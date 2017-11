Thông Báo Thi Viết Sách Việt Ngữ

Trung Tâm Tài Nguyên Quốc Gia Về Ngôn Ngữ Châu Á (National Resource Center for Asian Languages) tại đại học tiểu bang California - Fullerton (CSUF) sẽ tổ chức một cuộc thi viết sách Việt văn dành cho thiếu nhi “Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi”. Mục đích của buổi thi này là để cho các em viết sách văn tiếng Việt mà có thể có ích cho các em khác đang học tiếng Việt.Thí dụ mẫu sách sau đây, rất dễ tìm: http://online.fliphtml5.com/csds/oyow/index.html( xin xem trang sách mẫu bên cạnh).Cuộc thi vào thứ 7, ngày 2 tháng 12, từ 8:30 a.m. -11:30 a.m.tại đại học CSUF ở 12901 Euclid Street, Garden Grove, CA (góc đường Euclid và Garden Grove)Cho các em 7-18 tuổiSẽ có hội chợ Giáo Dục cho các phụ huynh tìm hiểu thêm về các trường Việt Ngữ và các trường có song ngữ Việt/Anh ở miền Nam Cali.Miễn Phí ghi danh hạn chót là 22 tháng 11 này. Vào website: www.Eventbrite.com(tìm "Vietnamese Book Writing Contest") để ghi danhGiải thưởng: 3 giải cho mỗi lứa tuổi! ($100, $200, $300)Thêm tin tức xin hãy vào www.fullerton.edu/nrcal:1) tham khảo nhiều sách mẫu (non fiction, fiction và cả hai loại lẫn lộn).2) chủ đề.Có thắc mắc xin liên lạc nrcal@fullerton.edu, (657) 278-4335.