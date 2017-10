Mỹ: GDP Tăng 2.5% Trong Quý 3, Đơn Đặt Hàng Cũng Tăng

WASHINGTON - Dự báo tăng trưởng GDP quý 3 là 2.5%, theo phỏng định của chi nhánh FED Atlanta, căn cứ trên số liệu về kho hàng trong Tháng 9 của các ngành, theo thông báo bằng trang mạng GDPNOw hôm Thứ Năm.Ước luợng trước của FED là tăng trưởng 2.7% trong quý 3, theo tin Reuters.Đơn đặt hàng các món hàng chính do Mỹ chế tạo đã gia tăng cao hơn dự đoán trong tháng 9 và chuyên chở hàng hóa cũng tăng liên tục 8 tháng, cho thấy chi tiêu kinh doanh về dụng cụ vẫn còn tăng trong quý 3.Bộ Thương Mại Hoa Kỳ hôm Thứ Tư cho biết rằng đơn đặt hàng chính do Mỹ chế tạo không gồm máy bay, đã gia tăng 1.3% vào tháng trước sau khi tăng 1.3% trong tháng 8.Các kinh tế gia được Reuters thăm dò tiên đoán đơn đặt hàng củng những hàng chính do Mỹ chế tạo sẽ tăng 0.5% trong tháng trước sau khi được báo cáo tăng 1.1% trong tháng 8. Đơn đặt hàng chính chế tạo tại Mỹ đã tăng 3.8% tính theo năm.