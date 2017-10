Lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Địa Tạng Tại Peek Funeral Home

Trong buổi lễWestminster (Bình Sa)- - Vào lúc 11 giờ AM Thứ Bảy ngày 21 tháng 10 năm 2017 tại Tượng Đài Thuyền Nhân (góc đường Bolsa và Hoover). Ban tổ chức Pháp Hội Địa Tạng Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo, Đài Phát Thanh Hương Sen, Nhà quàn Peek Funeral Home đã long trọng tổ chức lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Địa Tang. Tôn Tượng được đặt trước Tượng Đài Thuyền Nhân trong khuôn viên Peek Funeral Home, (góc đường Bolsa và Hoover).Tham dự và chứng minh buổi lễ có hàng trăm Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử trong đó có phái đoàn Thánh Thất Cao Đài Nam Cali….. .Chư Tôn Đức chứng minh có Hòa Thượng Thích Chơn Thành, HT. Thích Phước Thuận, HT. Thích Nguyên Trí, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Huệ Minh.. .Lễ khai kinh bắt đầu từ lúc 7:00 sáng và tụng kinh Địa Tạng đến 10 am.Lễ chính thức cắt băng khánh thành và an vị tôn tượng Địa Tạng Bồ Tát lúc 11 am.Sau phần nghi thức, TT. Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTNHK lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử. Đặc biệt cảm ơn ông Giám Đốc Sean Hadad, Đạo Hữu Linda Tran đã hết lòng để có được ngày lễ hôm nay.TT. tiếp: “Với ý nghĩa tri ơn đối với cha mẹ, ông bà tổ tiên, các bậc tiền bối hữu công, chư Anh Linh, Anh Hùng Liệt Nữ vị quốc vong thân, các Thuyền Nhân, Bộ Nhân đã bỏ mình trên đường vượt thoát tìm tự do, các nạn nhân trong vụ 9/11. v.v.. Pháp Hội Địa Tạng đã 5 lần tổ chức và được thành tựu viên mãn là nhờ Phật lực gia hộ, sự chứng minh và cầu nguyện của hàng trăm Chư Tôn Đức Tăng Ni và Chư Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, sự ủng hộ của quý hội đoàn, đoàn thể cùng quý đồng hương, Phật tử xa gần, các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí.. . Pháp Hội Địa Tạng đã đáp ứng nhu cầu tâm linh và giáo dục con cháu về lòng hiếu thảo, đã trở thành một truyền thống đạo đức cao đẹp."Lòng từ do chứa hạnh lànhTrải bao số kiếp độ sanh khỏi nànTrong tay đã sẵn gậy vàngDộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh"Hạnh nguyện ấy, hình ảnh ấy luôn tỏa sáng trong mùa Vu Lan báo hiếu. Bồ Tát Địa Tạng là biểu tượng đẹp của tâm đại bi để giải cứu tất cả những ai còn bị đọa đày trong cõi vô minh, làm cho những hạt giống thương yêu sẽ nẩy mầm trong những linh hồn đau khổ của chúng ta, của tất cả những thân bằng quyến thuộc, đang sống hay đã qua đời.. .”Tiếp theo ông Sean Hadad Giám Đốc Peek Funeral Home, thay mặt Ban tổ chức lên chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni, cùng đồng hương đã đến tham dự buổi lễ hôm nay, (là một người ngoại quốc nhưng ông nói tiếng Việt rất thông thạo nên được tưởng thưởng những tràng pháo tay thật lớn.)Sau đó là lời Đạo từ của HT. Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK. Trong lời đạo từ HT. tán thán công đức của Ban Giám Đốc Peek Funeral Home đã tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành Tôn Tượng Bồ Tát Địa Tạng, cảm ơn qúy vị trong ban tổ chức đã duy trì được L64 Hội Địa Tạng hằng năm để cùng cầu nguyện cho Chư hương linh sớm được siêu thoát.Tiếp theo Ban tổ chức mời chư tôn đức quang lâm cắt băng khánh thành, trong lúc nầy HT. Thích Phước Thuận đã thực hiện nghi thức an vị tôn tượng.và mọi nguời cùng tụng trang kinh Địa Tạng.Nghi thức cúng thí thực bắt đầu, chư tôn đức tăng ni quang lâm đến bàn thờ được đặt ngay trước Tượng Đài Thuyền Nhân để cúng thí thực.Sau nghi thức cúng thí thực, Ban tổ chức mời mọi người cùng dùng cơm chay và xem phim Đức Địa Tạng.Đồng hương, Phật tử muốn tìm hiểu về lễ hội hằng năm xin liên lạc: Trưởng ban tổ chức, TT. Thích Thánh Minh (714)675-8226Phó ban tổ chức: Giám Đốc Sean Hadad (714)814-3312Phó Ban tổ chức: Đạo Hữu Linda Tran (714) 642-3783Tổng Thư Ký : Đạo Hữu Minh Lực -Nguyễn Phú Hùng (714) 609-4737