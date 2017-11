Lễ Kỷ Niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Tại Tacoma

Viện chủ Chùa Phước Huệ Thích Phước Toàn cùng quý Phật tử đang hành lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.-Ảnh/VBMNNam Ca Sĩ NGỌC NHƠN với 2 bản: “Cám ơn” và “Về đâu mái tóc người thương” Ảnh/VBMNCa Sĩ trẻ BẢO SƠN với 2 bản:”Vọng Cổ tình quê” và “Gõ Cửa”. Ảnh/VBMNNữ Ca Sĩ THU NGUYỆT đang trình bày 2 bàn nhạc đượm mầu sắc Phật giáo:” Mấy cõi trầm luân” và “Mẹ Từ Bi”.. Ảnh/VBMNTacoma/WA.- Mỗi niệm từ bi tâm, mỗi hành xử yêu thương bằng Tuệ Giác đều là đức tính của Quán Thế Âm Bồ Tát, đó là chân hạnh phúc hằng hiện hữu và cũng là Bồ Tát sống thực trong tâm thức của chúng sanh.Nhân ngày Lễ Hạnh Từ bi, để thể hiện lòng từ đối với chúng sanh, để hướng về lòng thương không giới hạn của ngài , cùng nguyện cầu toàn thể quý Phật tử và quý đồng hương tâm thân an lạc, moi sự như ý. và nguyện cho tất cả chúng ta biết nương theo Hạnh của Ngài, lấy trí tuệđể nhìn vào cuộc đời lất Từ Bi để yêu thương tất cả,Chùa Phước Huệ Tacoma đã cử hành Lễ kỷ niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vào lúc 11giờ 30 trưa Chủ Nhật ngày 5 tháng 11 năm 2017 nhằm ngày 17 tháng 9 năm Đinh Dậu tại trụ sở chùa số 2625 72ND Street E Tacoma, WA 98404.Mở đầu chương trình, Viện Chủ Chùa Phước Huệ Thích Phước Toàn làm lễ kkai kinh tụng niêm nêu cao sức mạnh vô biên của Đức Quán Thế Âm mỗi khi chúng sanh gặp chuyện khó khăn, không may và hiểm nguy đến tính mạng, nếu ta vững tin dốc tâm cầu nguyện, niệm danh xưng của Ngài đều được tai qua nạn khỏi.Sau đó Viện Chủ chùa Phước Huệ tường trình đầy đủ.về ý nghĩa ngày Lễ kỷ niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cùng ý nghĩa tổ chức của Bữa cơm chay gây quỹ cứu trơ những đồng bào kém may mắn bị thiên tai bão lụt và kêu gọi lòng từ tâm đóng góp của mọi người hiện diện. Viện chủ kết thức đạo từ bằng bài thơ nhân tưởng niệm Lễ Quán Thế Âm 19-9-17:LẮNG NGHE, HIẾU THƯƠNGHè phượng đỏ qua lâu rồi bạn ạLắng lòng sâu cảm nhận gía đông sangMỗi sự sống, trải thăng trầm nghiệt ngãKiếp nhân sinh từng lạc lối đi hoangQuay trở lại , quán sâu nguồn nhân tôTrong tế bào, thay đổi mỗi sát naThì đông đến thu tàn là hơi thởTuyết hay mưa, tâm lắng vẫn là hoaĐiều chiêm nghiệm dẫn bạn vào ánh sángNhìn, thấy, nghe xuyên suốt tận muôn phươngGiữa người người, thú hoang là tình bạnThì cõi lòng mở rộng lớn tình thươngChớ ruồng rẫy, rồi bôn ba tìm kiếmPhật tại nhà, Phật vẫn ở trong tâmMãi hiện hữu, lớn dần theo lời nguyệnLà Từ Bi, hạnh Bồ Tát Quán ÂmTuệ Minh-Thích Phước ToànNovember 5, 2017Một chương trình văn nghệ giúp vui do Ban cổ Nhạc Seattle gồm các ca sĩ Thu Nguyệt, Ngọc Nhơn, Bảo Sơn và Anh Tuấn, Keyboard đảm trách đã,lần lượt trình diễn các bản nhac đậm tình quê hương hầu phục vụ quý quan khách và quý Phật tử hiện diện.Mở đầu chương trình,Nữ Ca si Thu Nguyệt với giọng ca chuyên nghiệp, trình bầy xuất sắc 2 bản : đượm mầu sắc giáo lý Phật Giáo: “Mấy cõi Trầm Luân,và “Mẹ Từ bi”, tiếp đến nam Ca sĩ Ngọc Nhơn với bài ”Cám ơn” và” Về đâu mái tóc người thương” và cuối cùng nam ca sĩ trẻ Bảo Sơn với giọng ca truyền cảm đã trình diễn suất sắc 2 bản nhạc“ Vọng cổ tình quê” và “ Gõ cửa” khiến bầu không khí buổi lễ tăng thêm phần vui tươi và sống động.Cuối cùng mọi người hiện diện vừa được Ban trai soạn chùa khoản đãi bữa cơm chay đạm bạc gây quỹ cứu trơ vừa được thưởng thức những bản nhạc hay,chọn lọc mang ý nghĩa đậm tình quê hương, trong khi mưa tuyết đang rơi lã tã ngoài trời khiến ai nấy đều cảm thấy như giá lạnh trong tâm khảmBuổi lễ chấm dứt lúc 3 giờ chiều cùng ngày, mọi người hoan hỷ ra về vì đã được tham dự một buổi lễ Quán Thế Âm đầy ý nghĩa trong quãng đời lưu vong nơi xứ người mặc dù tuyết mưa đầu mùa vùng Tây Bắc vẫn đang liên tục đổ xuống gây ảnh hưởng không ít đến vấn đề lưu thông trong thành phố TacomaTường trình tứ Tacoma/BUIPHU/VBMN