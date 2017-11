Google, Facebook Rời Bỏ VN?

HANOI -- Sau nhiều năm đẩy đuổi tàu cá Trung Quốc cứ vào biển Việt Nam đánh bắt cá... nhà nước CSVN đang suy tính mặt trận mới: sẽ đẩy đuổi các đại công ty Internet đang đưa những luồng thông tin quốc tế vào VN.Điểm đặc biệt, quan chức Cục trưởng Cục An toàn Thông tin (Bộ TT&TT) tuyên bố: ''Tôi không dùng mạng xã hội"...Báo Tuổi Trẻ nêu câu hỏi: Facebook, Google có 'bỏ' Việt Nam vì quy định đặt máy chủ?Bản tin báo này ghi rằng: Việc bảo đảm an toàn an ninh mạng quốc gia là tối cần thiết, nhưng buộc các đại gia như Google, Facebook đặt máy chủ tại Việt Nam lại trái với cam kết quốc tế.Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, cho rằng một số quy định trong Dự thảo Luật an ninh mạng chưa phù hợp về tính thống nhất với cam kết quốc tế của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế.Khoản 4, Điều 34 Dự thảo Luật An ninh mạng Việt Nam có quy định: "Các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam, có giấy phép hoạt động, đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...".Nếu không có Google, Facebook...Theo quy định này, tất cả các dịch vụ của nước ngoài đang cung cấp tại Việt Nam hiện nay như Google, Facebook, Viber, Skype, Gmail, Uber... buộc phải có giấy phép hoạt động, có cơ quan đại diện, có đặt máy chủ quản lý dữ liệu người dùng ở Việt Nam mới được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.Nếu quy định trong Dự thảo này được thông qua và trong trường hợp các doanh nghiệp lớn như Google, Facebook không tuân thủ, nhiều người cho rằng sẽ rất thiệt thòi cho sự phát triển của Internet nói riêng, kinh tế số Việt Nam nói chung, đặc biệt trong kỷ nguyên 4.0 hiện nay.Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Thanh Phi, chuyên gia marketing, cho rằng: "Nếu Việt Nam áp dụng luật này sẽ trở thành một rào cản, khiến người Việt không thể tiếp cận được những tiến bộ về mặt công nghệ truyền thông của thế giới".Theo ông Phi, các quốc gia phát triển không quan tâm đến việc dữ liệu được đặt ở đâu bởi đây là kỷ nguyên của "đám mây" (Cloud), họ chỉ quan tâm dữ liệu sẽ được sử dụng như thế nào.Trong khi đó, bà Bùi Việt Hiền Nhi, Phó ban truyền thông FPT Telecom, cho rằng việc yêu cầu xây dựng chi nhánh đại diện là điều hợp lý bởi điều này sẽ hỗ trợ tốt hơn trong việc kiểm soát và hạn chế tối đa những rủi ro về gian lận thương mại, an toàn thông tin.Một doanh nghiệp dù hoạt động trên bất kỳ quốc gia nào, nhưng "khai thác" nguồn lợi tại Việt Nam thì bắt buộc các doanh nghiệp nước ngoài vẫn phải tuân thủ theo những quy định của nước sở tại."Tuy nhiên, việc đưa máy chủ về Việt Nam là điều không hề đơn giản và chắc chắn ít nhận được sự đồng tình của các công ty nước ngoài. Tôi thấy rằng việc thắt chặt kiểm soát là điều cần thiết, nhưng cần cân nhắc tới đặc thù hoạt động của từng ngành hàng khác nhau để xây dựng những quy định phù hợp" - bà Nhi nhận định.Trong khi đó, bản tin TTV ghi lời Cục trưởng Cục An toàn Thông tin (Bộ TT&TT): ''Tôi không dùng mạng xã hội"...Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn Thông tin (ATTT) tại buổi tọa đàm “Chia sẻ Nghiên cứu sáng kiến về CNTT cơ bản và An toàn Internet tại Việt Nam” vào sáng 3/11, buổi tọa đàm đã thu hút sự tham gia của hơn 60 khách mời, là đại diện các cơ quan nhà nước, trường học và các tổ chức xã hội có liên quan.Bản tin TTV ghi lời Ông Nguyễn Thanh Hải chia sẻ: “Cá nhân tôi không dùng Facebook, Viber, Zalo, Youtube vì mấy thứ này rất đau đầu và mất thời gian. Tôi thường nói vui với bạn bè là dùng mấy thứ này suốt ngày cứ phải vào xem có ai nói gì mình hay không, rất nhức đầu. Mỗi người comment một tí thành ra phiền toái”.Theo Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), tỷ lệ người dùng Internet tại Việt Nam chiếm trên 53% tổng số dân số. Việt Nam hiện đang đứng vị trí thứ 16 trong số 20 quốc gia có số người sử dụng Internet nhiều nhất ở Châu Á và độ tuổi người sử dụng Internet đa phần là người trẻ (chiếm hơn 50% dân số).Ngoài ra, Việt Nam cũng đứng ở vị trí thứ 7 trên thế giới trong về số lượng người sử dụng mạng xã hội Facebook với khoảng 64 triệu người dùng mỗi tháng.Bởi vậy, cấm Google, Facebook...