VC Xóa Tên: Luật Sư Đôn Về Làm Nông

Bản tin BBC và VOA cho biết rằng Luật sư Võ An Đôn có thể phải ở nhà ‘làm nông’...Luật sư Võ An Đôn cho biết rằng ông có thể sẽ phải ở nhà “làm nông”, sau khi bị Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên trước phiên xử phúc thẩm Blogger Mẹ Nấm.Trả lời VOA Việt Ngữ tối 27/11, ông Đôn cho biết rằng ông vừa nhận được quyết định kỷ luật của ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên.Luật sư từng bào chữa cho nhiều người dân “thấp cổ bé họng” này nói thêm:“Hôm 26/11, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đã họp và ra quyết định và xóa tên tôi. Hai lý do cơ bản là cho rằng tôi phỏng vấn các báo đài nước ngoài và nói xấu luật sư. Họ quy chụp như vậy để loại tôi ra khỏi danh sách Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên. Hai lý do này hoàn toàn không hợp lý, vô căn cứ, vì quyền trả lời phỏng vấn là tự do ngôn luận được hiến pháp quy định.”Theo luật sư Đôn, lý do mà Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đưa ra trong một thông báo gửi cho nêu rằng ông đã “vi phạm Luật Luật sư, quy tắc đạo đức, và ứng xử nghề nghiệp.”Luật sư Đôn hôm 27/11 viết trên Facebook: “Quyết định này có hiệu lực ngay, kể từ đây ước mơ làm luật sư bào chữa cho dân nghèo và người cô thân yếu thế của tôi coi như chấm dứt, để lại nhiều vụ án oan đang làm dở dang.”Theo Luật sư Đôn, Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên “không làm tròn nghĩa vụ cao cả của mình là bảo vệ luật sư”, mà “làm theo sự chỉ đạo từ phía an ninh.”Luật sư Đôn nói việc xóa tên nhanh chóng như thế là nhằm mục đích không cho ông tham gia bào chữa cho blogger Mẹ Nấm – tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tại phiên tòa phúc thẩm, dự kiến diễn ra ngày 30/11/2017.Bản tin VOA ghi lời Ông Đôn:: “Hôm qua là ngày Chủ nhật mà Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đã đưa ra một hình thức kỷ luật hết sức nhanh chóng, không mời tôi tham gia. Tôi nghe bên Đoàn Luật sư nói là ở cấp trên, tức là bên An ninh chỉ đạo ráo riết ở kỷ luật tôi trước ngày mở phiên tòa phúc thẩm xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Blogger Mẹ Nấm) xử vào ngày 30/11.“Cách nay một tuần tôi có vào tù thăm Blogger Mẹ Nấm thì nữ blogger có chuyển lời cho tôi biết là một luật sư khác cho cô biết nếu cô đồng ý nhận tội và từ chối tôi bào chữa thì sẽ được giảm án rất nhiều. Mẹ Nấm cho tôi biết là sẽ không nhận tội và tiếp tục nhận tôi là luật sư bào chữa. Họ xóa tên tôi trước ngày bào chữa là một trong những lý do đó,” ông nói tiếp.Luật sư Đôn nói với VOA rằng nếu Liên đoàn Luật sư Việt nam một mực bảo lưu quyết định của Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên thì phần chắc ông sẽ ở nhà “làm nông.”VOA cũng ghi lời luật sư Lê Công Định ở thành phố Sài Gòn bình luận trên Facebook: “Nỗi ô nhục của nền tư pháp xã hội chủ nghĩa là đây khi cường quyền gây áp lực để các luật sư quỳ gối chấp nhận bức hại đồng nghiệp mình.”Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận về ý kiến kêu gọi thành lập liên đoàn luật sư độc lập.RFA ghi nhận: Luật sư Lê Công Định đề nghị luật sư Võ An Đôn cân nhắc việc thành lập Liên đoàn luật sư tự do Việt Nam để đối trọng lại với liên đoàn luật sư Việt Nam.Lời đề nghị này cũng được Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự tán đồng. Ông viết trên facebook rằng các luật sư nên lập liên đoàn luật sư độc lập, và các luật sư càng phải biết quyền của mình.