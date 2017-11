VN: Thiếu Nhân Tài Trầm Trọng Vì Chảy Máu Chất Xám

Các nghề như thợ điện, thợ mộc, thợ nguội… vẫn luôn khó tuyển đủ công nhân.Thông tin từ hội thảo “Nguồn nhân lực và công nghệ cho kỷ nguyên số tại VN” (ngày 14-11 tại Hà Nội) cho hay trong nước đang thiếu hụt nhân tài trầm trọng, nhất là về nhân sự quản lý cấp cao, một phần do tình trạng “chảy máu chất xám” với con số người Việt làm việc tại nước ngoài năm 2015 tăng 8% so với năm 2014, theo Thời Báo Tài Chính Việt Nam online (TBTCO).Ông Simon Matthews - tổng giám đốc Tập đoàn ManpowerGroup tại VN dẫn kết quả khảo sát "Thiếu hụt nhân tài năm 2016 - 2017" do tập đoàn thực hiện, cho biết hiện nay trong tổng số hơn 53 triệu lao động trên 15 tuổi của VN chỉ có 9,9 triệu người đã qua đào tạo (18,6% trong tổng lực lượng lao động). Và cả khi đã được đào tạo nghề nghiệp, lao động VN vẫn thiếu hụt nhiều về những kỹ năng mềm cần thiết, về tinh thần trách nhiệm cũng như về khả năng thích ứng trong môi trường nghề nghiệp mới - ông Simon Matthews nhấn mạnh.Theo TBTCO ghi nhận, trong danh sách những ngành nghề khó tuyển người nhất phải kể đến công nghệ thông tin (IT), kỹ sư, nhân viên tài chính kế toán, sản xuất và vận hành máy… Riêng lĩnh vực IT đang thiếu hụt nhân tài trầm trọng trong nhiều năm gần đây, như trong năm 2016, thứ hạng thiếu hụt của IT đã tăng từ hạng 9 lên hạng 2.Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và tự động hóa sẽ dần thay thế lao động chân tay thì để bắt kịp xu thế này, các doanh nghiệp sẽ cần đến lao động có chuyên môn phù hợp trong nhiều lĩnh vực. Vậy mà, theo kết quả khảo sát, trong những năm vừa qua luôn rất khó tìm được đủ người cho các loại việc đòi hỏi tay nghề, như: thợ điện, thợ mộc, thợ kim khí nguội…Theo TBTCO, trước sự thiếu hụt nhân tài như hiện nay, thay vì trả lương cao, chỉ tuyển người có nghề chuyên môn, tìm kiếm chiến lược tuyển dụng thay thế chiến lược truyền thống…, nhiều doanh nghiệp chọn giải pháp tự đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng của họ. Tỷ lệ số doanh nghiệp chọn cách này đã tăng lên gấp đôi kể từ năm 2015 (từ mức 20% lên 53%).Ông Simon Matthews cho rằng, tỷ lệ lên đến 53% doanh nghiệp chọn cách đào tạo và phát triển nhân lực đang sử dụng cho thấy đây là phương án hiệu quả nhất. Thực tế là hiệu quả tuyển dụng ít phụ thuộc vào những gì người lao động đã biết mà vào khả năng học tập, ứng dụng và thích nghi của họ trong quá trình làm việc, nhất là với những người chịu học hỏi, sẵn sàng tiếp thu những kỹ năng mới.TBTCO dẫn lời Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, cho rằng kỷ nguyên số sẽ tác động lớn đến thị trường lao động vì không chỉ làm thay đổi về số lượng công việc, cấu trúc việc làm mà cả những phương thức cơ bản trong phát triển cung – cầu lao động.