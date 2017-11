Công An Bắt Vài Giờ Là Tử Vong

HANOI -- Vào đồn công an, là không bầm cũng dập, thậm chí tử vong. Các bản tin đã ghi thêm một trường hợp tử vong tại đồn công an.Lần naỳ ở tỉnh Tiền Giang.RFA ghi rằng Việt Nam có thêm một trường hợp được cho là người dân bị công an đánh chết trong thời gian tạm giữ.Truyền thông trong nước hôm 17/11 cho biết vụ việc xảy ra ở xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, Đại tá Nguyễn Văn Tảo nói với báo giới rằng công an địa phương bắt giữ ông Nguyễn Ngọc Nhân, sinh năm 1988 vì trên người có tàng trữ chất ma túy, vào chiều ngày 16 tháng 11 và ông Nhân tử vong vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày với kết quả khám nghiệm tử thi là chết do nhồi máu cơ tim.Gia đình của ông Nhân, vào 2 giờ chiều ngày 17 tháng 11 được thông báo đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Tân Phú Đông nhận xác người thân. Gia đình mang xác nạn nhân về chôn cất vì được cho biết người thân chết do tai biến. Tuy nhiên, trong lúc tẩm liệm thì phát hiện có nhiều vết bầm tím ở lưng và các dấu tích bị còng xiết, bị chích điện.Ông Nguyễn Ngọc Tân, cha của nạn nhân Nguyễn Ngọc Nhân đến công an huyện đề nghị trả lời về các vết thương trên người của con trai. Tuy nhiên yêu cầu của ông Tân không được giải đáp.Gia đình làm đơn cầu cứu làm rõ nguyên nhân gây tử vong cho người thân và Công an tỉnh Tiền Giang cho biết sẽ tiến hành điều tra.RFA nhắc rằng hồi năm 2015, một báo cáo của Bộ Công An đưa ra số liệu từ năm 2011 đến 2014 có 226 người chết trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, nguyên nhân chủ yếu là do bệnh lý, do đối tượng tạm giữ tạm giam tự sát. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền thế giới kêu gọi Việt Nam phải điều tra các trường hợp tử vong do bị công an dùng nhục hình tra tấn cũng như phải chấm dứt tình trạng này theo Công ước Quốc tế chống tra tấn mà Việt Nam đã ký kết.Trong khi đó, bản tin báo Người Lao Động ghi lời thanh minh thanh nga từ công an: Sau khi bị bắt vì tàng trữ chất ma túy, một thanh niên đã tử vong với nhiều vết thương. Theo Công an tỉnh Tiền Giang, nạn nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim.Gia đình không tin chết bệnh, vì ngày 17-11, ông Nguyễn Ngọc Tân (SN 1951, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) cho biết đã làm đơn cầu cứu đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị làm rõ trường hợp con ông là Nguyễn Ngọc Nhân (SN 1988) đã tử vong sau khi bị công an bắt nhưng trên người có nhiều vết thương.Theo ông Tân, anh Nhân có tiền sử sử dụng ma túy đá. Sáng 16-11, anh Nhân đi uống cà phê đến tối không về. Đến 2 giờ ngày 17-11, công an xã kêu ông xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú Đông vì anh Nhân tử vong lúc 17 giờ ngày 16-11.Báo Người Lao Động ghi rằng: “Một người thân của anh Nhân thông tin cả buổi sáng công an xã cứ đến gần nhà hỏi thăm đã chôn cất anh Nhân chưa nhưng gia đình kêu công an xã đến nhà thì họ không đến.”Báo Thanh Niên ghi nhận:“:Theo đơn, ông Tân đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ trường hợp con trai ông là Nguyễn Ngọc Nhân (29 tuổi) tử vong sau khi bị công an bắt giữ. Ông Tân cho biết thi thể con trai ông “trên người có rất nhiều dấu vết như bị còng tay, bị đánh và chích điện”…”