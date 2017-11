Việc Làm: Lo Sa Thải Nhiều Hơn

HANOI -- Tình hình lao động Việt Nam đang gặp nhiêu nan đề: nhiều nữ công nhân khi tới 35 tuổi là bị công ty kiếm cớ đuổi, trong khi kỹ nghệ robot ngày càng tinh vie và lượng thất nghiệp dự kiến ngày càng tăng.Báo VnEconomy ghi nhận về một cuộc tranh luận nhiều chiều về tình trạng lao động nữ thất nghiệp sau tuổi 35.Hàng năm, số người từ 30 đến 40 tuổi phải kết thúc hợp đồng lao động tăng mạnh, trong đó chủ yếu là lao động nữ, theo thống kê có khoảng 600 đến 700 nghìn người/năm...Bản tin ghi về tranh luận trên Quốc hội, trong đó vào cuối phiên thảo luận sáng 31/10, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) nêu thực tế hàng năm, số người từ 30 đến 40 tuổi phải kết thúc hợp đồng lao động tăng mạnh, trong đó chủ yếu là lao động nữ, theo thống kê có khoảng 600 đến 700 nghìn người/năm.Ngay sau đó, với quyền tranh luận, đại biểu Lợi cho biết khi nghe báo cáo vấn đề này tại Thường vụ Quốc hội thì Ủy ban Về các vấn đề xã hội rất quan ngại và ông đã trực tiếp làm trưởng đoàn đi khảo sát 4 tỉnh: Cần Thơ, Tp.SG, Đồng Nai và Bắc Ninh.Ông Lợi khẳng định các doanh nghiệp rất mong muốn giữ lao động ở độ tuổi cao, có kinh nghiệm để làm việc. Nhưng có ba nguyên nhân đẩy lao động ra khỏi doanh nghiệp: một là hết hợp đồng lao động nhưng ở độ tuổi dưới 30. Hai là những người lao động nhảy việc, thấy doanh nghiệp này nhiều lương hơn doanh nghiệp đang làm nên nhảy sang, gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp thiếu lao động. Ba là vi phạm pháp luật lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động.Như vậy, tỷ lệ lao động đến tuổi 35 ở các doanh nghiệp nhìn chung chiếm tỷ lệ rất thấp, nữ càng thấp, ông Lợi cho biết.Bản tin cũng ghi rằng vào sáng 31/1, đại biểu Nguyễn Thị Như Ý (Đồng Nai) đã tranh luận với đại biểu Lợi về lý do chấm dứt hợp đồng lao động mà đại biểu Lợi cho rằng nguyên nhân là từ phía người lao động.Đại biểu Như Ý nói thực tế ở Đồng Nai cũng như các địa phương khác tỷ lệ lớn người lao động chấm dứt hợp đồng lao động từ phía người sử dụng lao động cũng rất nhiều. Bên cạnh lý do thay đổi công nghệ máy móc cơ cấu lại lực lượng lao động thì người sử dụng lao động cũng đã không muốn sử dụng lao động lớn tuổi làm việc nhiều năm vì họ phải trả lương cao, đóng bảo hiểm nhiều, có thể do mắt mờ, tay yếu nên năng suất lao động cũng kém hơn người trẻ.Việc chấm dứt hợp đồng lao động có thâm niên công tác từ 10-15 năm cho dù không trái với quy định của pháp luật lao động hay chưa đúng với quy định, theo đại biểu cũng đều rất đáng lo ngại.Trong khi đó, đại biểu Bùi Xuân Thống (Đồng Nai) cho rằng Chính phủ, Quốc hội cần chỉ đạo khảo sát này bởi tình trạng thất nghiệp ở độ tuổi sau 35 không phải chỉ do hết hợp đồng lao động.Đại biểu phân tích: hiện nay pháp luật lao động quy định là người lao động ký hợp động từ 1-3 năm, doanh nghiệp ký 2 lần thì không phạm luật. Lần thứ hai nếu ký 2 lần thì có nghĩa là 6 năm, lần thứ ba ký là phải ký không thời hạn và thường hết 6 năm doanh nghiệp sẽ dừng, người ta sẽ không ký tiếp, là do chi phí về tiền lương trả cao thêm như đại biểu Như Ý đã nói.Trong khi đó, bản tin VOV ghi nhận tình hình lo ngại cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu này -- khi robot ngày càng được các doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn, đồng nghĩa với việc lao động phổ thông sẽ thất nghiệp nhiều hơn.