Thư Thiếu Nhi: Tài Không Đợi Tuổi

Bảo Ngọc.Các bạn thân mến,BN rất hãnh diện khi viết về bạn Jennifer Trần ở Texas, vừa được tờ nhật báo địa phương Carrollton Leader đưa tin đã đoạt được giải thưởng nghiên cứu nông nghiệp của trường Texas A&M.Jennifer Trần là cựu học sinh trường trung học Hebron High School, tốt nghiệp trung học với biệt danh Hawk 2014, từng chơi nhạc của trường Hebron Band, vừa là thành viên của câu lạc bộ Latin Club và tự thử thách với các lớp cao cấp (Advanced Placement) bậc đại học được dạy tại trường trung học.Jennifer nói về một vị giáo viên ở trường cũ, bà Boyd, giáo sư môn hóa học của cô, bà là lý do khiến cho cô quyết định theo ngành khoa học, vì hồi đó, Jennifer vẫn ở giữa sự chọn lựa, không biết có nên theo đuổi ngành khoa học hay không.Nhờ sự ủng hộ của vị giáo sư này mà Jennifer đoạt được những thành quả ở trường đại học. Jennifer đã có thể thực hiện được việc nghiên cứu căn bản về chuyên khoa. Cô đã theo cả hai chuyên khoa sinh hóa học và di truyền học, cô cũng đã được giải thưởng của trường nông nghiệp và Các Khoa Học Sự Sống (College of Agriculture and Life Science Dean) dành cho những nổ lực việc nghiên cứu ở cấp bậc cử nhân.Mỗi năm giải thưởng này chỉ được trao tặng cho một sinh viên xuất sắc nhất trong trường đại học nông nghiệp lớn nhất nước Mỹ. Jennifer Trần đã phải vượt lên 6.500 sinh viên khác để đoạt giải thưởng Outstanding Achievement Award (Giải Thưởng Thành Tựu Xuất Sắc) thuộc viện đại học Texas A&M.Các bạn thân mến,Bài học thành công của Jennifer cho chúng ta một kinh nghiệm, muốn thành công ở ngưỡng cửa Đại Học, chúng ta phải biết cố gắng, chuẩn bị từ trung học, và muốn thành công ở trung học, hcúng ta cần cố gắng, chuẩn bị từ cấp tiểu học.Chúc các bạn cũng sẽ vượt qua và thành công rực rỡ như đàn chị Jennifer. (BN)Bảo Ngọc