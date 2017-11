Phái Đoàn Trump Đi VN: 3 Ông Vô Bẫy Sex Ở Đà Nẵng, Hà Nội

HANOI -- Khi TT Donald Trump dẫn phaí đoàn Hoa Kỳ sang dự Hội Nghị APEC, tình hình an ninh VN bảo vệ các phái đoàn dày đặc tới mức, một con ruồi cũng khó bay qua nổi...Có phải công an CSVN đã gài bẫy sex một số nhân viên bảo vệ Tổng thống Donald Trump khi phái đoàn TT Trump ghé thăm Việt Nam để dự hội nghị Thượng Đỉnh APEC?Bởi vì bất kể hàng rào công an dày đặc, đã có một số viên chức an ninh trong pháí đoàn TT Trump đã móc noôi được một vaì phụ nữ Việt Nam và đã đưa các cô này vào khách sạn vui chơi “lãng mạn,” và như thế có thể đoán rằng công an đã quay được mấy bộ phim nóng bỏng.Mà không chỉ riêng ở một địa phương, các nhân viên an ninh trong phaí đoàn TT Trump đã “dan díu vui vẻ” với các phụ nữ ở cả Đà Nẵng và Hà Nội -- nghĩa là, các cô có thể là cánh tay nôi dài của công an CSVN?Bản tin RFA ghi nhận: Ba quân nhân Hoa Kỳ bị thuyên chuyển công tác khỏi Nhà Trắng, về tội tiếp xúc trái phép với phụ nữ nước ngoài lúc họ tháp tùng Tổng Thống Donald Trump đi Châu Á cách đây 2 tuần lễ.Trong bản tin phổ biến trên mạng hồi tối hôm Thứ Ba, nhật báo Washington Post dẫn lời các quan chức dấu tên cho biết 3 quân nhân này làm việc cho Cơ Quan Truyền Thông Nhà Trắng, là đơn vị đặc biệt lãnh trách nhiệm hỗ trợ đảm bảo an toàn liên lạc cho tổng thống, phó tổng thống, các quan chức Nhà Trắng và những nhân viên mật vụ được cắt cử bảo vệ an ninh cho các quan chức chính phủ.Ông Mark Wright, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Mỹ không cho biết chi tiết vụ việc, nhưng xác nhận cuộc điều tra đang được tiến hành. Nếu bị kết tội, 3 quân nhân này có thể bị xử lý hành chính hoặc có thể bị đưa ra tòa án quân sự.RFA viết:“Một viên chức Mỹ cũng yêu cầu không nêu tên xác nhận tin này với hãng thông tấn Reuters, cho biết thêm chuyện xảy ra ở Việt Nam. Bản tin của Reuters cũng không nói rõ chuyện xảy ra vào lúc nào, những phụ nữ 3 quân nhân này quan hệ là người Việt hay mang quốc tịch nước nào.”Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng tình hình“vui vẻ với phụ nữ” đã diễn ra ở cả 2 thành phố lớn ở VN:“Một nguồn tin của VOA Việt ngữ thân cận với chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Việt Nam và phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ hôm 22/11 cho biết rằng một nhóm các nhân viên trong đoàn của ông Trump có “tiếp xúc” với phụ nữ ở cả Đà Nẵng và Hà Nội.Tờ The Washington Post ngày 22/11 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay 3 nhân viên quân sự bị điều chuyển khỏi Tòa Bạch Ốc do bị cáo buộc tiếp xúc với phụ nữ nước ngoài trái quy định và vi phạm luật về giờ giới nghiêm.”Bản tin này cho biết những nhân viên này làm việc tại Cơ quan Truyền thông Nhà Trắng (WHCA), đơn vị quân đội chuyên trách cung cấp thông tin an toàn đến tổng thống, phó tổng thống, các mật vụ và quan chức khác.Nếu bị kết tội, những nhân viên này có thể mất quyền tiếp cận các thông tin mật, bị xử lý hành chính hoặc thậm chí bị đưa ra tòa quân sự.Tờ Washington Post còn cho hay ba hạ sĩ quan làm việc cho WHCA, đã bị thuyên chuyển công tác vào hôm thứ Ba 21/11.Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào liên quan đến vụ này nhưng thừa nhận đang tiến hành điều tra.WHCA hiện có khoảng 1,200 nhân viên, trong đó nhiều nhân viên được cử đến Tòa Bạch Ốc làm việc.