Sài Gòn: Lộ Diện Chủ Lô ‘Đất Vàng’ Ngay Hồ Con Rùa

Hồ Con Rùa tàn tạ giữa Công trường Quốc tế, quận 3 Sài Gòn.Vừa qua, việc tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) thông báo bán đấu giá 30% cổ phần đang sở hữu tại doanh nghiệp có lô "đất vàng" ngay hồ Con Rùa (nằm giữa Công trường Quốc tế, Q.3 Sài Gòn) đã khiến lộ ra nhiều khuất tất về chủ nhân thực sự của lô đất này, theo news.Zing.vnLô đất này là một diện tích lớn hiếm hoi ở vùng lõi trung tâm Sài Gòn và đang thuộc sở hữu của Công ty CP Quảng trường Quốc tế (ISC), có trụ sở ngay trên khu đất, địa chỉ số 1, Công trường Quốc tế, phường 6, Q.3.ISC là doanh nghiệp được thành lập năm 2009 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, đăng ký hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mai và dịch vụ, gồm bán lẻ hàng hóa ở các cửa hàng chuyên doanh, bán hàng thủ công mỹ nghệ, bán lẻ dầu hỏa, chất đốt (than) dùng cho gia đình…, tổng cộng có đến 56 danh mục. Dù vậy, tài sản lớn nhất của doanh nghiệp này vẫn là khu đất nằm ở vị trí đắc địa nêu trên.Theo News.Zing.vn, năm 2013, UBND TP. Sài Gòn đã giao gần 8,300 m2 đất kế bên trụ sở Sawaco hiện nay (chung địa chỉ số 1 Công trường Quốc tế Q.3) và thủy đài 130 tuổi (nằm trong khuôn viên Sawaco) cho ISC nhằm thực hiện dự án trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn. Tuy nhiên tới tháng 4/2014, UBND TP quyết định giữ lại thủy đài, đồng thời xếp hạng tháp nước này là “Di tích kiến trúc – nghệ thuật cấp thành phố”.Muốn thực hiện dự án “khủng” nay, ISC phải gọi hùn hạp từ các nhà đầu tư cỡ lớn. Do đó, lô “đất vàng” này tuy thuộc sở hữu của ISC nhưng thực tế bên trong là cả một cộng đồng sở hữu gồm nhiều doanh nghiệp lớn dưới nhiều hình thức khác nhau. Như người đại diện pháp luật của ISC là ông Diệp Dũng, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, bởi trong cơ cấu vốn của ISC, Saigon Co.op nắm giữ hơn 50%, Sawaco sở hữu 30%, số còn lại thuộc về các pháp nhân khác.Theo News.Zing.vn, gần đây trong cộng đồng sở hữu này có nhiều biến động về cơ cấu vốn sở hữu khi một số cổ đông đã chuyển nhượng cổ phần. Vào tháng 3/2017. công ty Vận tải biển Sài Gòn (SGS) thông báo bán phần 4% của mình cho Công ty Bất động sản Thiên Thanh Trước đó, Saigon Co.op đã chào bán phần của mình cho nhiều đối tác khác nhau với giá hàng nghìn tỷ đồng mà với giá trị của khu đất, mức giá như vậy được cho là rẻ. Tuy nhiên, nhiều đối tác, trong đó có cả “đại gia” Novaland đã từ chối vì pháp lý chồng chéo bên trong. Đó là lý do khiến cho dự án chưa thể thành hình sau nhiều năm khởi động.Đến nay, với việc Sawaco thoái vốn, ISC muốn tìm một đối tác có thực lực hơn để triển khai dự án. Tuy nhiên, cơ cấu sở hữu chồng chéo và manh mún của lô đất này sẽ rất khó cho ISC kêu gọi được nhà đầu tư mới.Theo News.Zing.vn, Sawaco có kế hoạch tổ chức bán đấu giá 9 triệu cổ phần, tương ứng 30% vốn của ISC, vào tháng 12/2017. Nếu thương vụ thoái vốn này thành công, Sawaco sẽ thu về khoảng 211 tỷ đồng. Kế hoạch là như vậy nhưng theo nhiều chuyên gia bất động sản, việc chuyển nhượng dự án thành phần sẽ khó tạo nên sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Ngoài cơ cấu sở hữu chồng chéo thì đây còn là đất có nguồn gốc Nhà nước nên các vấn đề liên quan đến pháp lý là một rào cản lớn đối với những ai muốn tham gia.“Đất được Nhà nước giao cho doanh nghiệp luôn có thời hạn nên việc đầu tư cũng được cân nhắc về thời điểm. Trong khi đó mua lại phần vốn này thì sự chủ động của nhà đầu tư mới cũng không nhiều vì chưa đủ lớn để có thể quyết định toàn bộ dự án. Lựa chọn mua toàn bộ dự án vẫn là điều kích thích hơn là mua lẻ để hưởng lợi tức”, một vị chuyên gia cho biết.