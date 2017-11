Tôm VN Tăng Tốc Bơi Xa

Bản tin CafeF/Trí Thức Trẻ ghi rằng theo Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản (Vasep) cho biết, tôm Việt Nam bán sang 93 thị trường, tăng 8 thị trường so với cùng kỳ năm 2016.Với đà tăng trưởng trong quý II và quý III dự báo, tôm xuất cảng sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm 2017. Sau khi giảm trong quý I, xuất cảng tôm quý II và III tăng trưởng tốt, giá trị xuất cảng trong quý II tăng 52% so với quý I, xuất cảng trong quý III tăng 25% so với quý II, quý III tăng 90% so với quý I (mức tăng trưởng cao nhất trong số các quý III so với quý I từ năm 2014 đến nay).