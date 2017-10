VN Nhân Quyền Vẫn Còn Rất Xa

HANOI -- Nhân quyền vẫn là cái gì rất mực xa xôi tại Việt Nam, bất kể quốc tế đã và đang kêu gọi nhà nước Hà Nội cởi mở hơn.Trong khi bản tin VOA kể chuyện GS Phạm Minh Hoàng được vào danh sách 2017 để xét vinh danh của RSF, bản tin RFA kể chuyện một linh mục VN tại Nghệ An bị hội Cờ Đỏ quậy phá.Bản tin VOA viết rằng Phạm Minh Hoàng, một nhà hoạt động dân chủ bị Việt Nam tước quốc tịch và trục xuất hồi tháng 6 năm nay, là một trong số những cá nhân và đoàn thể được đề cử Giải thưởng Tự do Báo chí 2017 của tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF.Tổ chức bảo vệ nhân quyền có tiếng này cho biết 18 nhà báo, nhà báo công dân và cơ quan truyền thông trong danh sách đề cử 2017 được lựa chọn dựa trên cơ sở “tính chuyên nghiệp, sự độc lập và quyết tâm theo đuổi tự do truyền thông.”Ba đại diện từ ba nhóm phân loại của giải thưởng này sẽ nhận Giải Tự do Báo chí RSF-TV5 Monde ở thành phố Strasbourg của Pháp vào ngày 7 tháng 11 tới đây.Ông Hoàng từng mang song tịch Việt-Pháp nhưng bị Hà Nội tước quốc tịch và trục xuất sau các hoạt động của ông cổ súy cho dân chủ-nhân quyền tại Việt Nam. Hiện ông đang sống lưu vong ở Pháp. Ông được RSF mô tả là một “blogger cương trực và một người bảo vệ quyền tự do cung cấp thông tin ở một đất nước mà nhà chức trách kiểm soát chặt chẽ người dân và truyền thông.”Cựu giảng viên Đại học Bách Khoa TPSG bị bắt vào năm 2010 và bị kết tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” một năm sau đó vì những bài blog chỉ trích thực trạng giáo dục, môi trường và tham nhũng. Năm 2012, ông được trả tự do sau khi được giảm phân nửa bản án ba năm tù.VOA nhắc rằng đầu tháng 6 năm nay, ông đăng một bức tâm thư lên Facebook cho biết ông được Tổng lãnh sự quán Pháp báo tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký lệnh tước quốc tịch Việt Nam của ông vào ngày 17 tháng 5. Ông bị đưa lên một chuyến bay trục xuất khỏi Việt Nam vào ngày 24 tháng 6.Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với VOA, ông Hoàng nói rằng chính quyền muốn tước quốc tịch nhằm "trả thù" các hoạt động cổ súy ôn hòa vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam của ông và của đảng Việt Tân.Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận tình hình Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc và giáo họ Đông Kiều, vào ngày 26 tháng 10 có thư yêu cầu chính quyền địa phương giải thích về kế hoạch họp của nhóm gọi là ‘cờ đỏ’ sát cơ sở tôn giáo vào chiều tối chủ nhật 29 tháng 10 tới đây.Thư yêu cầu giải thích do linh mục Nguyễn Đình Thục ký được gửi đến các cơ quan chức năng xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu và tỉnh Nghệ An.Vào chiều ngày 27 tháng 10, linh mục Nguyễn Đình Thục phát biểu với Đài Á Châu Tự Do về Thư Yêu Cầu như sau:“Cách đây hai ngày, chính quyền xã Sơn Hải mời Ban Hành Giáo họ Văn Thai đến thông báo về cuộc họp mặt của Hội Cờ Đỏ vào ngày chủ nhật tới. Địa điểm đó là nơi mà họ đấu tố hai linh mục trước đây, và vị trí sát với giáo họ Văn Thai. Điều này làm cho giáo dân lo sợ xảy ra trường hợp tương tự.Việc thông báo cho Ban Hành giáo vào buổi chiều hôm trước, tối về tôi mới viết thư yêu cầu và sáng nay tôi gửi đi, có thể mai họ mới nhận được và không biết sau khi nhận được thư yêu cầu họ có trả lời hay không. Tuy nhiên tôi hy vọng cả thế giới biết được và họ sẽ suy nghĩ lại hay giảm đi sự tàn ác của họ. Tôi hy vọng như thế.”RFA ghi thêm:“Theo trình bày của linh mục Nguyễn Đình Thục thì sau khi có những cuộc tập trung của ‘nhóm cờ đỏ’ thì lại xảy ra những vụ côn đồ tấn công giáo dân, ném đá vào nhà thờ, hay đấu tố các linh mục. Cụ thể sau cuộc họp của Hội Cờ Đỏ ở Sơn Hải vào tháng tư thì xảy ra vụ đàn áp giáo họ Văn Thai; sau cuộc họp của những thành viên Hội Cờ đỏ vào tháng 9 thì xảy ra vụ việc ở giáo xứ Đông Kiều.”