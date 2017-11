Nấu Ăn Khôn Ngoan là Công Thức Để Lễ Tạ Ơn An Toàn Hơn Lãng Trí Khi Nấu Ăn Trên Bếp Lò Và Chiên Gà Tây Rõ Ràng Là Hiểm Họa Lớn Nhất, Nhưng Cũng Cần Tránh Để Dây Điện Cho Đồ Gia Dụng Bị Mòn Và Các Ổ Cắm Quá Tải Gây Ra Hỏa Hoạn Và Giật Điện

Thống kê về hỏa hoạn.Bài của Paul NetterĐã có tám vụ hỏa hoạn do nấu ăn tại nhà ở Quận Cam vào Lễ Tạ Ơn năm ngoái. Cần thiết phải có tám vụ này chăng.Đáng tiếc, theo Hội Phòng Chữa Cháy Quốc Gia (National Fire Protection Association), khuynh hướng trên toàn quốc là số vụ hỏa hoạn do nấu ăn tại nhà vào Lễ Tạ Ơn thường gần gấp bốn lần số vụ hỏa hoạn được báo trong một ngày bình thường, và lãng trí khi nấu ăn trên bếp — đặc biệt là khi chiên đồ ăn — là nguyên nhân dẫn đầu và chiếm một phần ba số vụ hỏa hoạn.Đội trưởng Larry Kurtz, cựu nhân viên có 28 năm làm trong ngành cứu hỏa của Cơ Quan Cứu Hỏa Quận Cam (Orange County Fire Authority), hy vọng sẽ giúp các gia đình mừng lễ an toàn và đảo ngược sự “tăng đột biến” số vụ hỏa hoạn do nấu ăn vào Lễ Tạ Ơn.Ông Kurtz, là người cũng có kinh nghiệm với các vụ hỏa hoạn khi nấu gà tây trong lò nướng, do cặn dầu mỡ và do các chảo chiên ngập dầu cũng nói rằng: “Lãng trí khi nấu ăn là vấn đề lớn, là nguyên nhân gây ra khoảng một nửa các vụ hỏa hoạn [2016] của chúng tôi. Người ta dễ lãng trí vào dịp Lễ Tạ Ơn, nhưng đừng bao giờ lãng trí khi nấu trên bếp lò và hãy dùng đồng hồ hẹn giờ khi nấu bằng lò nướng.”Việc có chuông báo khói hoạt động tốt và có kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp có hỏa hoạn cũng có tầm quan trọng không kém.Cơ quan của ông Kurtz sẽ tổ chức buổi trình bày về hỏa hoạn nhân mùa lễ vào ngày 21 tháng Mười Một tại Trung Tâm Y Tế Toàn Cầu Quận Cam (Orange County Global Medical Center) nói thêm: “Hãy để một bình cứu hỏa ở gần hoặc có nắp dập lửa để làm cho lửa dịu lại. Bồn rửa và nước thì có sẵn ngay bên cạnh, nhưng nước sẽ không dập được lửa cháy do dầu mỡ đóng cặn. Nó sẽ làm ngọn lửa cháy mạnh thêm. Bình cứu hỏa là món đầu tư nhỏ nhưng có tiềm năng lớn và đáng đồng tiền khi chẳng may xảy ra hỏa hoạn.”Việc phòng ngừa cũng áp dụng cho những hiểm họa về điện khác vào một ngày khi hơn 80 phần trăm người Mỹ đều mong đợi sẽ ăn gà tây và hỏa hoạn do nấu ăn dẫn đến trung bình 10 ca tử vong, 50 ca thương tích và thiệt hại tài sản tới 28 triệu Mỹ Kim.Chẳng hạn, đồ gia dụng và dây nối dài bị hỏng cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến hỏa hoạn và tai nạn về điện.Ông Andrew S. Martinez, phó chủ tịch về An Toàn, An Ninh và Đẩy Mạnh Kinh Doanh tại Southern California Edison nói rằng: “Phải thay ngay bất kỳ đồ gia dụng nào có dây điện bị mòn hoặc trầy. Nó có thể gây cháy nổ và không bảo vệ gia đình khỏi bị điện giật hay thương tích trầm trọng.”Hiểm họa bị điện giật hoặc hỏa hoạn không chỉ dừng ở đây. SCE có những lời khuyên khác trên trang chuẩn bị cho bữa tiệc Lễ Tạ Ơn an toàn:- Không bao giờ cắm hơn một đồ gia dụng tốn nhiều điện vào một ổ cắm và không bao giờ cắm đồ gia dụng dùng hao tốn điện như tủ lạnh hoặc máy sưởi phòng vào một dây nối dài chỉ để dùng tạm thời.- Cần nhiều điện hơn để vận hành tất cả đồ gia dụng? Đừng làm quá tải điện khi dùng các ổ cắm với nhiều ống tiếp hợp hay thanh cắm điện.- Không dùng điện ở gần nước. Để bảo vệ tốt nhất, cắm tất cả đồ gia dụng trên kệ vào các ổ cắm được bảo vệ nhờ có Chân Tiếp Đất.- Nên kiểm tra để biết chắc tất cả đồ gia dụng phải có nhãn của cơ quan an toàn độc lập được tin tưởng như Underwriters Laboratories (UL).Còn chảo chiên gà tây thì sao? Không chỉ hiệp hội chữa cháy khuyên không nên dùng, UL vẫn từ chối chứng nhận chảo chiên gà tây là an toàn.Tuy nhiên, nếu phòng ngừa chưa được tốt, ông Kurtz khuyên mọi người luôn thận trọng tìm hiểu và chuẩn bị sẵn sàng.Ông Kurtz nói: “Có thể bạn bè và người thân trêu chọc một chút khi thấy có bình chữa cháy và nắp dập lửa để sẵn. Nhưng đó chỉ là để được an toàn, và Cơ Quan Cứu Hỏa Quận Cam thấy như vậy là tốt.”