu hai tháng cuối năm, Tổng Cục Thuế cho biết 10 tháng đầu năm, kết quả thu ngân sách trung ương tại TP.SG mới đạt 70,9, trong khi đó Hà Nội đạt 69,9%. Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Phúc đạt lần lượt là 61,9%, 68% và 59,8%.Trong khi đó, chi ra vẫn ào ạt, vì guồng máy cán bộ cồng kềnh.Báo Công Luận ghi nhận: Tổng chi ngân sách Nhà nước trong 10 tháng 2017 ước đạt 1.013,2 nghìn tỷ đồng, trong khi đó, tổng thu 972,6 nghìn tỷ đồng. Như vậy, ngân sách Nhà nước chi vượt thu 40,6 nghìn tỷ đồng.... Tổng chi ngân sách Nhà nước 10 tháng đạt 1.013,2 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2016. Bội chi ngân sách trung ương khoảng 69,6% dự toán năm; ngân sách địa phương chênh lệch thu lớn hơn chi.Nghĩa là, bội chi. Nghĩa là, thu vào ít hơn, trong khi chỉ xài ào ạt.Có giải thích nào dễ dàng hơn? Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thanh minh thanh nga, theo Báo Dân Việt, rằng thu ngân sách gặp khó vì dầu thô và doanh nghiệp nhà nước.Ông Dũng cho biết dù tăng sản lượng khai thác dầu thô thêm 1 triệu tấn nhưng số thu chỉ chiếm 3,5% đánh giá thu NSNN năm 2017, bằng khoảng ½ số thu từ thuế thu nhập cá nhân.Mới đầu tháng 11/2017, Báo VnExpress kể chuyện chính phủ phải tính chuyện co cụm: Nợ công của Việt Nam lên cao, ngân sách thâm thủng nên chính quyền CSVN đang dự định giảm bớt khoảng 10 tỉnh và 4 bộ để giảm bớt số lượng công chức hầu tiết kiệm ngân sách.Bản tin cũng ghi là vào ngày 31/10, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về chủ trương thu gọn đầu mối bộ máy hành chính, giảm biên chế, ông Phạm Văn Hoà - Phó trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp, đề xuất sáp nhập hàng loạt đơn vị hành chính.Cũng nên nhắc tới một thống kê từ ông Hồ Đức Phớc, đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An và là Tổng kiểm toán nhà nước báo cáo rằng ngân sách nhà nước VN đã thiếu hụt liên tục 3 năm tính đến năm nay 2017.Vậy là, bây giờ gần Tết rồi, nhà nước rủ nhau ngó vào túi tiền của Việt kiều. Và cũng như mọi năm, có vẻ như người Việt hải ngoaị vẫn cứ gửi tiền về trong những ngày cuối năm.Và cũng y như mọi năm, tiền gửi về Sài Gòn lúc nào cũng nhiều hơn tất cả các tỉnh.Báo Người Đưa Tin hôm 27/11/2017 kể rằng tính đến đầu tháng 11, lượng kiều hối chảy về TP.SG đạt gần 4 tỷ USD. Nghĩa là, chỉ riêng Sài Gòn thôi, kiều hối đã thấy tăng rồi.Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.SG, nếu từ nay đến cuối năm không xảy ra những biến động gì lớn thì lượng kiều hối chuyển về TP.SG sẽ đạt khoảng 5,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với năm ngoái.Trong khi đó, báo điện tử Zing.vn dẫn lời ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.SG cho hay, lượng kiều hối về TP.SG đến đầu tháng 11 đã đạt 3,9 tỷ USD.Những tháng gần đây do chưa vào mùa cao điểm nên kiều hối chuyển về tăng từ 375 - 400 triệu USD một tháng. Riêng tháng 10 vừa qua, tăng 600 triệu USD (tương đương 5% so với cùng kỳ năm trước).Báo Diễn Đàn Doanh Nghiêp kể rằng theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. SG, tình hình kinh tế ở các nước có lượng kiều hối chuyển về Việt Nam hiện nay khá tích cực. Ở Mỹ có lượng kiều hối chuyển về lớn nhất, chiếm đến 60%, kế đến là châu Âu 19% và các châu khác chiếm 20% còn lại.Lượng kiều hối về Việt Nam tăng liên tục từ năm 2010 và đạt mức kỷ lục 13,2 tỷ USD năm 2015, song đã giảm 33% vào năm 2016. Một trong những nguyên nhân khiến kiều hối đổ về Việt Nam sụt giảm trong năm qua là do các ngân hàng cắt giảm lãi suất tiền gửi ngoại tệ xuống 0%.Báo DĐDN ghi rằng có thể nói dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục, xuất siêu trở lại, kiều hối tiếp tục tăng đã khiến cho thị trường ngoại hối đang “ổn định ở mức lý tưởng”. Mở đầu tuần giao dịch mới, sáng 27/11, hầu hết các ngân hàng đều giữ nguyên tỷ giá USD như phiên trước đó. Hiện giá mua vào thấp nhất trên thị trường sáng nay là 22.660 đồng/USD, giá mua cao nhất là 22.700 đồng/USD. Trong khi giá bán ra thấp nhất trên thị trường là 22.760 đồng/USD, giá bán cao nhất là 22.775 đồng/USD.Vậy thì, làm cách nào chiêu dụ kiều hối? Chỉ có cách là các ngân hàng Sài Gòn cạnh tranh nhau... rủ nhau tặng qua cho khách hàng kiều hối.Các chương trình tặng tiền, tặng quà đều có những khẩu hiệu rất là nổ, vang như pháo... để chiêu dụ kiều hối.Nơi đây chúng ta không ghi làm chi tên các ngân hàng tặng tiền, tặng quà cho khac1h hàng kiều hối, cũng chẳng ghi làm chi các khẩu hiệu nổ vang trời đất.Nên ghi sự thực rằng, ngân sách CSVN thủng liên tục 3 năm. Và Hà Nội cứ mãi bấu víu vào kiêù hôi, và mở nón ra xin vay tiền quốc tế... Cũng là từ từ, lún sâu vào lệ thuộc chủ nợ, trong đó Hoa Lục là một chủ nợ đầy âm mưu.