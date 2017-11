Trump, Tập, Putin Tới VN

Trần KhảiVậy là Tổng Thống Donald Trump tới thăm Việt Nam. Không chỉ thế, cả Tổng Thống Nga Putin và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tới. Hiển nhiên, với ông kính truyền hình quốc tế, đây là chiến thắng lớn của nhà nước CSVN. Tất cả những chuyện nhân quyền đều gác qua một bên với ba nhà lãnh đaọ lớn nhất thế giới -- trong đó, CSVN có một đại ca bảo trợ là CSTQ còn cùng hung cực ác gấp vô số lần. Có nước nào dám bắt giam một người được Giải Nobel Hòa Bình không? Có ai dám bắt cóc Ban Thiền Lạt Ma không?Bởi vậy, chuyện nhân quyền VN là chuyện nhỏ... Chuyện phải nói dĩ nhiên là Bắc Hàn, là Biển Đông cũng chỉ là phụ, và có thể TT Trump cũng sẽ không nhắc tới, trong khi áp lực TQ và Nga dạy dô cậu nhóc họ Kim ở Băc Hàn.Theo lịch trình nhà nước phô biến trên trang Infonet, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 12/11. Ngay sau đó, ông Tập Cận Bình cũng có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/11.Thông cáo chính thức của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 12/11/2017.Cũng theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13/11/2017.Nghĩa là, Đảng CSVN đứng giữa hào quang thế giới.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận về: Cuộc gặp Trump-Duterte đầu tiên được ấn định ở Đà Nẵng.Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ lần đầu tiên gặp mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Việt Nam trong tuần này, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết hôm thứ Hai (6/11).Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Leo Herrera-Lim nói 2 nguyên thủ có thể sẽ gặp mặt tại bữa tiệc tối chào mừng các nhà lãnh đạo của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vào ngày thứ Tư, 8/11, tại Đà Nẵng.Nhà ngoại giao này cho biết còn có một số cơ hội khác để 2 vị tổng thống này gặp gỡ trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh APEC và cuộc gặp của các lãnh đạo APEC và ASEAN.VOA ghi lời Ông Lim nói có “hơn 50% cơ hội” diễn ra cuộc gặp mặt song phương hoặc một cuộc gặp pull-aside (kéo nhau ra bên lề) giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Duterte trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh trong 2 ngày 10 và 11/11.Hai vị nguyên thủ này sẽ tiếp tục có cơ hội gặp nhau sau APEC khi Tổng thống Mỹ tới Manila, Philippines, để dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), theo Bộ Ngoại giao Philippines.Mối đe dọa về an ninh và các vấn đề về kinh tế dự kiến sẽ được Tổng thống Mỹ và Philippines đề cập khi họ gặp nhau.Bản tin cũng ghi rằng bên cạnh cuộc gặp với Tổng thống Trump, Bộ Ngoại giao Philippines cũng đang dàn xếp cho các cuộc gặp mặt song phương khác cho tổng thống của họ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.Tổng thống Duterte đã từng nhắc đến 2 nhà lãnh đạo này là “những người bạn tốt” của ông và cho rằng sự ủng hộ của họ là những lý do để không phải lo lắng về sự ủng hộ nhạt dần của Mỹ đối với chính quyền của mình.Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận: Trung Quốc chạy thử tàu nạo vét hiện đại gây lo ngại về căng thẳng ở biển Đông.Trung Quốc hôm thứ sáu, ngày 3/11 đã cho chạy thử một tàu nạo vét mới được mô tả là một tàu hiện đại nhất thế giới trong việc nạo vét để bồi đắp đảo.Tàu mang tên Thiên Côn Hiệu có chiều dài 140 mét và rộng 28 mét được cho chạy có công suất nạo vét lên đến 6,000 mét khối đất trong vòng một giờ và có thể đào sâu tới 35 mét dưới đáy biển.Tàu do công ty Nạo vét Thiên Kinh của nhà nước nước Trung Quốc chế tạo và dự kiến sẽ được chính thức đưa vào sử dụng vào hè năm tới.Tàu được cho chạy thử ở vùng biển Khải Đông Thị, thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.Việc Trung Quốc cho chạy thử tàu nạo vét mới để thay thế chiếc tàu nạo vét cũ Cá Voi Trời (Tian Jing Hao) vốn được cùng chủ yếu cho việc xây lấp các đảo, bãi đá đang tranh chấp ở biển Đông do vậy cũng có thể gây lo ngại cho các nước trong khu vực.Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ hồi năm 2015, trong các năm từ 2013 trở lại đây Trung Quốc đã cấp tập tiến hành cải tạo, xây lấp các đảo nhân tạo tại biển Đông. Với các hoạt động nạo vét và cải tạo này, Trung Quốc đã mở rộng diện tích các đảo họ đang chiếm trong biển Đông lên khoảng 400 lần, tương đương 800 ha kể từ đầu năm 2014 tính đến khoảng giữa năm 2015.Nghĩa là, Trung Quốc sẽ nạo vét để xây thêm nhiều pháo đài ở Biển Đông?Bản tin RFI ghi nhận theo báo Pháp quốc: Le Figaro cho rằng «Tại châu Á, Trump triển khai 'chính sách ngoại giao cưỡng bức' đối phó với Kim». Ông Donald Trump không đơn độc công du châu Á. Mỹ triển khai cả một đạo quân hùng hậu hiếm thấy tháp tùng cùng tổng thống Mỹ. Trong suốt 10 ngày công du châu Á, ba tầu sân bay – Nimitz, Theodore Roosevelt và Ronald Reagan tiến hành tuần tra khu vực giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên.Ba tổ hợp tác chiến này huy động cả một đại hạm đội 17 tầu chiến, 200 chiến đấu cơ và chừng 20 000 binh sĩ. Theo nhận định của ông Jerry Hendrix, cựu đại tá Hải Quân và là nhà nghiên cứu tại Center For A New American Security, điều này cho thấy thông điệp được gởi đi, nếu không phải là chuẩn bị cho cuộc chiến thì chí ít cũng cho thấy một «chính sách ngoại giao cưỡng chế».Trong khi đó, bản tin BBC ghi nhận: Một nhà quan sát dự báo với BBC rằng chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "chỉ mang tính biểu tượng nhưng không hứa hẹn cải thiện tình hình ở Biển Đông."Hôm 6/11, trả lời BBC, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cao cấp về chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) ở Singapore, nói: "Nhìn chung thì chuyến thăm Việt Nam của ông Tập chỉ mang tính biểu tượng, thể hiện chuyện Việt Nam là nước đầu tiên ông đi thăm sau khi tái đắc cử.""Điều này là do sự trùng hợp về mặt thời gian APEC diễn ra sau khi Trung Quốc vừa kết thúc Đại hội Đảng 19, còn nếu APEC diễn ra ở thời điểm khác thì chưa chắc.""Tuy nhiên, cũng không thể bác bỏ ý nghĩa của chuyến thăm. Thời gian qua, giữa hai nước có những căng thẳng, Trung Quốc cũng muốn thúc đẩy quan hệ song phương với Việt Nam nhằm ngăn việc Hà Nội bị các kình địch như Mỹ, Nhật gia tăng ảnh hưởng."Hãy chờ xem... Ba ông lớn tới Đà Nẵng, sẽ nói gì, làm gì...