Nhật Ký Biển Đông: Ô. Bush Cha Gặp Chuyện Không Vui

Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Mười ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:

Tình hình Hoa Kỳ :

-Yahoo News ngày 20/10/2017: “Với cuộc chiến A Phú Hãn tiến vào năm thứ 17 và quân đội Hoa Kỳ đã triển khai khắp thế giới để chống khủng bố, Thượng Viện tiến hành duyệt lại cuộc thảo luận ‘hậu 9/11’ về nơi nào, khi nào, bằng cách nào, tại sao và ai có thẩm quyền gửi binh sĩ tham chiến. Những câu hỏi này có tầm quan trọng và nó là hậu quả của cuộc phục kích giết chết bốn binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt Mỹ tại Niger vào ngày 4/10/2017. Ủy Ban Ngoại Giao của Thượng Viện cho biết hai Ô. Tillerson và Jim Mattis sẽ phải ra điều trần vào ngày 30/10/2017 về Quyền Cho Phép Xử Dụng Binh Lực ngày 18/9/2001. Nghị quyết này bật đèn xanh lục cho cuộc tấn công vào A Phú Hãn rồi sau đó được các tổng thống kế tiếp sử dụng để hợp thức hóa cho cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.”

- Reuters ngày 21/10/2017: “Hôm nay Tổng Thống Donald Trump đã cho phép mở lại hồ sơ đã được giữ bí mật lâu dài về cuộc ám sát Tổng Thống Kennedy Tháng 11,1963. Những hồ sơ này sẽ được mở cho tham khảo. Cả ngàn cuốn sách, bài báo, chương trình truyền hình và phim tài liệu về cuộc ám sát đã được trình chiếu hoặc phổ biến, nhưng đa số người dân Hoa Kỳ vẫn không tin vào những bằng chứng chính thức nói rằng Lee Harvey Oswald là sát thủ duy nhất.”

-Huffington Post ngày 24/10/2017: “Năm học sinh từ 15 tới 17 tuổi sẽ bị xét xử như người lớn với tội sát nhân về cái chết của một người đàn ông bị các cậu ném một cục đá qua rầm cầu (cầu vượt) của một xa lộ, làm ông ta tử thương. Anh Kennth Andrew 32 tuổi trên đường về nhà lúc ban đêm trên Xa Lộ 75 ở Vienna Township thì bị một cục đá nặng 5 pound ném vào kính trước trong lúc anh ngồi ghế bên cạnh tài xế và gây tử thương cho nạn nhân.”

Đây là kiểu trẻ con tinh nghịch, nhưng đâu ngờ lại gây tai nạn chết người. Ném đá trên xa lộ khi xe đang chạy là một hành động vô cùng nguy hiểm, có khi giết chết cả tài xế lẫn hành khách trên xe.

-The New York Post ngày 28/10/2017: “Kết quả của cuộc thăm dò mới nhất phổ biến ngày hôm nay cho thấy một con số khiến giật mình là 70% dân chúng Hoa Kỳ tin rằng đất nước đang chia rẽ dữ dội giống như thời Chiến Tranh Việt Nam.” Còn CBS Sacramento cho biết “71% dân chúng Hoa Kỳ nói rằng nền chính trị Hoa Kỳ xuống tới mức thấp nguy hiểm.” ( 71% Of Americans Say Politics Has Reached A Dangerous Low Point). Còn Ô. Bernie Sanders (cựu ứng cử viên tổng thống Đảng Dân Chủ) nói rằng chưa bao giờ người ta lại thù ghét nhau như bây giờ. Theo tôi, tình trạng thù ghét, chia rẽ trong dân chúng Hoa Kỳ là hậu quả của “hệ thống lưỡng đảng tranh hùng” đã “bơm” vào đầu óc dân chúng những tư tưởng ghét bỏ, hận thù, rồi dân chủ, tự do đi quá trớn và sự vô đạo đức của truyền thông khai thác mọi chuyện, thật có, giả có để kiếm tiền. Khi dân chủ, tự do đi quá trớn và chỉ vì quyền lợi của đảng, thì tranh luận về những vấn đề của đất nước lại biến thành những cuộc mạ ly, vu cáo, chụp mũ để triệt hạ nhau.

Tình hình thế giới :

-Washington Post ngày 19/10/2017: Vụ ám sát Kim Jong Nam tại Phi Trường Kuala Lumpur vừa được đưa ra tòa xét xử vào ngày 2/10/2017 nhưng phải đình lại và sẽ tái thẩm vào 24/10 vì nghỉ lễ và vì quan tòa và các luật sư sẽ tới Phi Trường Kuala Lumpur để xem xét hiện trường và bằng chứng. Nam Dương và Việt Nam đã mướn những luật sư thượng thặng để bào chữa cho Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah (người Nam Dương). Mười hai nhân chứng đã khai trình trước tòa. Nhân viên phi trường, cảnh sát và bác sĩ nói rằng Kim Jong Nam đã nói với họ rằng mặt ông ta bị bôi một chất lòng làm ông chóng mặt cùng những triệu chứng khác về sức khỏe , trước khi chết trên đường tới nhà thương. Công tố viên và an ninh phi trường đã cho chiếu lại đoạn thu hình trong đó Đoàn Thị Hương đã tiến tới phía sau Kim Jong Nam rồi chụp hai tay lên mặt ông ta. Còn cô Aiyah không thấy trên màn hình nhưng lại phát hiện cô này chạy về một hướng khác. Cả hai người đã vội vã chạy đi rửa tay mà các chuyên viên hóa chất nói là để rửa chất độc VX (bị Liên Hiệp Quốc cấm) rồi sau đó hai cô gặp riêng với hai người đàn ông mà người ta tin rằng đó là điệp viên Bắc Triều Tiên. Cô Đoàn Thị Hương và cô Siti Aisyah đểu không nhận tội tại phiên tòa ngày 2/10/2017. Luật sư biện hộ cho Aiyah nói rằng, “Cho đến bây giờ, không có nhiều bằng chứng cáo buộc Aisyah. Theo các băng thu hình chiếu lại tại tòa, tôi không thấy cô ta bôi cái gì lên mặt nạn nhân. Người ta chỉ nhìn thấy cô ta vội vã quay đi. Cho dù hóa chất VX được tìm thấy trên áo của cô nhưng chiếc áo không có dấu vết DNA của cô. Đây chỉ là những bằng cớ do suy diễn (circumstantial evidence). Công tố viên phải đưa ra bằng cớ xác thực chứ không phải nghi ngờ. Còn LS. Hisyam Teh Poh Teik, 64 tuổi, được Việt Nam thuê mướn, ông này rất kinh nghiệm trong tất cả những vụ án hình sự, đã nói rằng, “Không có gì ngạc nhiên. Chúng tôi biết lời cáo buộc của biện lý; chúng tôi biết về những bằng chứng mà họ có. Chúng tôi có lời đối đáp; chúng tôi có câu trả lời về tất cả những bằng chứng mà họ đã viện dẫn.”

Theo các giới chức am hiểu tư pháp Mã Lai, nếu xác định có tội, hai cô Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sẽ bị án tử hình treo cổ. Đây là một vụ án hình sự vô cùng phức tạp vì liên hệ tới chính trị quốc tế. Các điệp viên chủ động thì cao chạy xa bay. Còn các “con nai vàng ngơ ngác hay quá tinh ma, liều lĩnh” thực hiện kế hoạch thì kẹt lại. Theo tôi có thể sẽ là một bản án tử hình, một bản án chung thân. Bởi vì nếu tuyên án nhẹ sẽ là một tiền lệ để các tổ chức khủng bố quốc tế hoặc các thế lực đen tối thực hiện các vụ ám sát chính trị “giống hệt như vậy” rồi ra trước tòa khai, “Em không biết gì hết. Em tưởng đây là một vụ thực tập để đóng phim”. Dĩ nhiên là các luật sư phải tận tình bào chữa cho thân chủ của mình. Nhưng câu hỏi khó trả lời là, “Nếu đây là cuộc thực tập để đóng phim” tại sao không dùng “các diễn viên của hãng phim chính mình” mà lại dùng một người xa lạ trước đó và sau này là Ô. Kim Jong Nam? Nếu thực sự đây chỉ là thực tập đóng phim vui vui, thì cô Đoàn Thị Hương và cô Siti Aisyah sau khi “đóng phim xong”, sẽ đứng lại, tươi cười xin lỗi Ô. Kim Jong Nam rồi nhận lời phiền trách. Tại sao phải hối hả bỏ đi vào phòng vệ sinh để rửa tay? Với những bằng chứng đó, rõ ràng đây là một cuộc ám sát hết sức táo bạo, có tập luyện và hướng dẫn kỹ càng chứ không phải là sự đùa rỡn vui chơi.

Tội nghiệp hai cô gái! Vì nghèo nên phải bỏ nhà, lưu lạc xứ người để kiếm sống, thiếu hiểu biết hay quá liều lĩnh, quá ham tiền để làm một việc không ngờ đó là một âm mưu tối độc để ám sát đối thủ chính trị. Tôi không biết thủ tục của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế là Mã Lai có thể xin án lệnh truy tố Kim Jong Un hoặc gíam đốc tình báo Bắc Triều Tiên được không?

-Yahoo News UK ngày 23/10/2017: Từ 1991 tới nay, lần đầu tiên Mỹ chuẩn bị cho máy bay ném bom chiến lược B-52 có mang bom nguyên tử ứng trực 24/24 giờ do tình hình căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Vậy nếu chiến tranh nổ ra sẽ là “trải thảm bom nguyên tử” mà các nhà nghiên cứu quân sự cho biết khoảng vài triệu người sẽ chết, chứ không phải chỉ bỏ hai trái như ở Hiroshima và Nagasaki.

-AP ngày 28/10/2017: “Tây Ban Nha tiến hành trực tiếp kiểm soát vùng Catalonia vào ngày hôm nay, ban hành giấp tờ dẹp bỏ hệ thống chính quyền đòi ly khai sau khi vùng giàu có nhất của đất nước nằm ở phía đông bắc này tuyên bố độc lập. Tuy vậy chưa có dấu hiệu là các giới chức Catalonia sẽ tuân theo lệnh này hoặc sẽ chống lại và từ đó đẩy khu vực vào hỗn loạn kéo dài đã hơn một tháng. Tổng thống Catalonia của chính quyền ly khai kêu gọi dân chúng ôn hòa chống lại sự áp đặt cai trị trực tiếp, một sự bác bỏ không rõ rệt lắm việc giải tán chính quyền bởi lệnh của trung ương.”

Ngày 18/9/2014, xứ Scotland trưng cầu dân ý tách rời khỏi Vương Quốc Anh nhưng thất bại với 55.3% chống và 44.7% thuận. Nhưng ngày nay Catalonia thành công trong việc trưng cầu dân ý nhưng đang phải đối đầu với sự phản kháng dữ dội của chính quyền trung ương. Đúng là đạo trời “hết hợp rồi lại tan”, biến dịch từng giây từng phút theo Luật Vô Thường.

-The Independent ngày 28/10/2017: “Trong chuyến viếng thăm Vùng Phi Quân Sự của Bán Đảo Triều Tiên, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis nói rằng Hoa Kỳ sẽ sẽ làm hết sức mình để giải quyết cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn với Bắc Hàn nhưng chỉ rõ sự khiêu kích vẫn tiếp tục cho dù Bình Nhưỡng đã nhận được sự cảnh cáo của Hội Đồng Bảo An LHQ là phải chấm dứt hành động này. Bất cứ việc sử dụng vũ khí nguyên tử nào của Bắc Triều Tiên sẽ bị đánh trả ồ ạt, hữu hiệu và áp đảo .

-Business Insider ngày 30/10/2017: “Các kỹ sư Trung Quốc đang hoạch định xây một đường ống ngầm dài 1000 cây số dẫn nước từ Tây Tạng tới Tân Cương để biến sa mạc này thành ốc đảo. Hầm ngầm có thể là dài nhất thế giới, nó rút nước từ Sông Brahmaputra lớn nhất của Ấn Độ . Tuy nhiên dự án gặp phải một số mặt không hay về tài chính, môi trường và chính trị. Các kỹ sư Trung Hoa đang thí nghiệm những kỹ thuật để xây thủy đạo ngầm dẫn nước này.” Theo tôi nghĩ, sở dĩ phải xây thủy đạo ngầm là vị nếu xây các con kênh, qua sa mạc nóng bỏng, nước sẽ bốc hơi làm dòng sông khô cạn mà khu vực cần nước lại không có. Không biết phản ứng của Ấn Độ như thế nào.

Tình hình Trung Đông :

-Reuters ngày 17/10/2017: “Lực Lượng Syria Dân Chủ do Hoa Kỳ hỗ trợ nói rằng họ đã đánh bại Nhà Nước Hồi Giáo ở Raqqa là thủ đô trong thực tế của lực lượng này. Họ trương cờ tại khu căn cứ địa của Nhà Nước Hồi Giáo sau bốn tháng giao tranh.” Thế nhưng theo The Independent ngày 22/10/2017, liên minh do Hoa Kỳ cầm đầu đã xóa Thành Phố Raqqa khỏi mặt đất bằng những trận trải thảm bom giống như Hoa Kỳ và Anh đã oanh tạc Thành Phố Dresden trong Đệ Nhị Thế Chiến. Bộ Quốc Phòng Nga buộc phải liên tục phủ nhận các cáo buộc của các nhóm nhân quyền và các chính trị gia Tây Phương về việc ném bom bừa bãi vào dân thường, nói rằng Tây Phương hối hả viện trợ tài chính cho Raqqa để che dấu bằng chứng phạm tội của họ. Trung Tướng Igor Konashenkov- phát ngôn viên chính của Bộ Quốc Phòng Nga nói rằng khoảng 200,000 dân sống ở Raqqa, nay chỉ còn hơn 45,000.” Hiện nay phe phiến quân Kurds và quân chính phủ hối hả chiếm giữ các khu dầu hỏa khi lực lượng Nhà Nước Hồi Giáo tháo chạy khỏi vùng này.

-Miami Herald ngày 18/10/2017: “Thiếu Tướng Issam Xahreddine chỉ huy quân đội Syria đã tử thương trong cuộc hành quân chống lại Nhà Nước Hồi Giáo tại phía đông của Tỉnh Deir el-Zour.”

-AP ngày 23/10/2017: “Tại Căn Cứ Không Quân Bagram, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Tillerson nói rằng có chỗ cho thành phần ôn hòa của Taliban trong chính phủ A Phú Hãn khi nào họ từ bỏ bạo lực, khủng bố và cam kết tiến tới sự ổn định. Ô. Tillerson cũng đưa ra lời tuyên bố thẳng thừng với Hồi Quốc (Pakistan) và nhấn mạnh rằng Islamabad phải có hành động mạnh mẽ chống lại các nhóm khủng bố đã có nơi ẩn náu an toàn tại vùng biên giới với A Phú Hãn.” Theo AFP ngày 24/10/2017, “Ngoại Trưởng Tillerson đã được tiếp đón một cách lạnh lùng trong chuyến thăm viếng Hồi Quốc vào ngày 23/10/2017 sau khi Hoa Thịnh Đốn cao giọng tố cáo Islamabad dung chứa các chiến binh Taliban.

Từ ngày Hoa Kỳ tiến công lật độ chế độ Taliban năm 2001, Hồi Quốc ở vào thế kẹt. Nếu theo lời yêu cầu của Hoa Kỳ, mở những cuộc tấn công để tiêu diệt nhóm Taliban ẩn náu tại vùng biên giới thì chẳng được gì mà lại gây bất bình với các nhóm quá khích chống Mỹ ở trong nước và tạo ra những cuộc đánh bom tự sát khiến đất nước tan nát. Còn ngược lại thì lại bị Mỹ o ép đòi cắt viện trợ quân sự. Đúng là “tai bay vạ gió”.

-The Telegraph ngày 26/10/2017: “Thủ tướng Iraq đã bác bỏ đề nghị của lãnh tụ người Kurd là

sẽ “phong tỏa/giữ đó” kế hoạch đòi độc lập và ra lệnh quân đội tiến sâu hơn nữa vào khu vực của người Kurd. Thủ Tướng Haider al-Abadi nói rằng chính quyền trung ương chỉ chấp nhận việc hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý và sẽ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ với sự chính xác cao độ.” Theo UPI ngày 27/10/2017, liên minh Iraq do Hoa Kỳ hỗ trợ và lực lượng người Kurd đã đồng ý ngưng bắn vào ngày hôm nay sau hơn một tuần lễ giao tranh ở khh vực người Kurd khiến gây thương vong lớn cho cả hai bên.” Tin mới nhất cho biết Tổng Thống Masoud Barzani của người Kurd đã tuyên bố từ chức sau cuộc bầu phiếu tuyên bố độc lập vì những hậu quả rất phức tạp của nó.

Tình hình Biển Đông :

-Reuters ngày 18/10/2017: “Bộ Điều Tra Đặc Biệt cho hay, con trai duy nhất của cựu thủ tướng Thái Lan đang sống lưu vong Thaksin Shinawatra vừa bị truy tố về tội rửa tiền. Panthongtae Shinawatra bị cáo buộc là đã nhận 10 triệu bạt (300,000 Mỹ Kim) vào năm 2004 liên quan đến một vụ tham nhũng 9.9 triệt bạt trong một vụ cho vay trá hình mới đây của ngân hàng chính phủ Krungthai Bank khi cha cậu còn làm thủ tướng. Phó phát ngôn viên của Bộ Điều Tra Đặc Biệt Thái Lan cho hay Panthongtae Shinawatra đã trình diện vào ngày 17/10/2017 nhưng đã được ra về vì chưa có trát câu lưu của tòa án.”

Đây là chuyện làm sáng tỏ công lý hay âm mưu triệt hạ gia đình người Thái gốc Hoa Shinawatra? Bố làm thủ tướng thì con trai là “thái tử”, vợ là “hoàng hậu”, em vợ trở thành “cậu”, em gái là “công chúa”,” nói gì mà thiên hạ không nghe? Cho nên có thể đã giả vờ vay để ngân hàng “cúng” tiền cho cậu? Ô hô! Ở đâu thì cũng thế. Muôn đời quyền đẻ ra tiền cho nên người ta tranh đoạt, giết nhau nắm quyền là vậy.

Nhìn khuôn mặt Panthongtae thì rõ ràng “cậu” là người Tàu chứ chẳng có nét gì Thái Lan cả. Trước 1975 tại Miền Nam đã có một số Hoa Kiều đắc cử nghị viên, chỉ vài năm nữa thôi, nếu bầu cử thì Đô Trưởng Sài Gòn sẽ lọt vào tay Ba Tàu vì Ba Tàu mắm giữ hết huyết mạch kinh tế của Miền Nam như thóc, gạo, xi-măng, đường sữa, sắt thép và hầu hết các hàng nhập cảng. Chúng ta còn nhớ vụ Chim Cút, Ba Tàu Chợ Lớn đã làm dân Miền Nam điêu đứng. Ba Tàu Chợ Lớn (ngày nay gọi là Trung Quốc) là thảm họa cho dân tộc Việt Nam trên mọi phương diện. Ba Tàu Chợ Lớn cũng giống như Do Thái trên đất Mỹ. Chuyện trên cho thấy đây là dấu hiệu cáo chung của Hoa Kiều khống chế nền chính trị, nhưng nền kinh tế thì muôn đời Ba Tàu vẫn cưỡi lên đầu lên cổ dân tộc Thái Lan.

-AP ngày 20/10/2017: “Theo thông báo của Phó/Chuẩn Đô Đốc Admiral E. Mikhailov- tư lệnh lực lượng đặc nhiệm, ba tàu chiến Nga đã tới Phi Luật Tân vào ngày hôm nay và hai chiếc nữa đang tới để chuyển giao thiết bị quân sự tặng cho đất nước, với chuyến thăm viếng thứ ba dưới thời Tổng Thống Duterte- người đã cam kết một chính sách ngoại giao đa phương tách rời khỏi Hoa Kỳ và hướng tới Trung Hoa và Nga. Ba chiến hạm săn tàu ngầm đậu tại Manila, đúng lúc cho chuyến thăm viếng của Bộ Trưởng Quốc Phòng Sergi Shoigu. Hai tàu chiến sẽ tới Cảng Subic Bay – tây bắc Manila vào ngày 21/10/2017 để chuyển giao thiết bị quân sự. Ô. Shoigu sẽ tham dự cuộc hội thảo cấp bộ trưởng về quốc phòng Đông Nam Á với các bộ trưởng khác trong đó có Hoa Kỳ, Nga và Trung Hoa.” Theo các nguồn tin, Nga đã viện trợ cho Phi Luật Tân 5000 khẩu súng AK-47 cả triệu viên đạn và 20 quân xa.

Cách đây khoảng 10 năm, nếu ai nói tới chuyện tàu chiến Nga sẽ thăm Phi Luật Tân – một căn cứ chiến lược của Mỹ ở Đông Nam Á và tặng (viện trợ) thiết bị quận sự cho đất nước này thì có thể bị gán cho mắc bệnh tâm thần hoặc có tư tưởng “chống Mỹ”. Thế nhưng tình hình thế giới đổi thay nhanh quá. Chính sự trỗi dậy của Hoa Lục kèm theo sức mạnh về quân sự, kinh tế và tài chính đã làm thay đổi bối cảnh chính trị thế giới, đặc biệt là Đông Nam Á. Thế nhưng phần lớn các chính trị gia Hoa Kỳ chưa ý thức được điều này và ung dung tưởng mình vẫn là “bá chủ thế giới” sau sự xụp đổ của Liên Bang Sô-viết năm 1991. Hoa Kỳ phải thay đổi chính sách đối ngoại như thế nào? Chúng ta chờ xem Ô. Trump trong chuyến thăm Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Trung Hoa, Phi Luật Tân và Việt Nam vào Tháng 11 tới đây sẽ nói gì. Thế nhưng vào giờ chót, Ô. Trump đã hủy bỏ chuyến viếng thăm Phi Luật Tân và không tham dự Thượng Đỉnh Đông Á.

-UPI ngày 20/10/2017: “Việt Nam vừa trục xuất đại diện Công Ty Wonyang Shipping của Bắc Triều Tiên và từ chối cấp nhập cảnh cho 20 nhân công của North Korean IT. Đây là một hành động chứng tỏ Việt Nam không hài lòng với Bình Nhưỡng. Việt Nam tiếp tục xa lánh những nhân công Bắc Triều Tiên -có thể là những người kiếm tiền cho chế độ của Kim Jong Un. Hãng thông tấn Yonhap cho biết Ô. Lee Hyuk- đại sứ Nam Triều Tiên tại Hà Nội nói rằng Ô. Kim Yong Su- người đứng đầu của chi nhánh Wonyang kiểm soát bởi Ocean Maritime Management đã rời Việt Nam vào Tháng Bảy. Giới chức Bắc Triều Tiên phải rời Việt Nam sau khi bộ tham mưu của Ô. Trump đưa vào “danh sách đen” một đơn vị và 11 cá nhân Bắc Triều Tiên.”

-CNN ngày 22/10/2017: “Tướng chỉ huy quân đội Nam Dương đã không được phép nhập cảnh vào Mỹ cho dù có lời mời của Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ Joseph Dunford tới Hoa Thịnh Đốn để tham dự cuộc hội thảo vào ngày 23 và 24/10/2017 về việc chống lại các thành phần cực đoan tại Nam Dương. Tướng Nurmantyo và vợ đã lên phi cơ Emirates dự trù tới Hoa Thịnh Đốn vào ngày 21/10/2017. Thế nhưng khi máy bay đã cất, cánh phái đoàn Nam Dương nhận được thông báo của cơ quan Bảo Vệ Biên Giới và Quan Thuế Hoa Kỳ là họ không được phép vào Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nam Dương nói rằng họ đang làm việc để có lời giải thích từ chính phủ Hoa Kỳ.”

Không biết ông tướng tư lệnh quân đội Nam Dương này có chuyện gì đây? Người ta đã lên phi cơ mới loan báo không cho vào, như thế làm mất mặt người ta. Điều này cũng chứng tỏ rằng bộ quốc phòng và bộ ngoại giao chống lại nhau. Bộ quốc phòng mời còn bộ ngoại giao thì bác. Các quốc gia khác nên học bài học là, khi bộ quốc phòng Mỹ mời qua, cũng nên hỏi bộ ngoại giao Mỹ trước là quý ông có chấp nhận cho chúng tôi vào không? Chưa biết bang giao Mỹ-Nam Dương có bị tổn thương vì vụ này hay không? Tin tức mới nhất cho biết phó đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Dương đã có cuộc họp với ngoại trưởng Nam Dương và tòa đại sứ Hoa Kỳ nói rằng đó là điều đáng tiếc, ngỏ lời xin lỗi và rằng không có “vấn đề” gì với Tướng Nurmantyo. Ông này vẫn có thể vào Hoa Kỳ. Thế nhưng Ngoại Trưởng Nam Dương Marsudi nói rằng Nam Dương vẫn cần sự sáng tỏ về vụ này. Phát ngôn viên bộ ngoại giaoNam Dương nói rằng bang giao Hoa Kỳ và Nam Dương tùy thuộc vào lời giải thích của Hoa Thịnh Đốn.

Đúng vậy, khi đã mời người ta vào rồi lại cấm thì phải có lý do. Ông tướng này tham nhũng, vi phạm nhân quyền, buôn lậu ma túy hay liên hệ với quân khủng bố Hồi Giáo, hay có lập trường nguy hại cho Hoa Kỳ thì phải nói ra. Đã dám cấm thì dám nói. Phải như vậy chứ. Ngoài ra lại nói rằng ông tướng này có thể vào Hoa Kỳ. Một người dân thường xin nhập cảnh (visa) vào Mỹ làm như thế thì được. Còn ông tướng đại diện cho quân đội một quốc gia thì …còn mặt mũi nào vào Mỹ nữa? Hoa Kỳ nổi tiếng khôn khéo và tinh tế trong ngành ngoại giao, tại sao có chuyện lạ như vậy?

-PHID ( Worldwide Human Rights Movement ) ngày 23/10/2017: “Một số phong trào dân quyền, nhân quyền và báo chí trên thế giới đã gửi một thỉnh nguyện thư tới Tổng Thư Ký LHQ. António Guterres cùng Tổng Thống Pháp Macron và Tổng Thống Nam Dương Joko Widodo là đại diện hai quốc gia đồng chủ tọa Hội Nghị Ba Lê về Căm Bốt năm 1991 yêu cầu tái triệu tập lại hội nghị với lý do chính phủ Căm Bốt đã hủy bỏ nền dân chủ.” ( Request to reconvene the Paris Conference on Cambodia, in light of the Cambodian government’s dismantling of democracy ). Hội nghị này cũng chính thức kết thúc cuộc chiến Việt –Miên (Khmer Đỏ) và Việt Nam rút quân ra khỏi Căm Bốt.

Đây chỉ là hàng động tạo áp lực lên Ô. Hun Sen về việc loại trừ đảng đối lập ra khỏi chính trường chứ không một quốc gia nào rảnh rỗi đứng ra làm chuyện này. Lịch sử chứng tỏ rằng nhiều thỏa hiệp quốc tế được long trọng ký kết nhưng sau đó chẳng ai tôn trọng cả. Chẳng hạn Hội Nghị Genève 1954 ký kết sau khi Thực Dân Pháp thua ở Điện Biên Phủ quy định rằng Vĩ Tuyến 17 chỉ là ranh giới quân sự ngừng bắn chứ không phải ranh giới phân chia hai quốc gia. Nhưng rồi hai quốc gia được thành lập trong lòng một dân tộc. Rồi cũng theo thỏa hiệp này, dưới sự giám sát quốc tế, một cuộc bầu cử thống nhất hai miền sẽ được tổ chức vào năm 1956. Nhưng cuối cùng cuộc bẩu cử chẳng bao giờ có. Và cũng chẳng thấy bất cứ thành viên nào ký vào thỏa hiệp yêu cầu phải tái triệu tập hội nghị cả. Rồi Hội Nghị Paris 1973 do Mỹ dàn xếp quy định quân đội ngoại nhập sẽ rút hết. Miền Nam sẽ có ”Chính Phủ Ba Thành Phần” gồm VNCH, Thành Phần Thứ Ba và Mặt Trận GPMN để tổ chức bầu cử theo tinh thần dân tộc tự quyết. Thế nhưng Miền Bắc đã dùng giải pháp quân sự và Miền Nam xụp đổ. Lúc ấy tình hình còn nóng hổi, nhưng chúng ta cũng không thấy Mỹ yêu cầu tái triệu tập Hội Nghị Paris để đẩy quân đội Miền Bắc về bên kia Vĩ Tuyến 17 và tái lập chính phủ VNCH rồi từ đó thành lập Chính Phủ Ba Thành Phần.

Gần đây nhất Thỏa Hiệp Khí Hậu Paris được Ô. Obama long trọng ký kết cùng với LHQ và 168 quốc gia đã phê chuẩn, Ô. Trump lên xóa một cái rẹc. Rồi Thỏa Hiệp Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ (NAFTA), TTP cũng cùng chung số phận. Rồi đây Thỏa Hiệp Hạt Nhân Ba Tư do Ô. Obama ký kết cùng với năm cường quốc Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc có thể sẽ ra ma. Vậy thì các thỏa hiệp quốc tế trông ghê gớm như thế nhưng nhiều khi nó chỉ là “ một thủ thuật ” ký kết để đạt mục tiêu nào đó , sau đó thì sẽ trở thành mớ giấy lộn. Nhất là đối với Hoa Kỳ, ông tổng thống trước ký, ông sau thuộc đảng khác, có thể sẽ khai tử hoặc không công nhận. Các thỏa hiệp quốc tế nhiều khi giống như một “ canh bạc ” ở một sòng bài. Sau khi canh bạc đã tàn, kẻ ăn, người thua, kẻ huề vốn đã “ tan hàng ” làm sao có thể quy tụ trở lại giống hệt như trước được?

-The Washington Post ngày 24/10/2017: “Lãnh đạo hơn một chục quốc gia sẽ gặp nhau tại Thượng Đỉnh Đông Á tại Phi Luật Tân ngày 14 Tháng 11 (cho dù đã loan báo tham dự) nhưng cuối cùng Tổng Thống Donald Trump sẽ không tới đó trước một ngày. Đây là dấu hiệu xấu gửi tới khu vực và nó có thể làm suy giảm toàn thể mục đích của chuyến Á Du của ông khiến phải đặt câu hỏi về vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ ở trong vùng. Nhiều viên chức trong bộ tham mưu của Ô. Trump cho biết đã có cuộc thảo luận rất lâu về hội nghị thượng đỉnh này, nhưng các viên chức thân cận với Ô. Trump lo ngại rằng tổng thống không muốn lưu lại một thời gian dài ở trong vùng khiến có thể trở nên cau có bực bội rồi có hành động không lường trước được hay phi ngoại giao.”

(Leaders of more than a dozen countries will meet for a major summit in the Philippines in mid-November, but President Trump won’t be there. He is planning to skip it and leave the Philippines the day before. It’s a bad signal to send to the region, and it could undermine the overall goal of his Asia tour by calling American regional leadership into question…. Multiple administration officials told me there was a lengthy debate inside the Trump administration about the summit, but officials close to Trump were concerned the president did not want to stay in the region for so long and worried he could get cranky, leading to unpredictable or undiplomatic behavior.”

Tin tức lộ ra cho thấy Ô. Trump tính tình bồn chồn, nóng nảy và không trầm tĩnh. Theo các bậc tôn sư về Tướng Học, muốn sự nghiệp bền vững thì không gì bằng “Thần và Khí” tức luôn luôn trầm tĩnh, khuôn mặt thản nhiên trước nguy biến, thách thức, hành động có suy tính mà kẻ thù không lường trước được. Cái “uy” và “thần-khí “ của người lãnh đạo không phải là chức vụ, mà là chịu đựng được những phiên họp căng thẳng, kéo dài mà không mệt mỏi, cau có. Xin nhớ, lãnh đạo là “ họp ” ,“ tham mưu ” (bày mưu tính kế) suy nghĩ rồi ra lệnh . Lãnh đạo không phải làm gì cả.

-Yahoo News ngày 26/10/2017:”Hải Quân Hoa Kỳ, lần đầu tiên trong khoảng mười năm, đã phái ba HKMH và ba tàu chiến trang bị nhiều loại hỏa tiễn khác nhau tới Tây Thái Bình Dương (Biển Đông) giữa lúc căng thẳng với Bắc Triều Tiên gia tăng khi Tổng Thống Donald Trump chuẩn bị chuyến công du Á Châu.”

Có thể đây chỉ là biện pháp bảo vệ an ninh cho Ô. Trump vì các quốc gia mà Ô. Trump thăm viếng nằm trong tầm bắn của hỏa tiễn Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên theo tôi, rồi mọi chuyện rồi bình yên vì Bắc Triều Tiên sẽ “tự sát” nếu làm như vậy.

-AP ngày 29/10/2017: “Cả ngàn người trong đó có các nhà sư đã tuần hành ở Thủ Đô Ngưỡng Quang để ủng hộ quân đội đang bị chỉ trích nặng nề vì cuộc bạo động khiến 600,000 người Hồi Giáo Rohingya phải trốn chạy qua Bangladesh. Những người biểu tình nói rằng chỉ có quân đội mạnh mới bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ quốc gia.” Tin mới nhất cho biết Hoa Kỳ đã rút đơn vị trợ giúp quân sự ra khỏi Miến Điện, hủy bỏ miễn nhập cảnh cho các viên chức quân sự và đang suy tính ban hành lệnh cấm vận kinh tế.”

Nhận Định :

Trong hai tuần lễ vừa qua, nước Mỹ ồn lên với chuyện không sao tưởng tượng được. Theo CBS News ngày 25/10/2017, “Nữ diễn viên truyền hình Heather Lind đã tố cáo Tổng Thống George H.W. Bush (Bush Cha) sờ vào người cô ta ở phía sau (vào mông) và nói đùa tục tĩu khi cô này đứng bên cạnh để chụp hình chung với vị cựu tổng thống đã 93 tuổi. Ngày 25/10/2017 tạp chí People lại cho biết, cô Jordana Grolnick nữ diễn viên ở Nữu Ước tố cáo Ô. Bush Cha trước đây cũng đã sờ vào mông cô trong lúc chụp hình chung. Cô còn nói rằng, các diễn viên khác đã cảnh cáo rằng Ô. Bush Cha nổi tiếng (reputation) chụp bóp (groping) khi chụp hình chung với các cô gái nhưng cô không tin. (She said other actors had warned her that Bush had a “reputation” for groping during photo-ops, but she didn’t take it seriously.) Rồi theo The Hill, cô Amanda Staples cựu ứng cử viên thượng viện Tiểu Bang Main thuộc Đảng Cộng Hòa cũng tố cáo Ô. Bush Cha chạm vào người cô một cách không đứng đắn. Cô là người thứ tư cáo buộc vị cựu tổng thống này quấy rối tình dục.

Phát ngôn viên của Ô. George H.W. Bush nói rằng Tổng Thống Bush không bao giờ và trong bất cứ trường hợp nào lại gây buồn phiền cho ai và thành thực xin lỗi nếu lời khôi hài xúc phạm đến cô Heather Lind. Ngoài ra, tổng thống đã phải ngồi xe lăn trong suốt 5 năm qua. Vì vậy tay ông ấy luôn nằm ngang hông những người đang chụp hình chung. Để người đối diện thấy thoải mái, ông ấy thường hay bông đùa. Và thỉnh thoảng, ông ấy vỗ vào phần sau của phụ nữ trong cử chỉ thân thiện. Một vài người cho rằng điều này vô hại, một vài người khác thì cho rằng nó không đứng đắn.

Hiện nay vấn nạn sờ mó, sàm sỡ, bốc hốt, mè nheo, xâm phạm phẩm giá phụ nữ đang là chuyện lớn của nước Mỹ. Đụng chạm vào thì tán gia bại sản, đền bù cỡ 20 triệu đô-la như chơi. Có nhiều bà, nhiều cô, dù chuyện xảy ra đã 30, 40 chục năm, đợi đến lúc ông này ra ứng cử tổng thống, dân biểu, thượng nghị sĩ hay được đề bạt vào chức vụ bộ trưởng, tối cao pháp viện….mới nhảy ra tố. Thật “độc hơn vịt Xiêm lai”. Ngoài ra nói chuyện khôi hài, nói đùa, tưởng dễ mà khó. Lơ lơ chạm tự ái hay xúc phạm người ta không biết chừng. Một lời nói đùa không đúng nơi đúng chỗ có thể gây ẩu đả ngay lập tức. Cho nên người khôn ngoan là “không bao giờ nói đùa”, nhất là đối với các bà, các cô. Rờ vào mông, vào đùi một người đàn bà, cũng không thể nói đó là cử chỉ thân thiện. Ô. Bush Cha đã 93 tuổi rồi, xuất hiện trước công chúng làm chi? Chụp hình với các cô đào, diễn viên để làm chi? Ở tuổi này khó lòng kiếm soát hành động, cử chỉ và lời nói có thể đã rất lẩm cẩm rồi. Tốt hơn là ở nhà đọc kinh cầu nguyện, vui chơi với cháu nội, cháu ngoại hoặc tham dự một khóa Thiền Tỉnh Thức (Mindfullnes Jen) để chờ “ra đi” trong thanh thản.

Ngày xưa các cụ Việt Nam như Nguyễn Công Trứ, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, La Sơn Phu

Tử sau khi đã “công thành danh toại” đều lui về ở ẩn, vui thú điền viên không màng thế sự nữa, ngoại trừ khi có đại sự được vua vấn hỏi thì mới xuất hiện. Ngày nay, các tổng thống Hoa Kỳ sau khi hết nhiệm kỳ thường đi khắp nơi diễn thuyết để kiếm tiền. Chẳng hạn như Ô. Obama và Ô. Bill Clinton một lần diễn thuyết được trả 400,000 Mỹ Kim, rồi lập “Foundation” như Clinton Foundation, xây thư viện riêng, viết hồi ký. Các tập đoàn tư bản, các người được “thi ân bố đức” trong thời kỳ mình còn làm tổng thống đua nhau mua sách có khi lên tới bạc triệu, rồi cúng vào các “Foundation” một hình thức trả ơn vì đã được ban thưởng ân huệ, cất nhắc, đề bạt vào các chức vụ quan trọng hay các khế ước béo bở. Ôi tình đời! Tình đời muốn đẹp cũng phải được xây đắp bằng tiền! Trong khi đó Vua Trần Nhân Tông sau ba lần đánh thắng quân Mông Cổ đã nhường ngôi lại cho con, lên núi Yên Tử thành lập Thiền Phái Trúc Lâm rồi Ngài chống gậy trúc đi khắp nơi thuyết giảng đạo lý cho dân.

Tuy nhiên nói một cách công bằng và theo tinh thần của Bát Nhã thì “không có cái gì đúng, không có cái gì sai”. Tất cả tùy thuộc vào khu vực địa lý mà mình sinh sống. Đông Phương “trọng nghĩa kinh tài”. Còn Tây Phường, nếu nghèo mạt rệp, dù nổi danh cách mấy, dù đạo đức cách mấy cũng bị người ta khinh thường. Ở Tây Phương sự thành công phải được đánh giá bằng tiền.

Ôi tiền bạc và sắc dục! Ngươi thật màu nhiệm và quyền năng hơn bất cứ quyền năng nào trên thế gian này. Ngày nay, nhìn chung quanh, các bậc tu hành đạo đức mà còn ham mê tiền bạc và sắc dục thì nói chi tới “phàm phu tục tử” như chúng ta? Cho nên trường hợp của Ô. Bush Cha chúng ta cần biết để rút ra bài học, nhưng không phê phán và nhường cho các nhà chép sử sau này.

Đào Văn Bình