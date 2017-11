3 Tỉnh Lũ Lớn, Chết Nhiều Người

Nhiều tỉnh Miền Trung lại gặp nạn mưa lũ lớn... Tỉnh Phú Yên quyết định tổng xả lũ toàn tỉnh...Bản tin SGGP ghi nhận về ba tỉnh Bình Định - Phú Yên - Quảng Ngãi: Lũ cô lập hàng ngàn nhà dân, nhiều người chết, mất tích...Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong những ngày qua tại Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có mưa lớn diện rộng, khiến mực nước tại các sông, hồ chứa dâng cao.Trong ngày 24-11, Đài khí tượng thủy văn của các địa phương trên đã phát thông báo “khẩn” để phòng xảy ra lũ quét và sạt lở đất.Sáng 24-11, lũ phát từ thượng nguồn, bắt đầu ồ ạt đổ về hạ nguồn, chia cắt, nhấn chìm nhiều đoạn trên tỉnh lộ DT 640 nối từ trung tâm huyện Tuy Phước (Bình Định) đến các xã khu Đông như: Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng (huyện Tuy Phước) và các xã Cát Tiến, Cát Chánh, Cát Thắng (huyện Phù Cát). Nhiều tuyến đường liên thôn tại các địa phương trên bị lũ nhấn chìm đến 0,7 - 1m, lũ cô lập hoàn toàn các hộ dân với bên ngoài.Hàng ngàn công nhân tại các xã khu Đông huyện Tuy Phước đang làm việc tại khu công nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn không thể đến nơi làm việc được vì lũ cô lập. Huyện đã cho trên 10.000 học sinh trong huyện nghỉ học.UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đến 16 giờ 30 cùng ngày (24-11), tổng xả lũ toàn tỉnh Phú Yên là 3.254m³. Trong đó, Thủy điện Sông Hinh xả 1.854m³, Thủy điện sông Ba Hạ xả 1.400m³. Tại huyện Đồng Xuân (Phú Yên), mưa kéo dài, kèm theo việc các hồ chứa không ngừng xã lũ đã làm nhiều cây cầu, tuyến đường bị nước lũ nhấn chìm, chia cắt nhiều vùng dân ở vùng thấp và trũng.Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã An Định (huyện Tuy An, Phú Yên) cho biết, trong đêm 23-11, nước lũ từ thượng nguồn tràn về đã làm ngập nhiều tuyến đường và vùng vùng thấp, trũng. Lũ cũng đã làm nhiều người tử vong, mất tích.Trong khi đó, bản tin Zing ghi nhận: Lũ lớn ở miền Trung cuốn hai người mất tích.Lũ lớn dâng cao tràn về gây ngập sâu, chia cắt giao thông nhiều tuyến đường, cuốn trôi mất tích hai người ở Phú Yên và Quảng Ngãi.Sáng 24/11, UBND huyện Tuy An (Phú Yên) huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân địa phương tìm kiếm Nguyễn Thị Hồng Thắm (30 tuổi) bị lũ cuốn trôi mất tích gần khu vực cầu Cây Cam, xã An Định.Trao đổi với Zing.vn, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết khoảng 19h tối 23/11, lũ lớn dâng cao tràn về gây ngập nhiều tuyến đường xung quanh khu vực UBND xã An Định."Vợ chồng chị Thắm chạy xe máy trên đường từ xưởng dệt may tan ca về nhà thì bị nước xiết cuốn. Chồng chị may mắn thoát chết còn chị Thắm bị lũ cuốn mất tích", ông Thành nói.Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài, có nơi lượng mưa tới 374 mm, lũ dâng cao trên các sông khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt. Lũ tràn qua cầu Sông Rin, ngập sâu hơn 1m gây cô lập hoàn toàn huyện Sơn Tây.Chiều 23/11, các tuyến đường Sơn Giang - Sơn Linh, Sơn Hạ - Sơn Nham (huyện Sơn Hà) cũng bị ngập sâu nên gần 2.000 học sinh phải nghỉ học.Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, trong lúc Đinh Thị Nương (học sinh lớp 2, ngụ xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà) lội qua suối Xà Nay bị nước lũ cuốn trôi mất tích.