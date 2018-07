VN: 6 tháng, Đụng Xe Chết 4.100 Người

HANOI -- Trung bình gần 700 người chết mỗi tháng vì đụng xe, hay vì bị xe đụng...Bản tin Vietnam Plus kể: Hơn 4.100 người tử vong vì tai nạn giao thông trong sáu tháng.Đặc biệt, chết vì đụng xe tăng trên 100% là ở 4 tỉnh Cà Mau, Hải Dương, Bắc Giang, Tây Ninh.Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sáu tháng đầu năm nay (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/6/2018), toàn quốc xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người.“So với sáu tháng của năm 2017, số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí khi giảm 594 vụ (giảm 6,19%), số người chết giảm 31 người (giảm 0,75%), số người bị thương giảm 908 người (giảm 11,44%),” ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia so sánh.Trong đó, đường bộ xảy ra 8.889 vụ, làm chết 4.027 người, bị thương 6.997 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 568 vụ (-6.01%), giảm 04 người chết (-0.10%), giảm 893 người bị thương (-11.32%). Đường sắt xảy ra 62 vụ, làm chết 53 người, bị thương 28 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 14 vụ (-18.42%), giảm 12 người chết (-18.46%), giảm 02 người bị thương (-6.67%). Đường thuỷ nội địa xảy ra 40 vụ, làm chết 22 người, bị thương 02 người.Theo ông Hùng, có 35 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết vì tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2017, trong đó 9 địa phương giảm trên 20% số người chết là Vĩnh Phúc, Lào Cai, Bạc Liêu, Yên Bái, An Giang, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đắc Lắc. Đặc biệt, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Bạc Liêu giảm trên 30% số người chết do tai nạn giao thông.Tuy nhiên, vẫn còn 26 địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2017, trong đó 10 tỉnh tăng trên 20% là Quảng Nam, Kiên Giang, Điện Biên, Hậu Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Cà Mau, Hải Dương, Bắc Giang, Tây Ninh, trong đó, có 4 tỉnh có số người chết tăng trên 100% là Cà Mau, Hải Dương, Bắc Giang, Tây Ninh.Bản tin Vietnam Plus kể:“Qua phân tích trên 6.804 vụ tai nạn giao thông đường bộ cho thấy, 26% do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường; 8,77% do vi phạm tốc độ xe chạy; 8,86% do chuyển hướng không chú ý; 6,23% do không nhường đường; 5,97% do vượt xe sai quy định; 7,82% do vi phạm quy trình thao tác lái xe; 2,32% do tránh xe; 4,23% do sử dụng rượu bia…”