Cá Ngừ VN Vào Mỹ Tăng Đều

Báo Xã Luận ghi nhận rằng trong 3 quý đầu năm 2017, Mỹ vẫn tiếp tục là thị trường xuất cảng hàng đầu của các doanh nghiệp cá ngừ Việt Nam với giá trị xuất cảng sang thị trường này đạt 168,77 triệu USD, chiếm 39,3%, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm cá ngừ vằn chế biến và cá ngừ đóng hộp vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu cá ngừ nhập cảng của Mỹ. Năm 2017, xuất cảng cá ngừ đặt mục tiêu 524 triệu USD, tăng 8% so với 2016. 9 tháng đầu năm nay, xuất cảng cá ngừ đạt gần 430 triệu USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ, bình quân đạt 47,77 triệu USD/tháng.