Cảnh sát giữ an ninh một khu vực theo sau vụ nhiều người bị giết chết và bị thương tại New York hôm Thứ Ba sau khi một người lái xe hơi lao vào đường dành cho người đi bộ và lái xe đạp tại Lower Manhattan, theo cảnh sát cho biết. Chiếc xe hơi tiếp tục lao về hướng nam đụng một chiếc xe hơi khác. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn chết.Tin cho biết có ít nhất 6 người chết tại hiện trường và 2 người chết sau khi chở vào bệnh viện.Thị Trưởng New York gọi đây là hành động khủng bố.(Photo AFP/Getty Images)