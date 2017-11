Hình Thời Trang: Nét Đẹp Của Phụ Nữ Á Đông

Trang Thời Trang & Thẩm Mỹ Việt Báo xin mời các bạn đọc đóng góp thêm hình ảnh các loại: Hình học nghề, hình hành nghề, hình tự trang điểm, diện quần áo đẹp, v.v… Hình, bài, thắc mắc thẩm mỹ xin vui lòng gởi về địa chỉ tòa soạn VB: thammy@vietbao.com, hay email ngocanh32@hotmail.com

Phụ nữ những quốc gia Á Đông thường có thân hình nhỏ nhắn, nên nét đẹp tùy theo thẩm mỹ của người Á Đông.

-Mái tóc, ngày nay phụ nữ trẻ thích màu tóc nâu hạt dẻ, nâu ngã sang vàng, được cho là đẹp hơn màu tóc đen. Những màu tóc lạ, chỉ thích hợp trong giai đoạn hay dịp đặc biệt nào đó mà thôi. Tóc thẳng băng cũng không được ưa chuộng bằng mái tóc dợn sóng nhẹ nhàng, và không quá dài.

-Thân hình thon, chiều cao đẹp nhất khoảng 5’5”- 5’6”, với cân nặng khoảng 112- 115 cân (lbs.). Vì vậy bạn gái chú trọng hơn tới ăn uống, thể dục, để đạt được như, hay gần tiêu chuẩn đẹp.

-Chiều cao do di truyền từ gia đình, và thức ăn từ nhỏ cho tới tuổi dậy thì cũng trợ giúp phát triển chiều cao. Hiện nay ngành giải phẩu thẩm mỹ có thể giúp cao hơn.

-Làn da mịn màng, trắng, trang điểm nhẹ nhàng thật lợt để nổi bật nét đẹp trong sáng của làn da. Ngày nay phụ nữ chú trọng tới phần dưỡng da hơn là trang điểm.

-Khuôn mặt hình chữ V kiểu phụ nữ Đại Hàn được đa số phụ nữ Á Đông ưa thích. Khuôn mặt hình quả trứng, trái xoan, cũng là một tiêu chuẩn đẹp. Nói chung, một khuôn mặt thon thon, không bị nọng mỡ ở càm, đều đẹp. Do vậy mà chúng ta thường thấy trên phim ảnh các cô gái thường dùng một dụng cụ nhỏ cầm tay, vuốt cổ và càm để tan mỡ.

-Đôi mắt to, sóng mũi thẳng, gọn và hơi cao, cánh mủi nhỏ là tiêu chuẩn đẹp. Mũi thấp và gãy, đôi mắt quá nhỏ có thể chỉnh sửa cho đẹp hơn nhờ thầm mỹ không phải việc quá khó khăn.

-Nam giới thường thích phụ nữ có bộ ngực to. Tuy nhiên, phụ nữ Á Đông không nhiều người đạt tiêu chuẩn nầy, nếu không sửa ngực bằng giải phẩu. Kích cở B là trung bình vừa đẹp so với thân hình thon, nhỏ của người Á Đông. Thường xuyên đưa hai cánh tay thẳng lên cao, rồi hạ xuống , cũng có thể giúp cho bắp thịt ngực săn chắc. Nếu sửa ngực, chỉ cần tăng lên một cở là C thì cân đối, to hơn sẽ mất nét đẹp vì thiếu sự hài hòa. Nếu bạn không có bộ ngực to để khoe nét đẹp, thì có bí quyết như mặc những kiểu áo hở chút vai, hay xẻ phần lưng hơi sâu chút để gợi sự chú ý tới những phần thân thể khác cũng gợi cảm và quyến rủ đầy nữ tính không kém bộ ngực.

- Cũng như bộ ngực, mông của phụ nữ Á Đông thường không tròn trịa như phụ nữ Tây phương, do vậy, bạn gái có thể sửa chữa bằng cách kiên nhẫn tập thể dục cũng có hiệu quả. Phương pháp tập mông săn chắc và tròn là đứng lên, ngồi xuống (chiếc ghế tưởng tượng), làm 100 lần mỗi ngày sẽ có kết quả.

Nét đẹp chuẩn mực là như thế, bạn có thể đạt được từ di truyền, hay tập luyện, sửa chữa nhờ giải phẩu thẩm mỹ, đều có thể đạt ước mơ.

VB Ngọc Anh