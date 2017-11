Nan Đề Dân Số

Trần KhảiTình hình dân số Việt Nam đang trên đà rơi vào khủng hoảng: nam giới đông hơn nữ giới, quý ông sẽ khó kiếm vợ hơn. Trong khi đó, làn sóng phụ nữ Việt Nam kết hơn với quý ông Đài Loan, Nam Hàn, người Việt hải ngoại… ngày càng tăng.Có nhiều lý do để quý phụ nữ Việt Nam, và cả nam giới, tìm đường ra đi. Trong đó, đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trong hoàn cảnh bất lợi, cách tiện nhất là kết hôn với ngoại kiều. Có thể kể vài lý do ra đi: Kinh tế Việt Nam không ổn định, không công bằng; kinh doanh cho gia đình và giáo dục cho con em cũng đầy bất công, vì kinh doanh phải biết ngõ hối lộ bôi trơn, và đưa con em đi học có thể gặp trở ngại về hộ khẩu và học phí cao. Tương lai con em nhìn thấy mờ mịt, trong khi ảnh hưởng Trung Quốc vào xã hội VN ngày cảng tăng, gây ra cảm giác bất an về một thời kỳ Bắc thuộc mới.Trong các nước có cô dâu Việt nhiều, có lẽ đông nhất là ở Đài Loan, nơi dân số trong năm 2017 là 23.55 triệu người. Trong đó, dân Việt Nam (kể cả cô dâu và dân lao động xuất khẩu) là khoảng 200,000 người.Theo trang IUSSP (https://iussp.org/) chuyên về tình hình dân số thế giới, có một bài phân tích nhan đề “Vietnamese Brides in Taiwan: Who Are They?” (Cô Dâu Việt Nam Tại Đài Loan: Họ Là Ai?) của một nhóm nhà nghiên cứu Việt Nam phổ biến trong Hội nghị Dân số Quốc tế vào tháng 8/2013 tại Busan, Nam Hàn, trong đó cho biết có hơn 120,000 cô dâu Việt Nam tại Đài Loan. Kể từ 2001, cô dâu Việt Nam chiếm gần phân nửa cô dâu ngoại quốc tại Đài Loan. Trong năm 2006, cô dâu Việt chiếm 85% trong tổng số 11,973 người trở thành công dân Đài Loan. Đa số cô dâu Việt là từ vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.Đó là con số năm 2013, nghĩa là cách nay 4 năm. Dễ hiểu vì sao cô dâu Việt ở Đài Loan đông. Có lẽ lý do chính là từ chiếc cầu liên kết của người Việt gốc Hoa tại Sài Gòn và ở các tỉnh Miền Tây. Thêm nữa, dân số Đài Loan quá ít, chỉ gần 24 triệu người, và đàn ông có khuynh hướng gia trưởng thường tìm vợ xinh đẹp, nhu mì, biết vâng lời – nghĩa là, cô dâu Miền Tây VN trên hàng điểm cao nhất trong vùng Đông Nam Á.Trên trang Tư Vấn Lao Động ngày 23/2/2017 có bản tin nhan đề “Năm 2018, Đài Loan sẽ đưa tiếng Việt vào dạy ở phổ thông”…Bản tin nói rằng kể từ năm học 2018, Đài Loan sẽ đưa tiếng Việt vào dạy trong các trường phổ thông ở vùng lãnh thổ này, như là một ngoại ngữ thứ hai cho học sinh lựa chọn.Thông tin này được bà Âu Quý Hi – bí thư giáo dục phòng giáo dục, thuộc Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại TP.SG loan báo.Hiện tượng này dẫn tới suy nghĩ: khi các cô rủ nhau lấy chồng ngoại, đàn ông Việt Nam tất nhiên sẽ gặp nan đề. Vì khủng hoảng bất quân bình sẽ ngày càng nhiều hơn: nam thừa, nữ thiếu.Trong khi đó, Báo Quốc Tế từ Hà Nội ghi một bản tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, dân số Việt Nam sẽ đạt 100 triệu người vào năm 2026. Trong đó, quy mô dân số thành thị ngày càng tăng và đạt 63 triệu người vào năm 2049 và dân số nông thôn giảm dần từ năm 2020.Trẻ em trong độ tuổi tiểu học (từ 5-10 tuổi) sẽ vẫn tăng đến năm 2025. Sau năm 2025, dân số độ tuổi này sẽ giảm mạnh đến năm 2034 và giữ ổn định.Đặc biệt, đến năm 2020, Việt Nam sẽ “dư thừa” 1,38 triệu nam giới trong độ tuổi kết hôn. Đến năm 2040, Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ dân số vàng, lúc này, già hóa dân số và dân số già trở thành vấn đề toàn cầu.Nhìn về phương Bắc, Trung Quốc cũng gặp khủng hoảng bất quân bình giới tính: theo tin Bloomberg, Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho biết hiện ở nước này số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới tới 33,8 triệu người. Dễ hiểu: chính sách một con nhiều thập niên đã gây ra nạn phá các bào thai nữ ào ạt. Bây giờ gỡ chính sách một con cũng sẽ gặp nạn y hệt như Việt Nam, nơi giữ chính sách 2 con từ lâu, và bây giờ VN cũng nới lỏng hơn.Có lẽ quốc gia có nhiều cô dâu Việt thứ nhì sau Đài Loan là Nam Hàn, nơi phụ nữ lười sinh đẻ và trẻ sơ sinh trong 9 tháng đầu năm 2017 giảm 12.2% so cùng kỳ năm ngoái. Thấy rõ, khi quý cô Nam Hàn lười đẻ, sẽ cần quý cô Việt Nam nhiều hơn?Bản tin KBS hôm 22/11/2017 ghi nhận: Số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 9 đạt mức thấp kỷ lục 31.000 trẻ. Theo báo cáo Xu hướng dân số do Cục thống kê quốc gia Nam Hàn công bố hôm thứ Tư (22/11), số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 9 năm nay đạt 31.000 trẻ, giảm 4.300 trẻ (12,5%) so với cùng kỳ năm ngoái (34.400 trẻ). Đây là số trẻ sơ sinh thấp nhất xét riêng trong tháng 9 kể từ sau khi Hàn Quốc thống kê số liệu liên quan từ năm 2000.Tính tới tháng 9, số trẻ sơ sinh đã giảm 22 tháng liên tiếp kể từ tháng 12 năm 2015 khi so sánh với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, từ tháng 12 năm ngoái, tỷ lệ giảm trẻ sơ sinh liên tục giữ mức hai con số trong vòng 10 tháng liền.Trong vòng từ tháng 1 tới tháng 9 năm nay, tổng số trẻ sơ sinh chào đời tại Nam Hàn đạt 278.100 người, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tiếp diễn xu hướng này, dự kiến số trẻ sơ sinh trong cả năm nay sẽ lần đầu tiên trong lịch sử thống kê đạt dưới ngưỡng 400.000 trẻ.Số trẻ sơ sinh từng đạt 634.500 trẻ trong năm 2000, đã giảm xuống 492.100 trẻ vào năm 2002, sau đó giảm xuống tiếp còn 406.200 trẻ vào năm ngoái.Một quan chức Cục thống kê quốc gia cho biết xu hướng giảm nói trên là do số phụ nữ mang thai giảm mạnh, độ tuổi phụ nữ mang thai lần đầu tăng, nên việc sinh tiếp con thứ hai, thứ ba trở nên khó khăn hơn.Trong diễn biến dân số ở xứ kim chi, bây giờ phụ nữ Việt Nam đã chiếm đa số các cô dâu nước ngoài ở Nam Hàn. Bản tin RFA hôm 20/11/2017 ghi nhận: Phụ nữ Việt Nam vượt qua các nước Trung Quốc và Philippines, lần đầu trở thành nhóm cô dâu ngoại quốc đông nhất tại Nam Hàn năm 2016.Đó là thông tin được báo Hankyoreh loan tải dựa theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố vào ngày 16 tháng 11 vừa qua. Theo báo cáo, nhóm cô dâu Việt Nam dẫn đầu với 27, 9%, kế đến là Trung Quốc 26,9%, và thứ 3 là Philippines với 4,3%.Giải thích lý do vì sao cô dâu Việt có thể vượt qua cô dâu Trung Quốc, người lãnh đạo bộ phận nghiên cứu xu hướng dân số của cơ quan thống kê nhận định “Số lượng người Việt Nam tới Hàn Quốc làm việc và học tập tăng lên trong Làn sóng Hàn Quốc trong khi cuộc hôn nhân Trung – Hàn giảm đi, do phụ nữ Trung Quốc có nhiều cách để định cư ở Hàn Quốc mà không cần kết hôn.”Các bản tin trên không nói con số cô dâu Việt Nam ở Nam Hàn. Tuy nhiên trên báo Japan Times, bản tin AFP-JIJI ngày 4 tháng 10/2017 ghi nhận có khoảng 40,000 cô dâu Việt Nam tại Nam Hàn.Hãy hình dung rằng một nước Việt Nam ngày càng thiếu phụ nữ… Và hãy hình dung một Trung Quốc ngày càng dư thừa đàn ông. Hiển nhiên đó sẽ là những cội nguồn bất ổn xã hội… Các bản tin hình sự về sex hiện ra trên khắp các mặt báo là một phẩn hiển lộ của nan đề này. Đó là chưa nói tới, đây có thê sẽ là nguyên nhân cho những cuộc chiến tranh tương lai.